SEDAM VAŽNIH PITANJA I ODGOVORA O TOLIKO OČEKIVANOM CJEPIVU: Jesmo li se prerano poveselili i hoćemo li i dalje nositi maske?

Cjepivu koje su napravili, cijeli se svijet razveselio kao da doslovno stiže sutra, no to nije baš tako. Znanstvenici kažu, imat ćemo ga najranije u proljeće, ljeto iduće godine i to ne znači da isti tren možemo baciti maske, grliti se, ljubiti i organizirati svadbu s 500 uzvanika. Jer, maske i socijalna distanca bit će potrebni i dalje, a reporter RTL Direkta potražio je odgovore kod dva vodeća virusna imunologa.

Jesmo li se prerano poveselili?

“U ovom trenutku treba biti optimističan i još uvijek to ne znači da smo se prerano poveselili. I još uvijek treba pričekati sve rezultate kako bismo znali točno o čemu se radi. Rezultati koje su naveli, a koji su šturi, su vrlo ohrabrujući”, smatra virusni imunolog Luka Čičin Šain.

Kada možemo očekivati cjepivo?

“Kad su ove kompanije objavile preliminarne podatke učinka bilo je jasno da to čine da zatraže od regulatorne agencije prijevremeno odobrenje za uporabu vakcine. To nije uobičajeno. To ne znači da ćemo u siječnju, veljači dobiti svi cjepivo”, kazao je virusni imunolog Stipan Jonjić.

Ako ćemo vjerovati Pfizeru, onda možemo vjerovati da će cjepivo biti na raspolaganju u drugoj polovici iduće godine u količini koja će biti potrebna za cijelo tržište.

Znači li cjepivo trajni imunitet?

“U svakom slučaju je za očekivati. Vi imate na televiziji ilustrirane te šiljke. Imunost na taj šiljak potiče antitijela koja bi trebala neutralizirati, ali i ostaviti pamćenje, te ostaviti stanice koje podignu imuni odgovor i učine ga puno bržim. Ostat će memorijska imunost, mislim da bi trebala biti dugotrajna, koliko to nije tako lagano odgovoriti”, pojasnio je Jonjić.

Koliko se ljudi mora cijepiti?

“Za imunitet krda nam treba sigurno 80 do 90 posto ljudi koji su cijepljeni. Mislim da treba krenuti racionalno i pružiti imunu zaštitu onima kojima je to najvažnije kako bi čim veći broj ljudi zbog toga bio zaštićen”, smatra Čičin Šain.

Hoćemo li morati nositi maske unatoč cjepivu?

“Mi ne možemo očekivati da će podjela cjepiva biti tako brza i efikasna i moramo na taj način u široj populaciji provjeriti učinkovitost. Za očekivati je da ćemo u ovom strogom režimu morati biti još nekoliko mjeseci, barem”, kazao je Jonjić.

Hoće li nakon cjepiva koronavirus postojati?

“Teško je reći hoće li ovaj koronavirus ostati ili ne, ali mi imamo iskustva da postoje četiri soja koronavirusa koji su uvriježeni među ljudima i koji postoje među nama otkako smo ih prepoznali. Oni su također rezultat nekakve pandemije koja je bila još u srednjem vijeku. Kako stvari stoje, ova korona će ostati među ljudima još dugo vremena”, ustvrdio je Čičin Šain.

Je li cjepivo sigurno?

“Ova cjepiva su potpuno sigurna i čak neće imati nikakve nuspojave. Neka cjepiva mogu izazvati nekakve nuspojave tipa povišene temperature. Vektorska cjepiva koja nose umetnute gene koronavirusa, ali mislim da neke velike opasnosti vezane za nuspojave nema”, rekao je Jonjić.