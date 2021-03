ŠEF DUBROVAČKE BOLNICE IPAK NIJE PREKŠIO ETIČKA NAČELA: Cijepio je preko reda roditeljima, puncu, punici, svećenike…

Neslužbeno, Marijo Bekić nije prekršio etička načela kada je omogućio cijepljenje preko reda svojim roditeljima, punici, puncu i drugima

Ravnatelj dubrovačke bolnice i HDZ-ov vijećnik u Gradskom vijeću, dr. Marijo Bekić, nije prekršio etička načela oko navodnog cijepljenja preko reda, zaključak je Povjerenstva Hrvatske liječničke komisije, neslužbeno doznaje Dubrovački dnevnik.

Radi se o dakle o komisiji za medicinsku etiku i deontologiju, koje je ustvrdilo kako Bekić po tom pitanju nije kriv. Rečeno je to na sjednici ovog tijela, koje je danima “češljalo” bolnicu, kako oko cjepiva, tako i oko ostaloga.

No, iako oni smatraju kako nije došlo do povrede liječničke etike, to i dalje ne znači da je slučaj stavljen “ad acta”. Svi relevantni podaci ove Komisije, koju inače čine pravnici, sad idu i na Povjerenstvo, koje pak sačinjavaju liječnici, koji će dakle donijeti konačan sud.

Podsjetimo, Marijo Bekić preko reda je cijepio punca i punicu iz Posušja,a cijepljenje preko reda omogućio i svojim roditeljima te određenim zaposlenicima MUP-a i nekim svećenicima.

ŠEF OPĆE BOLNICE DUBROVNIK CIJEPIO PREKO REDA: Dao ga svojim roditeljima, puncu, punici…; Opravdanje mu je nevjerojatno