U 15 sati u Hrvatskom saboru počinje tematska sjednica Odbora za gospodarstvo "Izvješće o problematici kupnje i prodaje plina prema uredbi o otklanjanju poremećaja na domaćem tržištu energije".

Na sjednicu bi, kako je najavio premijer Andrej Plenković, trebali doći ministar gospodarstva Davor Filipović, predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić te čelni ljudi Plinacroa, HERA-e i HROTE-a.

Tijek sjednice...

Predsjednik odbora, koji će voditi sjednicu, HDZ-ov je zastupnik Žarko Tušek, a potpredsjednica je Anka Mrak-Taritaš iz oporbenog GLAS-a. Tušek je otvoriio tematsku sjednicu kazavši kako je interes vrlo velik. Dvorana Josipa Šokčevića u Hrvatskom saboru gotovo je popunjena, a na sjednici su i mnogi zastupnici koji nsu članovi Odbora. Tušek je sve zamolio da se striktno drže teme sjednice.

Abramović odgovara na pitanja zastupnika

19:15 - Na pitanja zastupnica odgovara Boris Abramović, ravnatelj HROTE.

Nikola Grmoja zatražio je podatke o prodaji plina iz HEP-a.

"Što se tiče same strukture u transakciji koja se zove Obračun naknada, u lipnju je bilo ponuđeno 275 tisuća megavat sati i prosječna cijena po kojoj se plaćao je 14,4 eura po megavat satu. To je bila cijena po kojoj je plaćana naklada HEP-u i on je ta sredstva dobio", odgovorio je Abramović. "Ukupno je sudjelovalo 11 voditelja. Društva koja su sudjelovala su PPD (63%), Eon (6%), Međimurje plin (4,3%), Met, ENA, Geoplin Zagreb (1,2%), Gradska plinara Zagreb, Ina (1,775%), HEP Trgovina, Geoplin i Mag (0,004%). To su neslužbeni podaci, bit će službeni za sedmi mjesec", odgovorio je Abramović.

"Naznačili smo viškove uz osjetan pad cijena", odgovorio je Ambramović.

Na pitanje, je li se moglo pogodovati PPD-u, odgovorio je:

"Trgovinska platforma je nešto drugo od sustava. Ovdje se radi o slučaju aukcija, one su u potpunosti automatizirane, čak i odluka o najpovoljnijoj ponudi. I tek kad se transakcija završi, kupac postaje javno obznanjen. Što se tiče naklada, mi za svakog vbs-a obračunavamo količine", kazao je.

Na pitanje, kada je dobio informacije o poremećajima cijena i dramatičnim padovima, zbog čega je čekao do 29. lipnja, Abramović je odgovorio:

"Nikakvu informaciju od HERA-e nisam dobio. Mi smo prvi reaglirali. Početkom lipnja uočili smo pad cijena i povećanje viškova u sustavu. Dobrom voljom smo HERA-i ukazali na tu činjenicu. Ništa se nije događalo, pratili smo stanje i opet upozorili HERA-u u izvanrednom izvješću i ovaj put smo uključili ministra smatrajući da nema smisla da čekamo dalje", odgovorio je Abramović.

Pojasnio je da se plin nudi vbd-ima i da HROTE obračunava naknadu, naslonjenu na cijenu koja je prosjek trgovanja plus deset posto.

"Dajte samo odgovor i da završimo", dobacio je predsjedavajući.

"Evidentno je da HDZ, kada su napokon počeli izlaziti pravi podaci, želi okriviti HROTE za krivicu ministra Filipovića", kazala je Barbara Radulović.

"Mislim da smo napokon došli do suštine. Meni se čini da ste vi jedini nešto poduzeli", kazala je Dalija Orešković. "Možete li reći što su vezano uz vaše dopise trebali poduzeti svi uključeni", upitala je.

"Ministarstvo je reagiralo u promptno, u roku od dva dana i donesena je odluka o prestanku važenja odredbe. Što se tiče ostalih, u kontkstu obveza, mi nismo dužni upozoravati. Zna se vrlo dobro tko je za što odgovoran. Poslao sam obavijest HERA-i što je moja mjesečna obveza. I to je to", odgovorio je Abramović.

