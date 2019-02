ŠEF HRVATSKIH LABURISTA I NAČELNIK FUŽINA: Plenković nabavlja ratne avione, a mi se ovdje borimo za kanalizaciju i naš prvi vrtić

Davidom Bregovcem, predsjednikom Hrvatskih laburista, ujedno i načelnikom Fužina, razgovarali smo o razlozima ulaska stranke u Amsterdamsku koaliciju, o daljnjim planovima stranke ali i njegovom osobno neobičnom političkom putu

David Bregovac, predsjednik Hrvatskih laburista, ovih je dana uglavnom uglavnom viđen kao jedan od onih koji predstavljaju Amsterdamsku koaliciju, odnosno, njezinu zajedničku listu uoči izvora za EU parlament: tu su, osim Laburista, Glas, HSS, IDS,PGS, Demokrati. Bregovac tako postaje dio “jedne velike fotografije”, a kod manjih stranaka to može postati dvosjekli mač, bore se za vidljivost uz jake predvodnike koalicije, ali mogu i ostati u sjeni – većih i jačih.

“Naravno da smo odvagali prijeti li nam opasnost da se ‘utopimo’. Ali Amsterdamska ne guši svoje članice, nego naprotiv, daje nam da dišemo, da se pokažemo, a opet i da osnažimo”, kaže nam Bregovac kojeg smo uhvatili u Zagrebu upravo zahvaljujući obavezama oko koalicije. On je, naime, i načelnik Fužina, prelijepog gradića u Gorskom kotaru. To je angažman koji ga je najviše i najjače politički formirao. Po zanimanju tokar, krenuo je više puta od najniže radničke pozicije, prvo u gorskokotarskoj pilani, a onda nakon preseljenja u Rijeku – na brodu.

“Krenuo sam od čistača makine, pa dogurao do mehaničara.” Do 2010. živio je u Rijeci, a onda se seli u Fužine, u roditeljsku kuću i putuje na posao u Rijeku. Radio je, između ostalog, i u brodogradilištu 3.maj, bio je i sindikalni aktivist. 2017. pobjeđuje na lokalnim izborima u Fužinama jake lokalne igrače. “Bio sam furešt, doseljenik iz Rijeke, ali mislim da su ljudi shvatili da je dugogodišnjim akterima na lokalnoj političkoj sceni javni interes pomalo izmaknuo iz prioriteta i da je vrijeme da daju priliku nekome da pokrene nešto za naš kraj”, kaže Bregovac.

Od kada je postao načelnik trudi se maksimalno racionalizirati fužinski budžet: cijela općina, od domara do načelnika, koristi se, primjerice, jednim jedinim službenim autom, Dacia Dusterom. David Bregovac je član Laburista od 2010. godine i ni u najvećim trenucima krize stranke nije je htio napustiti, odustati ili otići u neku drugu stranku. Kaže da je uporan i da vjeruje da Laburisti u Hrvatskoj mogu rasti, a ne – nestati.

NET.HR: Koliko su jaki u ovom trenutku Laburisti?

BREGOVAC: Rekao bih da smo bili u stanju hibernacije. Imali smo jakog lidera, Dragutina Lesara, čovjek je bio alfa i omega stranke, a nakon njega su uslijedila lutanja. Kada sam prije nešto više od dvije godine izabran za predsjednika stranke odlučio sam da je vrijeme da se reorganiziramo, da se aktiviramo. A onda su uletjeli izbori, lokalni, pa parlamentarni, teško je bilo posvetiti se sređivanju stanja u stranci. Imamo oko 7 tisuća članova, prisutni smo kod stranačke podružnice u cijeloj Hrvatskoj, lokalno imamo četrdesetak vijećnika, ima nas u nekoliko županija. Ja sam načelnik u Fužinama, imali smo načelnika i u Križu – ali je na žalost otišao k Bandiću. Moja potpredsjednica je nedavno otišla u Start, stranku Dalije Orešković…

NET.HR: Jeste li to ipak doživjeli ako udarac, kao slabljenje stranke?

