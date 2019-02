ŠEF CROATIA AIRLINESA O ŠTRAJKU RADNIKA: ‘Imaju iznadprosječne plaće, njihovi zahtjevi su neostvarivi…’

U srijedu 8. kolovoza, piloti, stjuardese i aviomehaničar Croatie Airline kreću u štrajk s obzirom na to da nisu ispunjeni njihovi zahtjevi, a nije ni potpisan kolektivni ugovor nakon sastanka s premijerom Andrejom Plenkovićem. O svemu je za emisiju Novi dan progovorio aktualni predsjednik uprave Croatie Airlines -Jasmin Bajić.

Uprava Croatia Airlinesa upozorila je da će štrajk koji je sindikat ORCA najavio uzrokovati gubitke do 800.000 eura po svakom danu štrajka te pozvala sindikate i zaposlene na “duboko promišljanje o značaju i posljedicama štrajka u ovom trenutku”. Tvrde da kompanija nema gotovo 53 milijuna kuna dodatno godišnje koliko iznose sindikalni zahtjevi.

Jasmin Bajić, predsjednik uprave CA se nada da do štrajka neće doći jer su “zahtjevi neostvarivi”.

‘Iznadprosječne plaće’

“U interesu javnosti sam htio reći da imaju iznadprosječne plaće u RH i volio bih da imaju veće plaće, ali do njih možemo samo boljim rezultatima, a mi smo daleko ispod produktivnosti aviokompanija u svijetu i Europi”, komentirao je Bajić za N1 činjenicu da je nedavno javno objavio plaće zaposlenika CA.

Iako Bajić napominje kako je na raspolaganju svima 24 sata dnevno, do potpisivanja novog kolektivnog ugovora, za sada se čini – neće doći.

“Bitno je naglasiti da se od 31. siječnja 2016. iako je tada istekao dosljedno cijelo vrijeme primjenjuje isti kolektivni ugovor – povećanja svakih šest mjeseci kabinskom osolblju, sve moguće. Ima puno ograničenja u pogledu vremena i sve se to primijenjuje cijelo vrijeme što je prešutno prihvatila i ORCA, nisu tražili da se prekine primjena kolektivnog ugovora, a kad stupe u štrajk nećemo ga više moći primjenjivati”, kazao je predsjednik uprave CA u emisiji N1 televizije.

Otkazivanje letova

Bajić kaže kako do sada još nije otkazan niti jedan let, ali da im je najava štajka već nanijela štetu. Negativan efekt se, kako tvrdi, vidi na bookinzima. Ako do štrajka dođe, moglo bi biti otkazano čak 70 posto letova.