Na pitanje Sandre Benčić, je li HEP mogao predvidjeti pad cijena plina i zatražiti ukidanje uredbe kako se ne bi gomilali i prodavali viškovi ispod cijene, Abramović je kazao:

"Svaki vbs je odgovoran za svoje poslovanje", kazao je Abramović.

"Gospodin Barbarić je lagao kad je rekao da ne zna tko je kupovao plin. Jer vi izdajete račun a temeljem računa kupci plaćaju HEPu...nemojte sugerirati nikakve odgovore gospodine Barbarić...dakle, nije istina da ne znate tko je kupovao plin jer su kupci plaćali po računu koji je izdao HROTE. A drugo, koliko je tko kupio na trgovinskoj platformi od Plinacroa?"

"Što se tiče trgovinske platforme, to su zakonite aktivnosti Plinacroa koji, da bi uravnotežio sustav, mora svakodnevno prateći stanje u sustavu, nominirati određene količine za koje smatra da je potrebno prodati i mi provodimo aukcije. To je potpuno automatizirano, digitalizirano, ponude su anonimne, za dobitne kombinacije se doznaje kada se proces završi. Mi fakturu prosljeđujemo onome tko treba platiti, nama dolaze novci, mi transferiramo novce onome čiji je plin", pojasnio je Abramović.

Šef Uprave HEP-a odgovara na pitanja zastupnika

18:30 - Nakon ministra Filipovića na pitanja odgovara Frane Barbarić, šef Uprave HEP-a. Sandra Benčić kazala je Barbariću da je bio svjestan da će plin prodavati po nižoj cijeni te da ga uredba ograničava.

"Meni je potpuno neprirodno da niste jasno obavijestili i ministra i premijera da će se dogoditi manjkovi za HEP jer ćete morati prodavati po nižoj cijeni od koje kupujete", kazala je. "Ili ste odgovorni i morate dati ostavku ili ste obavijestili ministra i premijera. To da cijena plina pada prije ljeta, to znaju i moja djeca", kazala je.

"HEP je preozbiljan sustav da bi mi razgovarali telefonom o ovakvim pitanjima. Imamo razrađen sustav. Naša je dužnost bila dopisima izvještavati što smo i učini. Ne znam odakle izvlačite da sam trebao obavještavati. Poštujem hijerarhiju, izvještavamo resorno ministarstvo, ono može izvijestiti premijera. Da li smo mi trebali nešto drugo, telefonom sigurno ne ili da ja nekoga lovim po hodniku", odgovorio je.

Nikola Grmoja je zatražio je komentar o tome da ministar Filipovića optužuje HEP da ga nije obavijestio o prodaji plina.

"Ja mislim da ste samo vi čuli da me ministar optužio. HEP je zadnji ugovor za kupnju plina zaključio 22. lipnja 2022. Nismo kupovali zadnjih godinu dana osim Ininog plina.

Mrak-Taritaš kazala je da od travnja niti jedan dopis nije išao ministarstvu.

"HEP komunicira sa svojom Skupštinom propisanim odredbama. Neslužbeno, komuniciramo i telefonski i na sastancima. Ne vidim svrhu tog pitanja, nemojte me krivo shvatiti", odgovorio je Barbarić.

"Vi ste ovdje došli odgovarati na pitanja, a ne što mislite o tome što mi radimo", odgovorila je Mrak-Taritaš.

Mirela Ahmetović pitala je Barbarića je li s PPD-om zaključio ugovor do 2026. i je li za to avansno isplatio novac?

"Uredba je rekla da Ina prodaje, ali nije rekla da HEP mora kupiti plin. Zašto niste prestali kupovati plin i o tome obavijestili ministra i premijera?", upitala je.

"Ne mogu odgovoriti za PPD, ali mogu potvrditi da je jedan od naših isporučitelja plina.

"Vlada je donijela uredbu prema kojoj cjelokupni proizvedeni plin kupuje HEP. Ugovor je zaključen na rok u uredbi. Ugovor se ne može raskinuti osim ako se ne prekine uredba. Nismo imali mogućnost raskinut ugovor s Inom i postupiti suprotno uredbi koja ima težinu zakona", odgovorio je Barbarić.