BREGOVAC: Ne. Moja bivša potpredsjednica (Snježana Kirinić, op.a.) rekla je da se u Startu može bolje izraziti. Ok. Zašto ne. Svatko tko osjeća da će se negdje drugdje bolje izraziti, nek ide tamo. Ne treba oko toga raditi dramu. Uostalom, imamo i dalje mnogo toga zajedničkog. Ja imam svoja uvjerenja, vjerujem u laburizam i mislim da možemo rasti na našoj platformi.

NET.HR: Vjerujete da je moguć rast Laburista?

BREGOVAC: Da. Ali ja ne vjerujem u stranke, nego u ideju, ideale. Laburizam.

NET.HR: A što je za vas laburizam?

BREGOVAC: Automatski ljudi pomisle na šljakere, radnike s lopatom u rukama… kakvih je sve manje i u Hrvatskoj, ali i u svijetu. Mislim na sve zaposlenike, sve koji žive od svog rada. Naravno da polazimo do fizičkih radnika jer je njima najteže, ali obraćamo se širem spektru radnika. Radnik je i onaj u kanalu, ali i onaj s titulom doktora znanosti. Laburizam ima svoje mjesto u Hrvatskoj.

NET.HR: Kad kažete laburizam, na što točno mislite? Nešto kao britanski laburizam? Corbyn?

BREGOVAC: Ne, ne britanski… Danski model. Ali samo ugrubo gledano, ako me već pitate za primjer iz inozemstva. Osobno, ne pozivam se ni na kakve velike i jake uzore. Ni Lesar mi nije uzor. Poštujem što je napravio, ali ne opterećujem se. Polazim od problema koje moramo riješiti i razmišljam kako da ih riješimo, a ne tražim nikakvo uporište u veličinama. Mislim da je hrvatska opsesija za velikim liderima problem na neki način…Tito, Tuđman… stalno potraga za velikanima koji će nas izvući. Umjesto da krenemo od tima. Meni je Amsterdamska koalicija sjajno rješenje jer postavlja političku akciju kroz timski rad.

NET.HR: Zašto Amsterdamska, a ne netko drugi?

BREGOVAC: Zato jer su me vodeći ljudi, prije svega Anka Mrak Taritaš i Krešo Beljak, uvjerili da ne postavljaju tim tako što guraju “svoje ljude”, nego gledaju tko je najkvalitetniji za koje koje područje. To je to. Timski rad za pokretanje Hrvatske u pravom smjeru. Vjerujem da je to dobar put.

NET.HR: Što vi izdvajate kao najveće probleme u Hrvatskoj i kako ih vi mislite rješavati?

BREGOVAC: Nama je u fokusu standard građana. Znam da je to ono od čega sve počinje. Od toga kako ljudi žive. Ako ljudi ne mogu živjeti pristojno, ako nemaju dostojanstven standard, uvlače se u sebe, slijedi apatija, nema ni interesa za obrazovanje, kulturu… Nazadujemo. Ljudi su nezadovoljni, otuđeni, sve rezerviraniji jedni prema drugima… Dakle, za nas je ključno riješiti probleme u gospodarstvu, pokrenuti zapošljavanje, dići ljudima standard.

NET.HR: Ali sadašnja vlada tvrdi da želi to isto? Kako vi ocjenjujete rad ove Vlade? Kao načelnik Fužina u poziciji ste i direktno osjetiti kako radi ova Vlada…

BREGOVAC: Iz dana u dan svjedočimo novim iracionalnim potezima. Što reći kada se usmjeri 40 milijuna kuna novoj bolnici u Mostaru, dakle, u susjednu državu, a istovremeno je Dječja bolnica na Kantridi, jedina dječja bolnica u Primorsko goranskoj županiji, u totalnom rasulu? Ako smo u NATO-u, može li se riješiti pitanje skupih borbenih aviona nekako drugačije? Ako nemamo kanalizaciju ili minimum životnih uvjeta u pojedinim područjima Hrvatske, jesmo li se morali zapetljavati s tim avionima? Što je s ruševnim školama? Ili s činjenicom da u Hrvatskoj još postoje sela i mjesta u kojima nema kanalizacije, struje, vode, asfalta, a kamoli interneta? Zašto se gura nadstandard kada u većini mjesta nemamo niti temeljni standard? To ne rješava Vlada Andreja Plenkovića.

