Dino Kozlevac, šef Istarskog stožera, na televiziji N1 govorio je o epidemiološkoj situaciji u Istri.

"Zasad ovo što smo ušli u narančasto, kada bismo iz tog izašli, ne bismo osjetili nikakvih problema. Međutim, gledam sve što se događa ove dane, moram gledati cijelu obalu, ne daje nam to nadu za optimizam zato što su brojke svaki dan prisutne i morat ćemo se boriti da se održimo u narančastom i da što kasnije uđemo u crveno", kazao je.

'S covid-potvrdama nemamo baš najbolja iskustva'

Kozlevac smatra da je ulazak 'u crveno' neizbježan ako se ne promijeni pristup.

"Ako se ne uozbiljimo i ne počnemo opet provoditi mjere koje nisu toliko rigorozne i odustanemo od određenih evenata. U Istri je dogovoreno da se odustane od svih fešti i feštica da smanjimo na najmanju moguću mjeru i da se održi sve što je potrebno, kao što je Pula film festival i ATP. U pravilu dosad na takvim eventima nismo imali problema", rekao je na početku.

Rekao je i da, kada govori o feštama i fešticama, misli na one koje se ne događaju u određenom prostoru nego su ljudi slobodni.

"Kada govorimo o eventima koji se mogu održati, to je točno određeno mjesto, je li koncert ili predstava, to su točno propisane mjere. Što se tiče prostornih koncerata, oni se mogu održati po istom principu da broj ljudi ovisi i o veličini prostora. Drugi način su covid-potvrde, mogu reći da zasad s njima nisu baš najbolja iskustva. Odnosno nije se osiguralo još 100 posto kontroliranje potvrda", kazao je.

'Bili bismo najsretniji da su svi cijepljeni ili preboljeli'

Istaknuo je i da su covid-potvrde još u fazi uhodavanja.

"Organizatori koji su odlučili ići s covid potvrdama moraju 100 posto svakog rigorozno kontrolirati. Tu još ima prostora za unaprjeđenje. Druga stvar, covid-potvrda i brzi antigenski test, znate da je on točan do jedne mjere. Mi bismo bili najsretniji da su svi cijepljeni ili preboljeli. Brzi antigenski test – tu je bilo malo problema, oni moraju biti validirani, moraju ih obavljati pravne osobe koje su od HZJZ-a dobile licenciju da mogu to obavljati i koje će nakon toga, ako se ustanovi da je netko pozitivan, odmah ga ubaciti u platformu", kazao je Kozlevac na N1.

Kaže da s testovima treba biti 100 posto rigorozan jer je bilo slučajeva da su se 'provlačili' neki bez valjanih covid-potvrda.

"Naglašavam svima koji će se odlučiti na covid-potvrdu da moraju rigrozno kontrolirati. Koncerti koji se održavaju moraju biti sjedeći i mora biti 25 ljudi na 100 kvadrata", poručio je.