Bauk: Je li ministar u krivu ili vas je optužio? Nema treće

Arsen Bauk pustio je snimku: "Onaj tko je odgovoran, to je uprava koja treba štiti interse društva" ministra Filipovića od maloprije, kada je odgovarao na Baukovo pitanje navedeno niže u tekstu.

"Mislite li da je ministar u krivu ili da vas je lažno optužio? Nema tu neke treće", upitao je.

"Gledajte, ministar ima pravo na svoje mišljenje. Ja sam u svim izaganjima rekao, i u dopisu Odboru, dostavio dokaze da je HEP uredno slao dopise i obavještavao", odgovorio je Barbarić.

Branko Grčić upitao je tko su kupci, kolike su cijene i koliko je HEP novca izgubio. "Rekli ste da ministra niste htjeli hvatati po hodniku. ja da sam vidio da zalihe rastu, da država gubi, ja bih kampirao pred ministrovim uredom dok ne bi riješili ovaj problem", kazao je.

"Ako ćemo gledati dan na dan segment, kao nekakav profitni centar, onda nećemo nigdje doći. Možemo ići sat na sat, događat će nam se amplitude od 1000 eura, što se u vrijeme krize dešavalo. HEP je temeljem uredbe Vlade uspjela ušparati 370 milijuna eura s korištenjem prirodnog plina iz Ine. Ja gledam kompletnu sliku. Uredba je počeka 15. rujna 2022. i traj do ožujka 2024. godine. Da se nastavila...cijena plina će možda opet otići gore. Ali nemamo čarobnu kuglu da itko može prognozirati što će biti. Ljudi, ajmo gledati cijelu sliku. Ako smo mi i HEP, odgovorno stojim, ušparali 370 milijuna kuna, to možemo elaborirati. Prvi dio pitanja, HEP pušta plin u sustav i dalje se radi na plaftormana HROTE-a i Plinacro-a. Te podatke HEP nema, ima HROTE", odgovorio je.

"Mi razumijemo što znači dovesti HEP u situaciju da kupi po 47 eura i prodaje po 1 cent. Niste vi ovdje netko tko će se rogušiti nego netko tko će skrušeno odgovarati na pitanja", poručio je Nino Raspudić Barbariću na komentar da ne razumije puno ljudi u Hrvatskoj poslovanje plinskog biznisa.

"Plin se isporučuje do 2026. Uzeli ste plin od PPD-a, stvaraju se viškovi o kojima nikoga ne obavještavate. Kada saznamo tko su bili glavni kupci i jeste li povezani s njima, tada ćemo znati trebate li za ljeto kupiti toplu pidžamu", kazao je Raspudić.

"Nisam shvatio, jel vi to meni prijetite nešto? Ja se vama samo repliciram", kazao je Barbarić. "Nisam došao nikoga omalovažavati. Ako kažem da je zadnji ugovor zaključen, onda je to tako", kazao je Barbarić.

Dalija Orešković kazala je Barbariću da ga je ministar označio glavnim krivcem jer ga nije obavijestio o prodaji plina.

"Mislim da vas nije smijenio jer iza vas stoji Andrej Plenković. Postupali ste sa pažnjom dobrog gospodara? Tko je profitirao od jeftinog plina Ine?", upitala je.

"Iza Barbarića stoji Žarko Tušek, ne Plenković", kazao je Zekanović.

"Oprostite, je ne znam tko se s kim tu dogovara, Nemojte se ljutiti, nije konkretko pitanje, ne mogu odgovoriti", kazao je Barbarić.

"Pitanje je bilo vrlo konkretno, točno znate na što ciljam: tko je kupio plin? Bolje danas nego za deset dana", odgovorila je.

"Ja ću odgovoriti", kazao je Barbarić.

"Ne možete odgovoriti. Nema odgovora nakon replike", rekao je predsjedavajući.

"Želim odgovoriti. Rekao sam da HROTE ima te podatke, a ne HEP", kazao je Babarić.

"Uredu. To ćemo tumačiti kao pojašnjenje", rekao je predsjedavajući te opet proglasio stanku.

Filipović odgovara na pitanja zastupnika

Zastupnici postavljaju pitanja ministru Filipoviću.

18:00 - Danica Baričević upitala je što bi bilo da uredba nije donesena, je li ispunila svrhu i polučila pozitivne rezultate i je li bilo problema u provođenju?

