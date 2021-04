ŠEF HUP-A O VELEDROGERIJAMA: ‘Jedini sektor bez normalnih rokova likvidnosti; Na kraju će dug platiti građani’

Glavni direktor HUP-a misli kako će se problem nastaviti bez poduzimanja određenih racionalizacija, preslagivanja i pronalaska dodatnih izvora financiranja

Damir Zorić, šef Hrvatske udruge poslodavaca (HUP), komentirao je za N1 dugove države prema veledrogerijama. Odgovarajući na pitanje što država može riješiti s 900 milijuna kuna, koliko je isplatila veledrogerijama, Zorić kaže da na par tjedana mogu riješiti problem opskrbe.

“Ako veledrogerije s tim novcem mogu pokriti svoja dugovanja. Postoji shvaćanje da je to neka vrsta inata veledrogerija. Podsjećam da je riječ o dugu od oko nekih 6,5 milijardi kuna. Rokovi plaćanja su višestruko premašeni. Ovo je jedini sektor u kojima nema normalnih rokova likvidnosti”, rekao je Zorić za N1.

Glavni direktor HUP-a misli kako će se problem nastaviti bez poduzimanja određenih racionalizacija, preslagivanja i pronalaska dodatnih izvora financiranja.

‘Dug će platiti hrvatski građani’

Upitan što misli o izjavama premijera Andreja Plenkovića koji veli da “veledrogerije mogu izdržati i da nisu gladne kruha”, Zorić komentira da je “činjenica da je on u svom mandatu dosta gorkih popio”.

“Morat će riješiti i ovo. Takva im je očito sudbina. Apsolutno će morati vratiti novac. U biti će to platiti hrvatski građani”, kaže Zorić.

Šef HUP-a osvrnuo se i na eventualno povećanje izdvajanja za zdravstvo. “Apsolutno nismo za to, to ne bi povećalo prihode zdravstvenog sustava nego bi ih smanjilo. Ako se gospodarska aktivnost smanjuje, onda bi se smanjile isplate. Čak je i ministar zdravstva reterirao i ublažavao svoju izjavu. Glavno je da to sigurno nije opcija. Poslodavci koji ionako nose golemi teret na leđima, tome bi sigurno pružili žestok otpor.

Ravnatelji bolnica dovedeni su u situaciju da su im limiti takvi kakvi jesu. Imate čitav niz bolnica koje priopćuju da 100 posto sredstava koje dobiju troše na plaće. Pitanje je kako se troši onda na sve ostale financijske obaveze. Država je očito išla za time da zadrži što je moguće veći broj zdravstvenog osoblja u Hrvatsku. Za tu mjeru povećanja za koje bi se motiviralo ljude da ostanu trebalo je naći druge izvore financiranja”, smatra Zorić.

Odluke pojedinih veledrogerija o obustavi isporuke lijekova Zorić nije htio komentirati, ali smatra da svaka firma samostalno donosi svoje poslovne odluke. “Bez plaćanja vrlo teško može biti isporuka. Koliko ja znam, taj sektor je spreman da oko 3 milijarde kuna vrijednosti roba bude stalno u tom nekom opskrbnom lancu, da se robno kreditira korisnik – kupac”, kazao je Damir Zorić za N1.