Obilaze okolo i hvale se povlačenjem novaca iz EU fondova a onda se pokaže da smo na predzadnjem mjestu u EU. Reći ću vam primjer Fužina gdje sam načelnik: proračun mi je tako mali da ne mogu ići s više od dva projekta godišnje. Za izgradnju vrtića sam dobio povrat 90 posto sredstava iz EU fondova, ali morao sam sam imati 10 posto. A to je milijun kuna. Dakle, ako vi u proračunu nemate dovoljno sredstava nisu vam dostupni ni EU fondovi, a nitko se iz ove Vlade time ne bavi ozbiljno. A nas čekaju još i ceste i komunalije…Znate što mi je rekao jedan socijaldemokrat kada sam mu rekao da mi mali proračun stvara probleme? Rekao je: uvedi prirez! E, ne može. Ako kod nas ljudi žive s plaćom od 4 tisuće kuna, ne dolazi u obzir da opteretimo ljude još i s prirezom. Ali to su problemi koji se ne rješavaju. Nego se skrene u partizani-ustaše natezanje i opet se zamuti slika…

NET.HR: A što kažu Laburisti na temu ustaše-partizani?

BREGOVAC: Za mene je antifašizam neupitan. I oko toga je sve jasno. Ali ima mnogo onih koji žele zamutiti i opet vući u raspravu tko je “komunjara”, a tko ustaša. Zato nam i mladi odlaze. Dosta im je tog guranja u povijest, žele naprijed.

NET.HR: Imate li vi u Fužinama problem s iseljavanjem?

BREGOVAC: Imamo. I to me jako žalosti. 2011. je bilo 1596 stanovnika, a 2017. smo imali – 1400. To je golemi gubitak za nas. Ne odlaze zato jer nemaju posla, nego zato jer žele bolje živjeti. Mi smo na 20 minuta od Rijeke, a ako neka mlada obitelj želi otići u Rijeku u kino, na to će potrošiti 500 kuna. Ako je plaća 4 tisuće kuna, kako s time pristojno živjeti? Meni dolaze svako malo investitori koji nude da će napraviti pogone i kažu da će dati plaću od 4 tisuće kuna jer je to Goranima dovoljno…e, ne može. To nije dovoljno za pristojan život. Zato ljudi odlaze, 50 kilometara dalje je Slovenija, 150 kilometara dalje je Italija…a tamo će dobiti pristojnije plaće i moći otići i u kino i na ručak s obitelji.

NET.HR: Jeste li i vi u Fužinama razmišljali o nekakvim posebnim mjerama za zadržavanje mladih?

BREGOVAC: I mi razmatramo model sufinanciranja kupovanja starih kuća, kao što je napravilo Vrbovsko, ali ne možete samo misliti na stambeno zbrinjavanje, moramo misliti puno šire.

NET.HR: Rekli ste da nećete investitore koji nude plaće maksimalno 4 tisuće kuna. Kakve investitore priželjkujete i možete li ih privući?

BREGOVAC: Imamo nekoliko ozbiljnih investitora, ali želimo privući i neke nove. Fužine su iznimno lijep kraj i želimo vidjeti što možemo učiniti da bismo mogli razviti ozbiljniju turističku ponudu. Nemojte zaboraviti da je vlasnik jezera i objekata uz jezero HEP, a komunikacija s HEP-om je vrlo teška i spora. Ne možete si zamisliti koliko traje procedura da bismo dobili suglasnost za postavljanjem klupe uz jezero, a kamoli nešto ozbiljnije. Mi smo na 30 minuta od Novog Vinodolskog, 30 minuta od Crikvenice, 45 od Krka, pola sata od Rijeke, sat vremena od Zagreba. A zapravo smo fenomenalna zelena oaza. Moramo vidjeti kako pametno pozicionirati Fužine kao turističku destinaciju, da bismo izvukli najbolje za cijeli kraj. Mi sada rješavamo temeljne probleme stanovnika: vrtić, kanalizacija, širokopojasni internet… A onda ide daljnji razvoj.