"Uredba je donesena kako bi se spasilo 120.000 kućanstava koji su u jednom trenutku ostali bez plina i preko 9.000 institucija, škole, vrtići, starački domovi. Kada pogledate što se sve dogodilo, uredbe su bile na korist građana", kazao je ministar Filipović.

Barbara Radulović pitala je tko će platiti dokapitalizaciju od 900 milijuna eura, ima li crne fondove u stranci s obzirom na povijet HDZ-a.

"Vi ste jedini član skupštine HEP-a? Vi ste donijeli odluku o dokapitalizaciji, a niste priložilii nijedan papir o poslovanju. Zamislite da je dođem u banku i tražim milijun eura, bez da dokažem kreditnu sposobnost. Zadnji podaci su iz lipnja 2022. a gubitak HEP-a je bio 1,3 milijarde kuna, a HEP preko godinu dana nije plaćao obveze teške preko 8 milijardi kuna i još se zbog problema likvidnosti, da zadovoljni Andreja Plenkovića, morao zadužiti", kazala je.

"Mogli smo pustiti da cijene plina i električne energije odlete u nebo. Možete pogledati druge države, kakav je sada gospodarski rast u Njemačkoj, a kakav kod nas. Vi kao da se veselite. Ovo se radilo zbog naših građana, spominjanje nekakvih fondova je ispod svake razine", kazao je Filipović.

"Povreda poslovnika radi vrijeđanja zdravog razuma. Meni je drago da ste vi i Barbarić bili na brifingu kod Plenkovića, mene samo zanima tko će platiti dokapitalizaciju", odgovorila je Radulović.

Dalija Orešković podsjetila je Filipovića na dopis HEP-a te kako Filipović ništa drugo nije naložio. "Želite li reći da je HEP radio nešto suprotno vašem znanju? Ako je tako, zašto niste smijenili Upravu HEP-a? Bježite li od vlastite odgovornosti?", upitala je.

"Da mislim da sam za nešto odgovoran, pokupio bih se istog trenutka i ne bi odgovarao na vaša pitanja. Skladište je zapunjeno 5, lipnja. Da sam imao informaciju da će plin otići u cijevi i prodavati se, rekagirao bih isto. Nakon što sam dobio informaciju, Vlada je donijela odluku da HEP prestane uzimati plin od Ine", odgovorio je ministar.

"Morat ćete reći tko vas je upozorio da treba promijeniti uredbu. Bez toga, za nas ste vi politički odgovorni. Tko je trebao pritisnuti dugme na semaforu?", upitao je Arsen Bauk ministra Filipovića.

"HEP mi je poslao obavijest da će koristiti plin za osobnu potrošnju ili na tržištu, ako ne sugeriram drugačije. Nisam sugerirao drugačije jer mislim da je ok koristiti plin za osobnu potrebu. Nigdje ne piše da se mora prodavati na tržištu. Iz toga se može i proizvoditi električna energija. Tko mi je to trebao sugerirati? Uprava koja treba štititi interese društva", kazao je ministar Filipović.

"Niste podržali naše Ukrajinske prijatelje, nestali ste iz Sabora, a imaju situaciju kao mi kad smo se borili za svoju slobodu. Neki dan je gospodin Spajić obavijestio Sabor da sam ja bio na nogometnoj utakmici dok sam u Washingtonu održavao sastanke i borio se za hrvatske interese", kazao je Filipović zastupniku Davoru Dretaru. Poručio mu je da Domovinski pokret radi sve protiv domovine.

"Piz*o jedna!", poručio je Dretar Filipoviću.

"Ajde, da se ne lažemo, vi tu postavljate nekakva pitanja. Bili ste mi draži kao Dreletronik", rekao je vidno uzrujani Filipović.

Saborske zastupnice odbile stanku: Čekajte da to raščistimo

17:30 - Karolina Vidović-Krišto kazala je: "U Austriji, na spoznaju za moguće pogodovanje, cijela je Vlada pala u nekoliko dana. Vujnovcu je vlada pomogla u slučaju Petrokemije. Ovo više nije korupcija, ovo je razgradnja države", kazala je te upozorila predsjedavajućeg da je sudjelovanje u korupciji također korupcija, jer ju je prekinuo u nizu pitanja.

