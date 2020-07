ŠEF HRVATSKE UDRUGE TURIZMA UPOZORAVA: ‘Sa svakim novozaraženim Hrvatskoj pada booking’; Zna što se mora hitno napraviti

‘Svjedoci smo da državljani susjednih zemalja s lošijom epidemiološkom situacijom svojim dolaskom, koji u pravilu nemaju veze s turizmom, iniciraju nove slučajeve zaraze’

Pandemija koronavirusa bacit će hrvatsku ekonomiju na koljena, što nažalost nije ništa čudno jer naša ovisnost o turizmu najbolje pokazuje podatak da turizam izravno čini oko 11 posto BDP-a. Upravo zato traje borba za baš svakog gosta.

Direktor Hrvatske udruge turizma, Veljko Ostojić, za Index je upozorio da Hrvatska pod hitno treba donijeti oštrije mjere sa susjednim državama čija je epidemiološka slika loša, a koje nisu članice EU-a. Kako je naveo, sa svakom novozaraženom osobom, Hrvatskoj booking pada.

“Unatoč objektivnoj bojazni oko tijeka ove turističke sezone, turističke brojke koje smo uspjeli ostvariti potkraj lipnja i početkom srpnja daju nam razlog za optimizam, ali sa zadrškom. U srpnju smo u prvih osam dana na razini 51,79 posto turističkih noćenja u odnosu na prošlu godinu kao i na 44,39 posto turističkih dolazaka. Prosječno nam u srpnju dolazi više od 61.000 turista dnevno, a ukupno je ove godine do 8. srpnja zabilježeno više od 2,1 milijun turističkih dolazaka i više od 11 milijuna noćenja. Od stranih gostiju, najviše noćenja su ostvarili gosti iz Njemačke, njih gotovo 2,2 milijuna, zatim gosti iz Slovenije, više od dva milijuna, pa onda gosti iz Češke (gotovo 770.000) i Austrije (više od 660.000)”, naveo je Ostojić za Index.

‘Susjedi koji nam dolaze, a nemaju veze s turizmom, iniciraju novu zarazu’

Šef Hrvatske udruge turizma navodi da te podatke možemo smatrati dobrim rezultatom u ovim okolnostima. Smatra da se radi o rezultatu koji bi svi u turizmu potpisali prije samo mjesec dana kada su očekivanja bila puno skromnija. Navodi da je to rezultat kvalitetne epidemiološke situacije koja nam je donijela turističko otvaranje i to među prvima u Europi.

“Želim naglasiti da usprkos strahu od turističkog otvaranja u kontekstu širenja epidemije, mi imamo situaciju da do sada nismo imali niti jedan slučaj zaraze turista u komercijalnim smještajnim objektima. Aktualna epidemiološka situacija je rezultat primarno nepridržavanja epidemioloških mjera od strane naših državljana i njihova putovanja u visoko rizične zemlje. Pored toga, svjedoci smo da državljani susjednih zemalja s lošijom epidemiološkom situacijom svojim dolaskom koji u pravilu nemaju veze s turizmom iniciraju nove slučajeve zaraze. Ne smijemo dopustiti da neodgovornost pojedinaca, bilo naših ili stranih državljana, ugrozi nastavak turističke sezone, a samim time i gospodarski oporavak i standard svih građana”, kaže Ostojić.

‘Moramo isticati da nam je situacija u morskim regijama povoljna’

Ostojić navodi da je Hrvatska pod povećalom država koje su naša emitivna tržišta što, s obzirom na to kakva je situacija, ne čudi. Baš zbog toga, kaže Ostojić, Hrvatska mora proaktivno djelovati pa učiniti sve da ostane percipirana kao poželjna i sigurna destinacija u sezoni 2020. Objašnjava da pod tim misli na dvije stvari.

“Prvo, za uspješnu realizaciju ostatka turističke sezone nužno je poboljšanje epidemiološke situacije u zemlji, odnosno revizija aktualnih mjera koja bi rezultirala povratkom kvalitetne epidemiološke situacije kakvu smo imali prije nekoliko tjedana kada smo bili na listi najsigurnijih zemalja u EU-u. Moramo pooštriti mjere prema susjednim zemljama jer svaki rast broja zaraženih nam ruši booking. Moramo održati percepciju Hrvatske kao sigurne destinacije i stoga su nam nužne oštrije mjere.

A drugo, moramo aktivno upravljati komunikacijom naše epidemiološke situacije jer imamo priliku vidjeti da se u situaciji velikog medijskog interesa i pojačanih tenzija brojke često neobjektivno interpretiraju, što stvara krivu percepciju. Primjerice, činjenica je da postoji razlika u epidemiološkoj situaciji u raznim dijelovima Hrvatske, pa je u dominantno turističkim regijama situacija i dalje puno povoljnija od prosjeka te je na razini ili čak povoljnija od situacije na našim ključnim emitivnim tržištima. To je važno za istaknuti stranim gostima, medijima i to moramo posebno isticati, koordinirano i proaktivno, na svim razinama vlasti. A to ne radimo dovoljno dobro. Percepcija sigurnosti je ključna za uspjeh ove sezone”, govori Veljko Ostojić.

Očekivanja do kraja sezone

Odgovarajući na pitanje što on očekuje od sezone, Ostojić kaže da je ova sezona specifična te da ćemo se u njoj svaki dan boriti za svakog gosta. Kada je po srijedi potražnja, kaže da je ona izuzetno osjetljiva te da značajno dnevno oscilira. Tako u praksi, navodi Ostojić, vidimo da primjerice pogoršanje epidemiološke situacije ili samo najava razmatranja određenih mjera direktno utječe na stanje rezervacija i to odmah.

Zbog toga su prognoze pune rizika i izazova različitih vrsta. U slučaju da održimo kvalitetnu epidemiološku situaciju, ali i osiguramo percepciju da je Hrvatska sigurna i poželjna destinacija ove sezone, možemo osigurati dobar rezultat, možda i iznad očekivanja. To nam pokazuju rezultati s početka srpnja. U slučaju da izgubimo tu percepciju na našim ključnim tržištima, ishod može biti dijametralno suprotan. U svakom slučaju Hrvatska ima povijesnu priliku da bude apsolutni pobjednik ovogodišnje turističke sezone na Mediteranu. Hoće će se to dogoditi, ovisi o nama”, rekao je Veljko Ostojić za Index.

