U naumu da se smanji takozvani "ženski" porez, odnosno porez na uloške i tampone koji iznosi ogromnih 25 posto, svakim se danom uključuje sve više žena.

Tako je nedavno pokrenuta Inicijativa za smanjenje poreza na menstrualne potrepštine s 25 posto na 5 posto, koju čine brojne udruge u suradnji s Inicijativom zastupnica u Hrvatskom saboru, a Udruga za ljudska prava i građansku participaciju "PaRiter" je ispred Inicijative krenula u prikupljanje potpisa za smanjenje poreza, a nakon provedenog istraživanja od prije nekoliko mjesecu koje je pokazalo porazne podatke o menstrualnom siromaštvu u Hrvatskoj.

Prozvale i gradonačelnika

Priči se priključila gradska organizacija SDP-a Velika Gorica, odnosno njen Forum žena, koje su u subotu prikupljale potpise u gradu za tu inicijativu.

"Dok se to ne dogodi pozivamo našeg gradonačelnika Krešimira Ačkara da se Velika Gorica pridruži gradovima poput Šibenika, Varaždina, Karlovca, Rijeke i drugih u borbi protiv menstrualnog siromaštva", kazala je potpredsjednica velikogoričkog SDP-a Ivana Mlinar.

"Budimo i mi grad koji je osvijestio problem menstrualnog siromaštva i osigurajmo svojim učenicama u osnovnim školama na svojem području besplatne higijenske potrepštine za sve one djevojčice kojima one trebaju. Naše kćeri, buduće majke novih naraštaja to zaslužuju", rekla je.

Mlinar je dodala kako je u utorak usvojen prijedlog proračuna za iduću godinu, glavnog dokumenta za život grada, te da je u iznosu većem od 633 milijuna kuna vidljivo da bi to bio izdatak koji se ne bi niti osjetio, a pokrile bi se sve osnovne škole grada i okolice.

Prijedlog podržava i HSS, GLAS, MOST,...

Inače, ovaj prijedlog podržavaju i kolegice iz HSS-a, GLAS-a i MOST-a, dodala je Mlinar.

"Zahvaljujem se i kolegicama iz drugih stranaka što su nam se pridružile, jer ovo pitanje sasvim sigurno nije stranački obojeno. Tko god ima majku, kćer, suprugu, sestru ili djevojku ne može ostati imun na ovo pitanje", zaključila je.

Inače, peticija se može potpisati i elektronskim putem na linku.

Podsjetimo, inicijativu u saboru pokrenula je saborska zastupnica Anka Mrak Taritaš, koja je oko sebe pokupila brojne druge saborske zastupnice. Inicijativu oko peticije pokrenule su nedavno.

"Mi ćemo se pobrinuti da žene u Hrvatskoj ne plaćaju porez samo zato što su žene. Ići ćemo i dalje s tim, skakat ćemo po glavi ministru Mariću, skakat ćemo po glavi premijeru Plenkoviću", kazala je Anka Mrak Taritaš.