"Vi ste spojili pet govora, da sada tražimo replike. Količinom nastojite ugušti sadržaj, a građani plaćaju danak", dodala je Vidović-Krišto.

"Odbacujem bilo kakvu tezu o pogodovanju. Zamolio bih vas da ne idete s etiketama na račun premijera, da on ima nekog svog tajkuna, da je nekome pogodovao", kazao je Filipović.

Vidović-Krišto izgubila je pravo govora jer je ministru nastavila postavljati pitanja oko Petrokemije.

"Ne bavim se trgovanjem energentima. Ni ja ni Vlada. To radi uprava HEP-a. Na raspolaganju su da rastumače sve", kazao je Filipović. "Rekli ste da Uprava HEP-a nije smjela koristiti plin za svoje potrebe. Nisu smjeli staviti ni na prodaju, ali obavijestili su me o korištenju za vlastite potrebe i zamolili da im kažem drugačije. Ja im nisam rekao drugačije, da su to napravili, to bismo uvrstili u uredbu", kazao je Filipović.

Sandra Benčič kazala je da je ministar znao, a nije na vrijeme izmijenio uredbu. "Čekajte, da raščistimo to", kazala je.

"Ovo je grubo izvrtanje", kazao je Filipović.

"Mi smo tek u prvoj četvrtini sjednice", kazao je predsjedavajući te rekao da će napraviti stanku, međutim saborske zastupnice mu to nisu dozvolile.

"Ministar je upravo potvrdio da je dozvolio kršenje uredbe te da ne čita izvješće HEP-a", kazala je Mirela Ahmetović.

"Izvrćete činjenice", kazao je Filipović.

Mrak-Taritaš podsjetila je da HEP nema pravo koristiti višak za vlastite potrebe niti za prodaju te predložila ministru da se u vrijeme stanke konzultira je li točan pravilnik HEP-a ili uredba koja je bila na snazi.

Zastupnici postavljaju pitanja Filipoviću

16:50 - Vrijeme je za replike ministru. Hrvoje Zekanović pitao je ministra vidi li paralelu između ovih i situacija poput arbitraže Ina-Mol kada je 'Most izgubio milijarde kune' ili kada je u obnovi Gunje kvadrat plaćen tri do četiri puta više? "Nije mi jasno da neki koji su imali očite greške u upravljanju sustavom danas kritiziraju", kazao je.

"Onaj tko radi, često se može dogoditi da pogriješi, kako u procjenama tako i u radnjama. Međutim, važno je da ne bude intencije da se nekome pogoduje. Zato sam uvodno rekao da su upravo, zato što je hrvatski plin ostajao u Hrvatskoj, 120.000 građana imali plin", odgovorio je Filipović.

Nikola Grmoja pitao je, ako je trend bio na stranim tržištima da cijena pada, zašto je vlada išla u promjenu uredbe i povećala cijenu plina koju je Ina morala isporučiti HEP-u.

"HERA je odlučila promijeniti metodologiju", pojasnio je Filipović promjenu cijena na način da je došlo do povećanja. "Kada smo donijeli odluku da se uzima Inin plin, držali smo se najniže zakonske cijene, to je 41. Zato je sada išlo povećanje na 47. U prosincu smo ograničili odluku na 180 i od tad se počinje stabilizirati. Zašto nismo prestali uzimati plin kad je cijena krenula prema dolje? Zato jer je to normalno. Cijena prema ljeti ide prema dolje. Cijena bi bila na zimu veća nego što je odredila HERA, iz tog razloga nismo išli u korencije. Kad pogledate rujan, listopad, HEP je uzimao po 41, cijena je išla preko 200. Treba gledati cijeli period", kazao je Filipović.

Sandra Benčić pitala je Filipovića, ako se znalo da postoje viškovi i da se plin mora prodavati na tržištu, da li je gospodin Barbarić jasno obavijestio da će morati prodavati viškove na tržištu po cijenama koje će biti niže nego na međunarodnom tržištu i da će pri tome nastati gubitci za HEP?

