SDP VRIJE ZBOG KLANOVSKIH BORBI: Favoriti su eksponenti dviju najvećih frakcija, traži se čovjek koji može parirati Plenkoviću

Razgovarali smo s Aleksandrom Kolarić, Gordanom Grbić i Gvozdenom Flegom o izborima u SDP-u i mogućnosti da oni donesu pozitivne promjene u stranku

Izbori u SDP-u ulaze u finiš, kandidati za predsjednika stranke – njih petero – obilaze teren, lokalne organizacije SDP-a, iz dana u dan. Organiziraju se diskusije, kandidati Mirela Ahmetović, Peđa Grbin, Željko Kolar, Ranko Ostojić – dosta nastupaju u medijima, a jedino Marino Percan ostaje i dalje prilično nevidljiv. Osim kandidata za predsjednika odnosno predsjednicu, teren obilaze i kandidati za predsjedništvo stranke, a u javnost dopiru i – neslužbene – informacije o hitnom i masovnom uplaćivanju članarine, vrlo često i grupno i ciljano, jer moći će glasati samo oni članovi stranke koji su redovno plaćali članarinu.

Stranka vrije, gotovo se zaboravilo da su oporbena stranka, da bi trebalo udarati kontru vlasti – sada je fokus na unutarstranačkim pregrupiranjima i dogovorima tko će s kime. Podjele, timovi, klanovi, šalabahteri i vanjskom svijetu nerazumljive računice tko će kome što i kada vratiti dominiraju SDP-om i činjenica da stranka nudi mnogo kandidata za razne funkcije nipošto ne pokazuje raskošan politički potencijal stranke. Većina naših sugovornika, bivših, tzv. disidenata, ali i onih koji se nisu kandidirali pa možda imaju manje pristran pogled, unatoč obilju kandidata govori da “ne vide ozbiljno rješenje”, da su mali izgledi za pomak naprijed, da je stranka dubinski razorena.

“Vodeći ljudi suvremenih političkih stranaka trebali bi putovati po svijetu, čitati, moralno djelovati i biti sposobni i voljni djelovati prije svega u javnom, a ne osobnom interesu…”, napisao je Gvozden Flego, dugogodišnji SDP-ovac, istaknuti filozof, ministar znanosti u Račanovoj Vladi, koji je otvoreno kritizirao i Milanovićevu i Bernardićevu fazu SDP-a, u svojoj analizi objavljenoj nakon poraza Bernardićeva SDP-a na posljednjim izborima. Stoga ga u kratkom razgovoru za Net.hr pitamo – tko se od ponuđenih kandidata najviše približava tom idealu? “Nitko”, odgovara. I sada izabrani predsjednik SDP-a, po njegovu sudu – bit će prije svega “prijelazno rješenje”.

Tko može parirati Plenkoviću?

“U ovom slučaju zapravo imamo jednostavno mjerilo: tko od ponuđenih kandidata za predsjednika SDP-a može parirati Andreju Plenkoviću?”, smatra Gvozden Flego i zaključuje: “Teško mi je zamisliti da to može netko od ovih kandidata. Ne zato jer je Plenković toliko nedohvatljivo genijalan, nego naprosto – nitko od ovih petero nema zrelost i kompetencije za tu razinu političkog djelovanja.”

Iako su neki kandidati objavili materijale koje nazivaju programima, on smatra da to nisu ozbiljni politički programi, odnosno smjernice političkog djelovanja. “Razumijem da je to na neki način nezahvalno, zbog teške i nepredvidljive situacije u svjetskim razmjerima, ali smatram da su ozbiljni kandidati morali predstaviti srednjoročne, ozbiljno razrađene, političke programe”, kaže Flego.

Kod svih trenutačno vodećih SDP-ovaca brine ga to što ne vidi da su spremni učiti iz vlastita iskustva, ali i iskustva drugih, posebno na evidentnim pogreškama iz Milanovićeve i Bernardićeve faze vođenja SDP-a. Smatra da će se voditi tijesna bitka između toga hoće li pobijediti Peđa Grbin ili Željko Kolar, ne zato jer su izvrsni nego zato jer su eksponenti najjačih unutarstranačkih “ekipa”. “Peđa Grbin bi se morao osloboditi svog nasljeđa iz vremena Milanovića, a Kolar bi morao imati i nadlokalnu i internacionalnu perspektivu… Pitanje je, dakako, mogu li oni iskoračiti na taj način. Problem SDP-a nije neprepoznavanje tko je kompetentan, a tko nije, nego upravo odbacivanje onih koje se prepozna kao kompetentne. Neovisno o tome tko će sada biti izabran za predsjednika, za budućnost stranke će biti presudno hoće li ta osoba biti spremna okružiti se kvalitetnim ljudima”, smatra Flego.

Grbić: Da glasam, Grbin bi dobio moj glas…

Gordana Grbić, istaknuta članica SDP-a iz devedesetih koja je demonstrativno napustila stranku u znak protesta zbog političke trgovine, na naše pitanje što misli o sadašnjim izborima u SDP-u, odnosno, hoće li oni voditi u oporavak stranke ili daljnje propadanje, odgovara da se nada da je u stranci dovoljno sazrijelo raspoloženje da treba dubinski popravljati stranku. U svim kandidatima za predsjednika, odnosno predsjednicu, ona nalazi pozitivne crte i vjeruje da bi svatko od njih poduzeo sve da povuče stranku unaprijed. “Kolar je vrlo energičan, vidi se da želi rješavati probleme, Ranko Ostojić je istinski socijaldemokrat, pokazao je da je kapacitet za državnika kada je rješavao izbjegličku krizu kao ministar, Mirela Ahmetović je izvrsna, borbena, otvorena, hrabro je parirala ministru Ćoriću oko LNG terminala, Peđa Grbin se potvrdio kao jedan od najboljih saborskih zastupnika…”, komentira kandidate Gordana Grbić.

