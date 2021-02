ŠEF HOK-A OPTUŽUJE MOST ZA LICEMJERJE: ‘Gdje su bili kada su, kao dio vladajuće većine, potpisali zakon i digli porez ugostiteljima?’

‘Mi čitamo Narodne novine za obrtnika, prigovaramo na prijedloge zakona i mi štitimo njegove interese’

Dragutin Ranogajec, šef Hrvatske obrtničke komore, gostujući na N1 komentirao je inicijativu Mosta o ukidanju obavezne članarine u Hrvatskoj gospodarskoj komori (HGK). Ranogajec navodi da oporba ima obvezu i pravo propitivati sve zakone, što smatra i poželjnim, ali…

“Inicijativa Mosta ima izmjenu u samo jednom članku – ukidanje obaveznog članstva. Nisu ulazili u meritum stvari, ispada da je HGK odlična institucija, jedino je problem to što ima obvezno članstvo. Mislim da takve inicijative nisu dobre, da treba sjesti i vidjeti u kojem smjeru napraviti kompletnu rekonstrukciju”, rekao je Ranogajec gostujući na N1.

SPREMA SE VELIKI PROSVJED PODUZETNIKA S BINOM I RAZGLASOM: Oreščanin upozorava: ‘Vlada mora promijeniti retoriku!’

Plaće u HOK-u

Ranogajec dodaje da se HOK ne plaši takvih inicijativa, no da mu je žao što oporba i Most nisu došli u HOK s njima razgovarati. Šef HOK-a komentirao je i plaće u Komori.

“Obrtnici upravljaju komorom, obrtnici sačinjavaju sva tijela, mi nemamo drugih ljudi nego obrtnika koji rade, a da nisu na platnoj listi. Kad govorimo o plaćama, objavljen je podatak od 12.500 kuna, da je to plaća. Da gospodo, ali bruto – 8.498 kuna je prosječna neto plaća u HOK-u. Ako netko kaže da je to velika plaća možemo o tome razgovarati. Moja plaća je 12.000 kuna, član sam i odbora u HAMAG-u za što prima naknadu od 1.500 kuna po sjednici.

K tome, navodi Ranogajec, vlasnik je obrta koji radi pa mu mjesečna primanja premašuju iznos od 13.500 kuna.

ŠEF HGK IMA PLAĆU OD 23.000 KN: Ali, ukupna primanja su veća, spominje se iznos od 56.000 kn; ‘To nekima možda izgleda puno…’

‘HOK ima reprezentativnost, brinemo o onom obrtniku koji sam posluje’

“Kad govorimo o dobrovoljnom članstvu, mi bismo trebali razmisliti o tome da će ljudi koji preuzmu komoru u dobrovoljnom članstvu štititi svoje osobne interese. O tome govorimo cijelo vrijeme, neće imati reprezentativnost. Nacionalna udruga ugostitelja, jesu li ikada pitali za svoje dobavljače?

Sad govorimo o situaciji da iz Nacionalne udruge ugostitelja nikada nisu pitali što je s postolarima, frizerima, prijevoznicima… Dok je na obaveznom članstvu, HOK ima reprezentativnost, brinemo o onom obrtniku koji sam posluje. Mi čitamo Narodne novine za njega, prigovaramo na prijedloge zakona i mi štitimo njegove interese”, rekao je Ranogajec.

‘Ako izađemo na tržište, bit će to nemilosrdna borba za prihod’

Predsjednik HOK-a naglašava da su spremni izaći na tržište.

“Ali onda ćemo svojim poslom konkurirati upravo svojim članovima. Ako izađemo na tržište, onda će to biti nemilosrdna borba za prihod”, veli on.

Ranogajec se ponovno osvrnuo na Mostovu inciijativu pa dodao da se događaju licemjerne stvari. Pita se gdje je bio Most 16. prosinca 2016. “kao veliki zaštitnik svih interesa obrtnika i poduzetnika” kada je njihov predsjednik Božo Petrov, tada kao dio vladajuće većine potpisao zakon i digao porez ugostiteljima.

“Što su onda radili i što onda nisu štitili interes hrvatskih ugostitelja i obrtnika. Licemjerne stvari se događaju. Moram ih upozoriti da paze što žele, moglo bi im se ostvariti, a onda će doći u probleme jer nitko neće štititi one koje stvaraju, one najmanje, a HOK to radi”, poručio je Dragutin Ranogajec za N1.