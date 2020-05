SDSS O MURALU HOS-A U VUKOVARU: ‘To prijeti, vrijeđa, omalovažava demokratske standarde i sve što je učinjeno na normalizaciji odnosa’

SDSS-ov Boro Rkman u poduljem je priopćenju oštro osudio crtanje murala s HOS-ovom grbom na trafostanici u Vukovaru te poslao apel gradskoj i državnoj vlasti da odrede je li Hrvatska sljednica NDH ili je nastala na temeljima antifašizma

Nakon što je proteklog vikenda na trafostanici u Vukovaru osvanuo grb HOS-a, kojeg su, po riječima vukovarskog dogradonačelnika iz redova srpske nacionalne manjine Srđana Milakovića, nacrtali navijači Dinama uz dopuštenje gradonačelnika Ivana Penave i prisutnost policije, priopćenjem se oglasila i Samostalna demokratska srpska stranka.

“Ako je i umjetnička sloboda, a nije, jer je riječ o vrlo jasnoj poznatoj poruci, takva vrsta slobode ima svoje granice. Oslikavanje trafostanice u dijelu Vukovara zvanom Budžak oznakama HOS-a s pozdravom Za dom spremni, za Samostalnu demokratsku srpsku stranku, za svakoga tko iole drži do suvremenih civilizacijskih normi, apsolutno je neprihvatljivo. Zaslužuje svaku vrstu osude i to one najžešće kategorije”, napisao je u priopćenju Boro Rkman iz SDSS-a.

Ispoljavanje primitivizma

Dodao je kako “mural s ustaškim pozdravom prijeti, vrijeđa, omalovažava demokratske standarde, u blato baca sve što je do sada svih ovih godina urađeno na normalizaciji međunacionalnih, međukonfesionalnih te svih drugih odnosa u ovom gradu”, a osvrnuo se i na navodni Penavin blagoslov i sudjelovanje Bad Blue Boysa u “akciji ‘kreativnog’ uljepšavanja grada”.

“Iz nemogućnosti ispoljavanja primitivizma na tribinama, to isto čine na gradskim ulicama. Samo je ova vrsta primitivizma svojom tematikom daleko opasnija. Na bahato ponašanje ovih ‘umjetnika’ građani su se već žalili proteklih dana jer su kršili mjere protiv pandemije okupljajući se njih po dvadesetak, ispijajući alkohol na javnim mjestima koji im valjda pozitivno tangira ‘umjetnički nerv’, dobacivali i prijetili građanima. To nažalost, gradonačelniku i ostalima kojih ih i podržavaju, ali i financiraju našim novcima, poreznih obveznika, nije bilo dovoljno da ih zaustave”, piše Rkman.

‘Kruna ljepšeg grada’

U priopćenju stoji kako je ustaški pozdrav vjerojatno trebao biti “kruna ljepšeg grada” i “prava dobrodošlica za sve one koji dolaze i dolazit će u Vukovar, ali i onih koji u njemu žive”. Rkman je posebno istaknuo i činjenicu da je mural nastao na objektu koji pripada državnoj tvrtci, odnosno HEP-u i to u dijelu grada, gdje su upravo HOS-ovci smaknuli jednu obitelj za vrijeme Domovinskog rata.

“I to baš u Budžaku, djelu Vukovara koji vodi ka Vinkovcima i dalje prema Cerni, selu u kojem su pripadnici HOS-a s ovim istim oznakama i pod ustaškim bojnim pokličem za dom spremni ubili četveročlanu familiju Oluić! Ovi umjetnici možda to i nisu znali jer po suvremenim shvaćanjima ‘davno je to bilo’, ali onaj tko ih je usmjeravao mogao ih je i na to upozoriti. I ne sumnjamo da jest! Dakako u stimulativnom kontekstu”, piše u priopćenju SDSS-a.

Policija ne zna što bi trebala raditi

Za SDSS je simptomatično i što policija nije reagirala te da im se, po fotografijama, čini kako ona zapravo osigurava dovršavanje murala. Opravdanje nalaze u tome što je i policiji teško zauzeti jasan stav “u državi u kojoj je zakonski nešto ‘istovremeno i kažnjivo i dozvoljeno’.” No, pohvaljuju djelovanje savjesnih građana koji su u međuvremenu uspjeli prebojati dio spornih murala. Upozorili su i na druge slične slučajeve u državnim ustanovama i javnim institucijama.

“Samostalna demokratska srpska stranka je i do sada jasno i glasno ukazivala na nedopustive pojave poput državnog grba RH u gradskoj upravi koji se sa zida ‘smiješi’ s prvim bijelim poljem kakav je bio i ustaški grb NDH. Upozoravali smo i na štetnost i opasnost prije par mjeseci oslikanog murala u centru Vukovara, također s ustaškim grbom. Ali on takav i dalje stoji”, upozorili su i poslali apel gradu i državi.

“Apelujemo na gradske i na državne uprave strukture, posebno na državne, da se konačno odrede da li je ova država u kojoj živimo – Republika Hrvatska, nasljednica fašističke NDH ili antifašističke kako joj i stoji u Ustavu. U tom cilju pozivamo da se donesu jednoznačne zakonske norme za sve obavezne”, zaključuje se u priopćenju SDSS-a.