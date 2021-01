ŠEF HNS-A O RAZGOVORU TUŠEKA I ŠIMUNIĆA: ‘U pravilu je to u redu dok vas se ne uhvati, a nije u redu. Ako vas netko navuče na tanak led…’

Čuraj smatra da je apsolutno sporan sadržaj i način na koji se vodio razgovor između Tušeka i Šimunića

Predsjednik HNS-a Stjepan Čuraj danas je ocijenio kako je apsolutno sporan sadržaj i način na koji se vodio razgovor između HDZ-ovog zastupnika Žarka Tušeka i nezavisnog vijećnika iz Oroslavja Viktora Šimunića, te da to nije poželjno u političkom i društvenom životu. “Je li sve u redu s pravne strane, reći će mjerodavna tijela i odrediti sudbinu Žarka Tušeka, neću ulaziti u to. U pravilu je to u redu dok vas se ne uhvati, a nije u redu”, izjavio je Čuraj novinarima u Hrvatskom saboru.

Kaže kako je siguran da u puno mjesta u Hrvatskoj, pogotovo uoči izbora, ima sličnih razgovora pa je ovo velika opomena svima da se drže onog što je srž, materija i ovlast, a “nesretne interpretacije, kako ih već nazvali, nisu poželjne u političkom ni društvenom životu”.

Tužba protiv Šimunića i novinara

Pritom naglašava da je “apsolutno sporan način kako se razgovor odvijao i što on predstavlja”. “Ako vas netko navuče na ‘tanak led’, kako sam shvatio da je rečeno, onda je to dio odgovornosti na koji morate biti spremni. Ne želim nikoga pravdati ni osuđivati, ali to je upozorenje svima koji idu u izbore na koji način treba raditi”, rekao je Čuraj.

S obzirom na najavljene tužbe HDZ-ova odvjetnika protiv Šimunića, koji je tajno snimao Tušeka, i novinara 24 sata Ivana Pandžića, koji je snimku objavio, Čuraj poručuje da svatko ima pravo poduzimati određene mjere. “Ne znam ima li osnove za tužbu, ne vidim način na koji bi se to moglo podvesti kao zastrašivanje. O tome radi li se o javnom interesu treba onda odlučiti sud”, istaknuo je predsjednik HNS-a.