"Ja sam dobio obavijest da će HEP koristiti plin za vlastitu potrošnju ili prodaju na domaćem i stranom tržištu ako ne dam drugačiju uputu. Ja nisam dao drugačiju uputu. Imate plin, koristite ga za električnu energiju. Nitko ne nikada nije obavijestio da će biti ovako", kazao je.

Nino Raspudić upitao je Filipovića kada je trebalo ukinuti uredbu i vezanje uz cijenu od 47 eura? Je li to bio ožuja, travanj, svibanj...? Zanimalo ga je i je li umjeto stvoren višak plina HEP-a, jer je navodno samo 93 posto skladišta bilo popunjeno, a da je zapunjenost skladišta u Mađarskom 70,1 posto te je li se mogao naći način da se plin uskladišti?

"Mislim da se uredba trebala ukinuti kad je došlo do zapunjavanja skladišta u Okoliju, ako se plin nije koristio za vlastitu potrošnju. Naše skladište i ove godine mora biti zapunjeno preko 90 posto, sada je preko 93 posto što znači da je HEP zapunio sve kapacitete. Međutim, moglo se razgovarati s onima čiji kapacitet nije bio pun", kazao je Filipović te dodao da se moglo pogledati ima li drugdje kapaciteta.

Marijana Petir je željeza znati imamo li dovoljno skladišnih kapaciteta te kad se očekuje izgradnja novih skladišta ako HEP nije mogao pronaći druge kapacitete u inozemstvu?

"Mi uz Okoli imamo skladište u Grubišnom Polju gdje se odvijaju radovi. Kada govorimo o električnoj energiji, slovenski građani plaćaju 60 posto skuplju električnu energiju. Naši građani imaju priuštivu cijenu struje, obrtnici, poduzetnici...sve smo to napravili i to se vidi na brojkama gospodarskog rasta. Interveniramo i u cijene goriva kako bismo zaštitili standard građana i pomogli gospodarstvu", kazao je ministar.

"U jednom trenutku su svi krenuli odustajati od opskrbe 120.000 kućanstava, da nismo odredili da Ina mora prodavati HEP-u, ti građani bi ionako pali na teret HEP-a, a HEP bi morao kupovati plin po puno većoj cijeni na tržištu", pojasnio je Filipović. Dodao je da su građani imali ogromne koristi od prve i druge uredbe.

"Od 120.000 kućanstava njih 60.000 bilo je u gradu Zagrebu. Vlada je pomogla svima. Plin smo davali i za 9.000 institucija. Vlada je od početka djelovala tako da čuva standard građana. Kada razbijete inflaciju na komponente, energetika stalno pada u strukturi inflacije. Upravo radi intervencija Vlade", kazao je Filipović.

Mrak-Taritaš podsjetila je da je Filipović prvu obavijest dobio krajem lipnja, iako se već sve ranije znalo.

"Ja sam mislio da ćete vi postaviti najteže pitanje...ova odstupanja će vam ekipa iz HEP-a objasniti, a odstupanja u lipnju prvi put doznajem 29. lipnja i tada slijedi naša reakcija", kazao je Filipović.

Vrban: Od početka lipnja vidimo nelogičnosti

Željko Vrban (HERA) kazao je da je uloga HERA-e nadzor cjelovitog tržišta, ne pojedinih sudionika. Pojasnio je da su viškovi, o kojima se danas govori, uobičajena stvar. Kazao je da je tržište cijeli ovaj period funkcioniralo prilično dobro.

"Niske cijene kretale su se negdje od 0.44 do 335 eura. Znači, cijene viškova vrlo su volatilne. Isto tako u slučaju manjkova. Napravili smo analizu cijena tržišnih viškova u cijelom periodu primjene uredbe. U studenom i prosincu bila je vrlo niska cijena, temperature su bile neuobičajeno visoke za doba godine. To pratimo i pokušavamo naći racionalnost u tim kretanjima. U veljači su bile niske cijene, a početkom siječnja jako visoku cijenu od 140 eura, dok je tržišna cijena bila 50-ak. Uobičajene su velike volatilnosti jer, to je spajanje očekivane potrošnje i planiranje nabave. Do promjena u potrošnji načešće dolazi zbog promjene temperatura zimi. Tržište je prilično dobro reagiralo do početka lipnja, tu vidimo nelogičnosti. Ulazi višak plina, sudionici su se pozicionirali.

