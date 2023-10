Kako neslužbeno doznaje RTL Danas, šef HEP-a Frane Barbarić ispitan je u Općinskom državnom odvjetništvu u Splitu uz pratnju svoje odvjetnice Višnje Drenski Lasan zbog protupravne gradnje na otoku Hvaru.

Državni inspektorat zaključio je da je šef HEP-a gradio ilegalno. Zbog toga mora srušiti kuću, a dobio je i dvije kazne.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Smjena Barbarića sada se, osim afere Plin za cent, traži i zbog vile na Hvaru, a on je nedavno rekao kako mu Državni inspektorat smješta za taj slučaj. Prije nekoliko dana neslužbeno je potvrđeno da mu je određena i druga kazna za ilegalnu vilu u iznosu od 10 000 eura, a nakon nje slijedi i treća.

'Rekao sam mu da je od sebe napravio metu'

Predsjednik Zoran Milanović branio je jučer šefa HEP-a i prisjetio se ranijeg razgovora o ilegalnoj vili.

"Čovjek je bio blesav i išao je djedovinu širiti za par pedalja. Ja sam mu to rekao u Jelsi ljetos da nije normalan, da je od sebe napravio metu, a inače je meta. Međutim nije li on upozorio na one probleme s plinom na vrijeme, jel tako", kazao je predsjednik.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

"Čime? Vagom za tačno merenje, stočnom vagom ili kakvom vagom važu! Dakle, HEP je obavijestio Ministarstvo o isteku nekih rokova. Nema tu nikakvog vaganja. To je krava cijela pred tobom i gleda te i zna se da ima između 500 i 600 kila i gotovo! To je on upozorio", kazao je Milanović.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

POGLEDAJTE VIDEO: Milanović i Plenković se slažu u jednome. I predsjednik brani šefa HEP-a: 'Rekao sam mu da nije normalan, ali…'