NET.HR: Fužine sve do sada nisu imale vrtić?! 2019. – bez vrtića?

BREGOVAC: Da, sada gradimo prvi vrtić u Fužinama – prvi otkako postoji ova država i u potpuno institucionaliziranom obliku. Za 25-30 djece. A nadamo se da će ih s vremenom biti više.

NET.HR: Fužine se statistički ubrajaju u razvijenije općine?

BREGOVAC: Za nas je doista veliki problem indeksacija. Kada se utvrdi BDP, pa podijeli po glavi stanovnika, ispada da što nas je manje – da smo razvijeniji. Mi smo tako završili u 6 skupini, s Opatijom i Krkom primjerice. U vrijeme Milanovićevog Zakona o brdsko-planinskim područjima izgubili smo 50 milijuna kuna. Sada su izmjene napravljene tako da je za sva brdsko-planinska područja rezervirano 40 milijuna kuna, a trebalo bi se podijeliti na nas 65 jedinica lokalne samouprave. Pa zamislite čemu se možemo nadati… Cijene u građevini su značajno skočile. Evo na primjeru vrtića: trebao je stajati 6 i pol milijuna kuna, a sada smo završili na 9,5 milijuna.

NET.HR: Vi ste radili i u Brodogradilištu 3.maj koje je danas u velikim problemima zbog vlasnika, Uljanika. Kada se, pak, analiziraju uzroci krize u Uljaniku često se pojavljuje sumnja da je sa starom upravom koja je odvela brodogradilište u propast bio povezan IDS. A vi ste sada u istoj koaliciji s IDS-om?

BREGOVAC: I Komadina i Obersnel iz SDP-a su vezani za 3. maj i može se propitivati njihova odgovornost. Naravno, uvijek se proziva i lokalnu vlast i propituje koliko je znala i je li mogla nešto poduzeti. No, budimo realni: država je suvlasnik u Uljaniku, odluke su se donosile u Zagrebu i to je prava adresa gdje se mora propitivati je li se moglo ranije reagirati ako je bilo vidljivo da nešto nije u redu. Osim toga, da je IDS nešto sagriješio oko Uljanika, uvjeren sam da bi se HDZ već potrudio da to bude na naslovnicama medija, da prebace odgovornost na njih. Osim toga, nemojmo zaboraviti postaviti i pitanje odgovornost radnika, zaposlenika. Zašto su tako dugo šutjeli? Zašto su slušali sindikalne vođe koje su bili u Nadzornom odboru i obmanjivali ih?

NET.HR: A kako da radnici znaju koji sindikalni vođe ih obmanjuju, a koji ne? Ako im i uprava i predstavnici sindikata godinama tvrde da je sve u redu? Ne mislite da je nepravedno i njih i državu (Vladu) koja je trebala imati uvid u sve precizne brojke, jednako optuživati?

BREGOVAC: Apsolutno država snosi veću odgovornost. Prije svega uprava Uljanika, a onda ostali suvlasnici, prije svega država.

NET.HR: Vi ste bili također sindikalno angažirani neko vrijeme u 3.maju. Kako komentirate činjenicu da je i Uljaniku nekoliko sindikata, i u 3.maju. Kako da radnici znaju koji je pravi, a kojeg kontrolira uprava itd.? Što vi kao deklarirani laburist kažete o tom bujanju svakovrsnih sindikata, pa i njihovom međusobnom ratovanju?