S pozicije HERA-e mogu reći da smo u procesu nadzora funkcioniranja tržišta plina po primanju prvih informacija 12. i 29. lipnja zatražili dodatne podatke i dalje radimo analizu. Da vidimo ima li prostra za poboljšanje tržišnih pravila, i analizi transakcija da vidimo ima li tu nekog prostora za postupanje", zaključio je.

Abramović: Oni su morali znati...

16:30 - Ivica Arar iz Plinacra kazao je da su sve aktivnosti te tvrtke regulirane propisima EU-a i Hrvatske.

"Niska prodajna ili kupovna cijena rezultat je odnosa ponude i potražnje, ni u kojem se slučaju ne smije ograničiti jer bi rezultiralo poremećajem cijena na tržištu plina", naveo je između ostalog.

Boris Abramović, ravnatelj HROTE-a, kazao je da se pokušava 'ispod žita' progurati teza da je HROTE prodavao plin dok je, kako kaže, HROTE pružao uslugu burze.

"Kad Plinacro prodaje energiju putem naše platforme, odabir se vrši automatski, mi ne znamo tko je odabran dok se proces ne završi, tek onda vidimo tko je zapravo kupio plin, mislim da je to bitno znati jer nije u javnosti svima poznata", kazao je. Dodao je kako je sreća da je HROTE u redovitom izvješću HERA-i početkom lipnja, nakon konačnih rezultata iz Plinacra, zaključili da je uočen trend porasta viškova u sustavu.

"Reagirali smo jer smo vidjeli da taj trend porasta količina prati i trend pada cijena. I to nam je bila moralna obveza. Dali smo HERA-i na znanje iako imaju izravan pristup našem digitalnom sustavu. Jednostavno smo dali tu informaciju", dodao je.

Kazao je da su Plinacro, HROTE i HERA morali znati za ove trendove. Dodao je da je HROTE bio na rubu komunikacijskog kanala.

"Neformalni razgovori upućivali su da je stvar riješena, nema brige. Mjesec se bližio kraju, ništa se nije događalo i ponovno upozoravamo, 29-og, uključujemo i ministra Filipovića u komunikaciju. Ništa se ne čini, promjena nema. Nakon toga slijedi ekspresna reakcija, Vlada je u roku par dana donijela odluku o prestanku važenja odluke", zaključio je Abramović.

Mrak-Taritaš: Bolje da nekim poslovima upravlja umjetna inteligencija

Potpredsjednica Odbora Mrak-Taritaš iznosi obrazloženje predlagatelja tematske sjednice.

''Tema ove sjednice nije sve što je Vlada napravila tijekom pandemije korone i nakon rata u Ukrajini nego problematika u izvješću o kupnji plina'', kazala je na početku Mrak-Taritaš.

"Kada se s tim krenulo, mi u Saboru samo rekli da je potrebno odraditi posao kako treba. No, sve što dobro krene u jednom trenutku krene loše. Kolega Zvonimir Troskot je prvi u javnom prostoru govorio o tome da HEP kupuje po 47 eura, a da se prodaje po jedan cent", podsjetila je.

Troskot je također član Odbora za gospodarstvo, ali nije na sjednici jer je na putu izvan Hrvatske.

"Kad smo dobili prve odgovore, od HROTE-a i HERA-e, rekla sam da je možda bolje da ih nismo ni dobili. Jer cijeli posao je obavljen tako da bi bilo dobro da nekim poslovima upravlja umjetna inteligencija jer bi odmah reagirala na disbalans. Mi saborski zastupnici nismo stručnjaci za plinski biznis, ali imamo zdrav razum. Ja si kao prvo pitanje postavljam: Ako dolazi šesti mjesec i znatno manje se troši plin, zašto Vlada i ostali sudionici nisu odgovorno reagirali", zapitala se.

''Imam osjećaj da nas je ovdje više nego na nekim plenarnim sjednicama. Mi samo želimo znati što se događa i da dobijemo odgovore. Čim dobijemo nekakav podatak za koji mislimo da je krivi, odmah počnemo sumnjati u sve podatke. Osnovni razlog ove sjednice jest da od svih sudionika čujemo što su radili i zašto čitav proces nije bio objedinjen i vođen s jednog mjesta. Netko će reći da 10 milijuna eura nije puno. Ali to je jedan drječji vrtić ili dodatak na plaće onih koji su trenutno u štrajku'', kazala je.

