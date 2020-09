‘Premijer i Ured premijera ne mogu birati hoće li se ili neće sastati s predsjednikom države. To je stvar funkcioniranja sustava’, ističe analitičar

Politički analitičar Žarko Puhovski i komunikacijski stručnjak Krešimir Macan za RTL secirali su verbalni rat Pantovčaka i Banskih dvora koji bjesni oko afere Janaf i Kovačevićevog kluba. Obojica pretpostavljaju kako se Milanović zapravo osjeća povrijeđeno što se našao pod mjerama, no dodaju i kako su odgovori premijera nedopustivi.

“On tu sada ponavlja sve te teze. Ali isto tako, nije sasvim uvjerljivo da premijer ništa ne zna”, kazao je Puhovski i dodaje:

‘Ne može premijer birati hoće li se sastati s predsjednikom’

“Gotovo skandalozno kao Milanovićevo ponašanje je ono što su neki dan napisali iz Ureda premijera. Premijer i Ured premijera ne mogu birati hoće li se ili neće sastati s predsjednikom države. To je stvar funkcioniranja sustava što je u opisu posla predsjednika, a i premijera. Kad predsjednik traži sastanak u nekom razumnom roku, on se mora odazvati. Pogotovo mu ne može postavljati uvjete, kao što su rekli da se stabilizira. To nisu njihove stvari, da se oni bave je li on stabilan ili ne. To su dvije institucije, to nisu dvije osobe, dva huligana koja se nadigravaju u poluosvijetljenoj ulici na Trešnjevci. To su odnosi dviju institucija u okviru diobe vlasti. Ne može se premijer pojaviti kao netko tko se neće s predsjednikom sastajati”, jasno će Puhovski i dodaje:

“Milanovićevo ponašanje je teško podnosivo i psihologijski bi se moglo rastumačiti da se osjeća ugroženim što se našao pod mjerama, drugi razlog ne nalazim. Ali odgovori iz Plenkovićeva ureda su nedopustivi.”,

‘Ponaša se kao bivša predsjednica kad je nisu obavijestili da prisluškuju Mamića’

Komunikacijski stručnjak Krešimir Macan za RTL.hr kaže da je evidentno da premijer ne potiče predsjednika na raspravu nego je čak nekoliko puta pustio da mu netko drugi odgovori.

“Radi se o tome da je predsjednik Milanović u nezgodnoj situaciji. U lockdownu je bio u tom klubu i u nezgodnoj je situaciji. On se ponaša kao Kolinda Grabar-Kitarović kad je ispalo da je nisu upozorili da se snimaju njezini razgovori s Mamićem ili što je već bilo. Samo što je u tom slučaju, koliko znam, SOA trebala izvijestiti”, podsjeća Macan.

‘Istraga nije probijena’

“Ako je u lockdownu išao u neki klub, koji je onako čudan, jesti da ne bi propalo, ne znam kakvu poruku šalje javnosti. I to ga najviše muči. On želi imati poziciju čistog moralnog autoriteta, a tu je poziciju izgubio. I zato on želi skrenuti pozornost s toga. Njemu su sada svi drugi krivi što je postupio tako kako je postupio u lockdownu”, ističe taj komunikacijski stručnjak.

Macan napominje da se u cijeloj ovoj priči oko Janafa, uhićenja, “Kluba” i ostalih stvari zaboravlja jedan bitan detalj.

“Istraga nije probijena. To je ono što Milanović namjerno ne želi reći. Bila je tako dobra da je nisu probili. Umjesto da pohvali istragu koja je za razliku od mnogih došla do svoga kraja, on je napada”, zaključio je Macan.