Ona više nije članica SDP-a, ali da jest, njezin glas bi išao – Peđi Grbinu. “Kod njega se baš osjeća strast. Da mu je stalo da preuzme stranku, da se suoči s lošim i dobrim, vjerujem da bi on bio u stanju formirati tim kvalitetnih ljudi, da bi nadišao klanovske borbe jer je osvijestio koliko je to loše za stranku. I mislim da je on političar koji može parirati Plenkoviću. Na mene osobno je ostavio snažan dojam kada je – nakon što je suspendiran – ostao u stranci i radio još više i bolje. To pokazuje snagu političara”, obrazlaže zašto vjeruje da bi Peđa Grbin bio najbolje rješenje za mjesto predsjednika u SDP-u od svih ponuđenih kandidata.

‘Ahmetović jedino novo svježe lice’

Aleksandra Kolarić, dugogodišnja istaknuta SDP-ovka, izbačena iz stranke u vrijeme Zorana Milanovića, pa onda opet vraćena, zagovornica dubinskih reformi u stranci, i na ovaj stranački izborni ciklus gleda s pesimizmom. “Ne vidim prostor za značajan napredak. SDP, jednostavno, treba sve drugačije od ovog da bi se izvukao iz rupe. Ne može donijeti promjene netko tko je socijaliziran u stranci na način kao što je to Grbin, ili Kolar, ili Ostojić… Jedino novo, svježe lice, jest Mirela Ahmetović”, kaže Aleksandra Kolarić za Net.hr. Ona smatra da se Mirelu Ahmetović posve pogrešno u dijelu medija interpretira kao dio klana Zlatka Komadine, odnosno, onih koji su doveli i držali Davora Bernardića na vlasti. “Mirelu Ahmetović po svemu sudeći vodi iskrena želja da politički djeluje, da se bori protiv korupcije, da mijenja na bolje, i SDP i Hrvatsku. To da nije dio niti jednog klana potvrđuje rečenica koju često čujete od mnogih članova SDP-a: Mirela je super, ali nema smisla glasati za nju… Zato jer ona ne nudi nikakve kombinacije, nikakva mjesta na budućim listama i ovo i ono. Što se očekuje ako će se glasati za ovaj ili onaj klan”, komentira Kolarić.

“Grbin i Kolar su eksponenti dvaju najjačih klanova, zato se i pokazuje da su oni ‘favoriti’. Peđa Grbin je bio desna ruka Zorana Milanovića i sudjelovao je u njegovim eliminacijama ljudi. I sada kada nastupa kao kandidat za predsjednika stranke jasno se čuje da kod njega nema dubinske kritike njegova klana. Kao što nećemo čuti niti od Kolara dubinsku kritiku njegova klana. Pa on je bio jedan od ključnih kreatora posljednje izborne kampanje, visoko istaknut na listi koja je bila katastrofalno kreirana. Kakve on promjene može provesti? Kako može stranka ići naprijed ako nije bila u stanju napraviti duboku i ozbiljnu analizu poraza? Naprosto, SDP je stranka u kojoj nema želje za promjenom. Nema novih ideja. Nije otvorena za nove ljude. Intelektualce”, smatra Aleksandra Kolarić.

Virus klijentelizma u SDP-u

Ona smatra da je dubinska kriza stranke započela još pred kraj Račanove faze, a potom je eskalirala u vrijeme Zorana Milanovića i Davora Bernardića. “Odgovorna su vodstva stranke, od 2010. do 2020. Plus, većina aktivnih članova stranke. Naprosto, stranku su preuzeli, u dubini stranke, oni koji glasuju klijentelistički. Zanima ih: ‘gdje sam tu ja?’. Ili: ‘Što će tu biti dobrog za mene?’ Mjesto u nekom odboru, vijeću, ili danas-sutra na listi. Zato su moguće ovakve manipulacije članstvom, kupovanje glasača, dogovaranje i paktiranje. Radi se o dubinskoj devastaciji stranke. Oni koji misle svojom glavom, koje zanimaju ideje, ili javni interes… gurnuti su na margine. Tretira ih se kao čudake. A poželjni su oni koji su šutljivi, spremni na dogovor, koji vjeruju u obećanja. Radi se o cijeloj kulturi stranke koju bi trebalo promijeniti. Ali oni koji su dio toga, Grbin ili Kolar, to sigurno neće mijenjati. Da nije baš sve posve izgubljeno, nešto kao tračak nade, eventualno možemo gledati pojavu Mirele Ahmetović”, komentira Aleksandra Kolarić.

S obzirom na omjere snaga u stranci, Aleksandra Kolarić smatra kako je izglednije da će u ovom srazu dvaju klanova pobijediti – Željko Kolar. “S Kolarom se nesumnjivo nastavlja pad i propadanje stranke. S Peđom Grbinom je moguće svojevrsno usporavanje procesa, barem u prvoj fazi, ali onda – nastavlja se raspadanje. Unutarstranačkom klijentelizmu možete podilaziti do određene razine, ali u jednom trenutku jednostavno na ‘kopanji’ više nema mjesta” , kaže Kolarić.

“Zapravo, bira se između dvije verzije prošlosti. A SDP-u treba hrabar predsjednik ili predsjednica, strateški um, team leader, nacionalno prepoznatljiva osoba, vizionar…”, zaključuje Kolarić.