Filipović: Čim smo u Vladi saznali za to, reagirali smo

15:30 - Pred Odborom govori ministar gospodarstva Davor Filipović. Podsjeća da je nakon početka rata u Ukrajini čitava Europa ušla u veliku eneregetsku krizu ''bez presedana''. Osim ''davanja šireg konteksta'', govri i o svim mjerama koje je poduzela vlada da se ublaži energetski udar izazvan ratom u Ukrajini, počev od punjenja skladišta plina Okoli.

Neka medijska izvješća o ovoj temi Filipović je nazvao ''malicioznima'' s ciljem brutalnog napada na Vladu, premijera Plenkovića i njega osobno. Govoreći kako je Vlada reagirala na energetsku krizu, kazao je da je donesena uredba da INA sav proizvedeni plin mora prodavati HEP-u.

"Mnogi su govorili da se skladište plina Okoli neće napuniti i da će sve propasti. To se nije dogodilo. Vlada je cijelo vrijeme intervenirala pa zato građani plaćaju električnu energiju po cijenama koje su najniže u EU. Kada usporedite s EU, imamo najnižu cijenu naftnih derivata, plin je samo jeftiniji u Mađarskoj nego kod nas", kazao je.

'Osvrnut ću se na pogrešno interpretirane dopise oko čega se digla drama, a sve u cilju brutalnog napada na Vladu, premijera i mene osobno. Što se tiče dopisa, u dopisu upućenom meni u siječnju HEP traži da im se osiguraju dodatna sredstva da plaćaju INA-iplin koji je višak u odnosu na ono što preuzima a stavlja se u Okoli. Vlada odlučuje osigurati sredstva HEP-u i donosi odluku o dokapitalizaciji. Mi smo stali iza HEP-a financijski kako bi HEP pmogao nositi teret krize na svojim leđima. 13.2. sam dobio važan dopis u kojem HEP od ministarstva traži da se produlji korištenje skaldišnih kapaciteta u Okoliju. Što ja radim? Obavljam razgovor sa svim akterima. Sazivam krizni tim koji predlaže vladi da se produlji korištenje tih kapaciteta."

Potom je, kaže, HEP izvijestio o viškovima plina.

"U tom dopisu se reprezentira tablica s viškovima, ali i manjkovima u pojedinicim cijevima, to je 27. ožujka, ali se nigdje u tom dopisu ne navodi da će plin otići i prodavati se po ovim automatiziranim pravilima. 27. ožujka šaljem povjerenici EK-a da idemo u dokapitalizaciju da HEP ostane snažan. 5. travnja dobivam dopis od Uprave HEP-a d aće se po zapunjenju kapaciteta u Okoliju višak plina koristitit za vlastite potrebe ili za prodaju na domaćem ili starnom tržištu, što je meni logično i kažu da će to raditi ako im ja ne naložim drugačije. Budući da je meni ovo logično, ja sam zadovoljan s tim što su mi predložili. Nakon toga, ja kao ministar ne dobivam obavijest da će se raditi drugačije. 29.6. dobijam dopis od HROTE-a koji mi javlja da se višak plina HEP-a ostavlja u sustavu i prodaju ga po cijenama koje su spominjane u medijima", rekao je.

Potom je obavijestio i premijera pa je sljedeći tjedan ukinuta uredba po kojoj HEP preuzima plin od INA-e. "Ni u jednom dopisu koji mi je HEP uputio nije navedeno da će se plin prodavati na ovakav način. Nitko me ni u jednom trenutku nije obavijestio da se plin prodaje ovako", rekao je.

Šef Uprave HEP-a: Ako itko zna što je krizna situacija, to smo mi

Nakon Filipovića, pred Odborom za gospodarstvo govori predsjednik Uprave HEP-a Frane Barbarić. I on, kao i Filipović, iznosi kronologiju energetske krize koja je buknula nakon ruske invazije na Ukrajinu.

''Ako ito zna što je to krizna situacija, odna smo to mi u HEP-u'', kazao je.