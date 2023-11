Struka kaže, potrebno je strpljenje, javnost pak traži odgovor: Je li bivši ministar Mario Banožić vozio pod utjecajem alkohola kada je skrivio prometnu nesreću u kojoj je poginuo Goran Šarić, otac dvoje djece i vozač kombija s kojim se Banožić sudario? Neslužbeni izvori iz bolnice i policije kažu da je u prvom uzorku bilo alkohola u krvi. Neslužbeno također, Banožić je noć prije kobnog sudara bio na fešti.

Međutim, to je tek jedno od pitanja na koja se čeka službeni odgovor. U nastavku smo pobrojili i ostala:

Je li bilo alkohola u krvi?

Svakom sudioniku u prometu koji je sudjelovao u nekom prekršaju ili prometnoj nesreći vadi se krv, ako nije u stanju puhati alkotest i ako je dovezen u bolnicu. Sada već bivši ministar primljen je na Hitni prijam u Opću bolnicu Vinkovci s težom ozljedom glave, bolovima u prsištu i slomljenom nogom. Je li moguće da mu po dolasku i pružanju prve pomoći nije izvađena krv?

Više izvora za 24sata je potvrdilo da je Banožiću, nakon nesreće koja se dogodila u 6.15 sati, krv izvađena u 6.45 sati, na Hitnom prijmu u vinkovačkoj bolnici, kako bi se odredila krvna grupa u slučaju da mora primiti krv, ali i kako bi se utvrdilo je li u krvi bilo alkohola. To bi značilo da je bivšem ministru krv izvađena 30 minuta nakon nesreće.

Rezultat preliminarne analize pokazao je, navodno, 0,29 promila alkohola u Banožićevoj krvi. Kako piše Telegram, nalaz je validiran u 7.51 sati.

Službenog podatka o tome je li Banožić vozio pod utjecajem alkohola još nema, a službeno se ne zna ni kada je uzet uzorak krvi. Bitni su ovo podaci, jer udio alkohola u krvi s vremenom opada.

Nekoliko sati nakon prijma u vinkovačku bolnicu, bivši ministar prevezen je u KBC Osijek. Navodno su mu tek tamo, između 13 i 14 sati, službeno uzeti uzorci krvi i urina te poslani na vještačenje u Centar "Ivan Vučetić" u Zagrebu. To bi značilo, sedam sati nakon nesreće.

"Policijski je protokol da se odmah nakon teške prometne nesreće, u kojoj ima poginulih i teško ozlijeđenih osoba, od osoba koje su poslane u bolnicu na pružanje pomoći uzmu uzorci krvi i urina. To najčešće ide tako da dežurni koji vodi očevid naziva bolnicu i daje usmeni nalog za to. Uzimanje uzoraka provodi se odmah, uzorci se spremaju u posebne policijske setove koji se propisno moraju zatvoriti i zapečatiti te odmah poslati na vještačenje. Voditelj očevida to nije učinio. Uzorci nisu uzeti kad je trebalo, odmah nakon nesreće, nego tek u Osijeku", kazao je za 24sata sugovornik iz policije.

Zašto očevid vodi Županijsko državno odvjetništvo, a ne općinski državni odvjetnik?

Novinari koji su došli na mjesto nesreće kobnog jutra, zapitali su se zbog čega očevid vodi zamjenica Županijskog državnog odvjetništva iz Vukovara, a ne općinski državni odvjetnik?

Odvjetnica Biljana Luburić kazala je za 24sata kako Županijsko državno odvjetništvo radi očevide prometnih nesreća sa smrtnim posljedicama, kada se sumnja da je počinitelj bio pod utjecajem alkohola ili opijata. Da je voditelj očevida iz policijske uprave naložio bolnici službeno uzimanje uzoraka radi vještačenja, to ne bi morali učiniti u KBC-u Osijek.

Gdje je i koliko dugo Banožić bio prije sudara?

Kako se moglo čuti od više izvora neposredno nakon nesreće, Banožić je noć proveo na martinjskoj fešti, navode 24sata. Izvor Telegrama kaže da je Banožić prije kobnog jutra bio na druženju koje je potrajalo do kasno u noć. Odnosno, da je samo nekoliko sati nakon toga, rano ujutro u subotu, krenuo u lov u Kunjevce.

Kombinacija umora, neispavanosti, količine alkohola u krvi te vožnja po magli mogli su biti kombinacija faktora koji su uzrokovali tragičnu nesreću. Međutim, da bi se znalo jesu li doista svi ovi faktori bili u pitanju, potrebno je znati gdje je i dokad Banožić bio u noći pred kobno jutro odnosno, je li doista umoran i neispavan sjeo u automobil?

Jesu li sudionici sudara bili vezani?

Neslužbeno Telegram doznaje da ni Banožić ni smrtno stradali vozač kombija Goran Šarić u trenutku nesreće nisu bili vezani pojasom. Međutim, to je podatak za koji se još uvijek čeka službena potvrda.

Kojom je brzinom Banožić pretjecao kamion?

Kamion koji je pretjecao Banožić, neslužbeno se doznaje, vozio je 78 kilometara na sat. Kojom je brzinom Banožić pretjecao kamion još nije poznato, ali kako je za RTL neslužbeno procijenio vještak, Banožić je mogao voziti brzinom od 80 kilometara na sat. U svakom slučaju, Banožić je morao voziti nešto brže od vozila koje je pretjecao. Koliko brže, nije poznato.

Vozač kombija najvjerojatnije je stradao od puknuća vjetrobrana uslijed sudara, jer se staklo nije odmah rasulo.

Zbog čega cesta na kojoj se dogodila nesreća nije odmah zatvorena za promet?

Iako je riječ o teškoj prometnoj nesreći u kojoj je poginula jedna osoba, a druga zadobila teške ozljede, prometna cesta na kojoj se nesreća dogodila bila je u prometu još sljedeća dva sata. Odnosno, prometna nesreća dogodila se u 6.15 sati, a cesta je zatvorena tek u 8.15 sati, objavila je policija.

"Cesta je morala biti zatvorena nakon nesreće. To je i obveza po protokolu. Ostavljanje prometa na cesti utjecalo je na uništenje eventualnih dokaza koji su bili vidljivi nakon nesreće. Tim više što se nesreća dogodila u vrijeme velike magle, kad i nije bilo moguće sagledati sve okolnosti i dokaze", kazao je sugovornik 24sata.

Gdje je nestao kamion koji je Banožić pretjecao?

U izjavi koju je dala zamjenica državnog odvjetništva stoji da je Banožić u trenutku nesreće pretjecao kamion, no spornog kamiona više nije bilo na cesti tijekom očevida. Kamion je prevezen na obližnje ugibalište, vozač je saslušan u policiji i pušten. Navodno, riječ je o državljaninu Srbije koji je svojim kamionom putovao iz unutrašnjosti Hrvatske, a njegov identitet nije poznat javnosti, kažu u policiji.

Javnosti nije poznato ni kakav je kamion u pitanju. Je li to veliki ili mali kamion, tegljač ili kamion s prikolicom. Također nije poznato je li se sudar dogodio pored kamiona ili ga je Banožić u trenutku sudara već pretekao.

Neslužbeno, na cesti nije bilo tragova kočenja ni s jedne strane, što ukazuje na to da poginuli vozač kombija nije uopće stigao kočiti ugledavši ispred sebe Banožićev automobil. To bi moglo značiti da se vozač, koji je pretjecao, kretao velikom brzinom.