BREGOVAC: Kada sam radio u 3. maju, već su postojala dva sindikata: Sindikat metalaca Hrvatske i jedan lokalni sindikat, Sindikat 3.maj. Bio sam u jednom i drugom i niti jedan nije funkcionirao. Ljudi su više razmišljali o povoljnoj nabavi kobasica nego o ozbiljnim radničkim problemima. Kada je nastala uzbuna uoči ulaska u EU, da ćemo ići u stečaj, da će nas gasiti, nije nam preostalo ništa drugo nego da osnujemo – treći sindikat. Zato nastaju toliki novi sindikati. Jer se ovi veliki uspavaju, bave nabavom hrane itd, ili se počnu dogovarati s upravom, pa ljudi traže druga rješenja.

A onda ti novi mali sindikati ne uspijevaju okupiti dovoljno ljudi, ne uspijevaju imati svoje predstavnike u tijelima koja donose odluke. Mi smo rekli da nećemo dijeliti kobasice i da ćemo se baviti samo ozbiljnim temama. A znate kako sam završio? Da sam ipak trčao po dućanima i dogovarao jeftine aranžmane za kobasice, jer nisam uspijevao drugačije privući ljude. Radnici su kod nas uljuljkani, ne žele se aktivirati, ne žele se suočiti s problemima dok ne dođe voda do grla… to je veliki problem. Eto, to je izazov i za nas laburiste. Želim probuditi radnike i uvjeriti ih da ranije moraju početi misliti o svojim pravima.

NET.HR: Jeste li u kontaktu s Dragutinom Lesarom?

BREGOVAC: Čujemo se povremeno. Ali on se doista želi držati po strani od politike. Kaže mi da ga pustim, da je on u – penziji. Razumijem ga, prošao je puno toga, od euforične podrške do prijetnji.

NET.HR: Što kažete s ove distance: Laburisti su u jednom trenutku bili iznimno popularni, a onda se dogodio brzi pad. Što je to otišlo u krivo?

BREGOVAC: Nakupi se previše ljudi kojima su bitnije fotelje od principa. Počinje borba za to tko će biti visoko, tko će biti u borbi za saborska mjesta. Kada ima novaca na računu lešinari se brzo sjate, a kad blagajna presuši naglo zaboravljaju na ideale pa prelaze u neke druge stranke. To je prokletstvo svih novih stranaka kod nas. Laburisti su jako bolno preživjeli taj proces. Mi nismo propali, mi ćemo se dići… Ali bilo je vrlo teško. Uvjeren sam da taj isti bolni proces čeka i stranku gospođe Dalije Orešković. Vidite danas već toliko mnogo ljudi koji prelijeću iz jedne stranke u drugu: bili su u Laburistima, pa u Orahu, pa u Mostu…ili Živom zidu.

To je sada već cijela skupina ljudi koji se traže po tim novim strankama, a ako se tako traže posvuda, mislim da možemo reći da ni oni sami ne znaju koja ih zapravo politička ideja vodi. Evo, sada kada sam u Amsterdamskoj, opet sam u tim strankama našao mnoge svoje bivše kolege iz Laburista. Znam ih zezati: gdje ste, moje izbjeglice! No, to možemo gledati i s pozitivne strane. Znači da smo svi bliski, da nas vodi želja da promijenimo neke stvari i da ima mnogo zajedničkog među nama.

NET.HR: Kako komentirate da je u spektru od centra na lijevo tako mnogo stranaka? Kako to da ne dolazi do okrupnjavanja?

BREGOVAC: Naslušao sam se prognoza da smo mi gotovi, da je bolje da se uklopimo u neku drugu stranku. Ali realno, imamo 7 tisuća članova, imamo svoj put. Ne treba biti problem to što je tako mnogo manjih stranaka, ako ćemo uspješno surađivati sigurno ćemo izgraditi silu koja će moći parirati ovoj vlasti koja sigurno ne vodi zemlju u dobrom smjeru. Najveći problem je 70 posto nezainteresiranih birača, naš zajednički posao je da ih probudimo, da im pokažemo da “nismo svi isti”.