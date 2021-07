Dino Kozlevac iz istarskog stožera podržao je najavu Davora Božinovića da će se postrožiti epidemiološke mjere za obalu, a danas bi se trebali sastati šefovi dalmatinskih stožera u Splitu.

"Mjere nisu restriktivne, mjere pooštravaju odgovornost. Sve će se moći održati, sve će se moći napraviti od pojedinih eventa i događaja, ali moraju biti strogo kontrolirani i mora se nadzirati kako će to biti. To ne mogu kontrolirati volonteri, to moraju kontrolirati ljudi koji imaju ovlast da ako neko krši mjere, da zatvore objekt, nažalost. Ja se nadam da neće doći do toga“, rekao je Kozlevac za Dnevnik.hr.

"I ima sada puno toga, beach barova, ovih druženja, onih druženja i to ne treba samo staviti pod kontrolu, ne zabraniti, ali fešte općeg tipa, nije vrijeme sad. Ne možemo feštati po naselju od jutra do mraka jer se to ne može kontrolirati“, zaključio je za Dnevnik.hr.