ŠEF HUP-A POZDRAVIO VLADINE MJERE ZA SPAS EKONOMIJE, ALI UPOZORAVA DA ĆE PLAĆE PADATI: ‘Što će duže ovo trajati…’

Premijer Andrej Plenković predstavio je u srijedu poslijepodne travanjski paket mjera za pomoći gospodarstvu pogođenom krizom zbog pandemije koronavirusa. Najavio je odgode poreza tvrtkama čije je poslovanje pogođeno pandemijom, a nekima i otpis.

Mjerama je zadovoljna HGK jer pokazuju da, kako ističu, Vlada sluša argumentene poduzetnika, a slično misle i u udruzi poslodovaca.

‘Hvala Vladi što je čula što smo govorili’

“Zahvaljujemo Vladi što je slušala i čula ono što smo govorili posljednja tri tjedna. S ovim drugim valom mjera idemo u smjeru koji smo tražili. Otpis umjesto odgode i, naravno, povećanje osnovice na 4000 kuna neto. O tome smo razgovarali posljednja tri tjedna kako bismo bili spremni za trenutak kad kriza prođe“, rekao je za RTL Direkt direktor HUP-a Davor Majetić.

‘Za nula prihoda – nula troškova’

Ipak, ističe da bi se trebalo poraditi na parafiskalnim nametima. “Što se parafiskalnih nameta tiče, tražimo za nula prihoda nula troškova. Dio smo dobili, a nastavljamo s Vladom razgovarati kako smanjiti parafiskalne namete i da ih maknemo jer nema posla.

No, to je pitanje i lokalne zajednice, gdje su veliki troškovi. Očekujemo da se lokalna vlast prilagodi. Za jedan kafić ili restoran plaća se koncesija i u ovom trenutku trebala bi se prestati naplaćivati jer kafići i restorani ne rade”, naglašava Majetić.

Stimulacijom poslodavcima i radnici sigurniji

Smatra kako su ove mjere važne i kako bi se zaustavio val otkaza, koji je u svega nekoliko tjedana na burzu poslao novih 12.000 ljudi.

“Očekujemo da ove mjere i okvir daju sigurnost poslodavcima i radnicima, da ćemo moći preživjeti kad kriza završi. Kad izlazimo iz nje, moramo biti u što boljoj formi, što spremniji za tržište. Naravno, ne znamo koliko će nam trebati vremena da dođemo od nula do sto kilometara, hoće li to biti tri mjeseca ili godina dana. Zato je bitno održati stabilnost tvrtki. Bit će pritom izazova, neki će nestati, ali to je tako”, naglasio je Majetić.

‘Onima koji ne rade – smanjiti plaće

No kaže kako bi vremenom plaće mogle početi padati. Pritom poziva i da država sreže plaće svima u državnim i javnim službama koji nisu ‘na prvoj crti’.

‘Što će duže ovo trajati, plaće će ići prema dolje. Ali, oni koji rade u ovom trenutku, dobivaju nagrade jer rade u nemogućim uvjetima. Mi smo da se policiji, vojsci i zdravstvenim djelatnicima poveća plaća. Poreznim službenicima bit će katastrofa kad krene prijava poreza. Ali, oni koji nemaju posla trebali bi biti solidarni i njima bi trebalo sniziti plaće.”

Prilika za poljoprivredu

Predlaže i rješenje za poljoprivredu , osobito OPG-ove kojima je sada znatno teže do tržišta. Kaže kako bi supermarketi trebali otkupiti viškove te da je iznimno važno sada, u vrijeme proljetnih radova motivirati poljoprivrednike da ponovo sade.

„Ovo je prilika da više sredstava uložimo u razvoj poljoprivrede. Već smo kao HUP radili strategiju i predstavit ćemo je Vladi. Možda pomognemo ljudima“, smatra.

Kako namaknuti desetke milijardi koje su potrebne za sve te mjere, za sada smatra manje važnim.

„Sad je situacija da moramo spašavati radna mjesta i ljude. Novac neka nađu gdje mogu jer samo tako ćemo sačuvati radna mjesta i tvrtke, a nakon toga ćemo svi zajedno to vraćati. Zato moramo biti živi i konkurentni, da bismo bili u stanju to raditi”, zaključio je Majetić.

