SDP-u PRIJETI OPASNOST IZ SVAKOG UGLA: Milanovićeva odluka o kandidaturi mogla bi dovesti do raskola

Nezadovoljstvo u Forumu Mladih se ne stišava nakon što su zatražene sankcije za šefa zagrebačkog Foruma mladih Nikole Peručića zbog “načina djelovanja u javnoj komunikaciji”, te zbog navodnih sankcija protiv predsjednice Foruma mladih SDP-a Hrvatske Biljane Gaće. U međuvremenu, sankcije protiv Gaće demantirao je predsjednik vukovarskog SDP-a Željko Sabo koji je ustvrdio kako to može učiniti u njezinom slučaju samo Glavni odbor čija je ona članica, piše Novi list.

‘Krenulo je, čini se’

Peručić koji je obavijest o pokretanju stegovnog postupka objavio na Facebooku samo je kratko napisao: ‘Krenulo je, čini se’.

Naime, pripadnici Foruma mladih znali su kritizirati na društvenim mrežama predsjednika SDP-a Davora Bernardića i smatra se kako je ovaj pritisak zapravo uvod u izbore za Forum mladih i pokušaj da se počisti konkurenciji pred ljudima Davora Bernadića.

“Želim reći da nisu bitni niti Biljana Gaća, niti Darko Buljan, niti Nikola Peruničić protiv kojih su navodno pokrenuti stranački postupci, već je riječ o opstojnosti socijaldemokracije u Hrvatskoj”, izjavila je jučer Biljana Gaća za Hinu.

Ubrzo nakon što je Perunčić objavio kako je protiv njega pokrenut stegovni postupak, došlo je do reakcije poznatijih članova stranke.

Suspendirani potpredsjednik stranke Peđa Grbin komentirao je nastalu situaciju na Facebooku: “Inače, osim protiv Biljana Gaća, stranački se postupak pokreće i protiv Nikola Peruničić, predsjednika zagrebačkog Foruma mladih. Krimen? Jednostavno, nekome se ne sviđa što misle i govore pa ih zbog toga želi sankcionirati. Zato pitam sve nas koji smo još uvijek ostali u stranci: je li ovo SDP kakav želimo? Ili ćemo (napokon) nešto poduzeti da se ovo urušavanje zaustavi?”

Kako piše Novi list, neki iz njegova kruga protumačili su kako je to apel suspendiranog člana SDP-a potpredsjedniku Zlatku Komadini i ostalima u Predsjedništvu da zatraže Bernardićevu ostavku.

“Ti se ljudi trebaju pokrenuti napokon. Sjede u Predsjedništvu gdje se potpuno ignorira zaključak kluba zastupnika na tu temu. Već dvije sjednice Predsjedništva su održane i nitko ništa. A stranka se raspada”, rekao je jedan od suspendiranih za Novi list.

Podršku Forumu mladih dao je na društvenim mrežama i Ranko Ostojić, dok se vjeruje kako šef zagrebačkog SDP-a Gordan Maras nije sklon tome da se šefa zagrebačkog Foruma mladih smijeni ili isključi.

Raskol zbog Milanovića i Holy

Vjeruje se kako bi uskoro Zoran Milanović mogao objaviti da kreće u osvajanje predsjedničkog mandata, što će dovesti njegovu stranku pred odluku: dati podršku ili ne. U slučaju da ne dobije podršku stranke, on bi u tom slučaju mogao biti nezavisni kandidat. Ako se to dogodi, svi oni koji su mu dali podršku iz stranke mogli bi se naći isključeni, što bi onda dovelo do raskola.

Međutim, kako se bliže izbori za Europski parlement stranka će se morati okrenuti sastavljanju i službenom prijedlogu liste, zbog čega bi se trebao hitno sastati Glavni odbor koji odluku donosi. Pitanje je tko će biti na kojoj poziciji na listi, a među kojima su Tonino Picula, Biljana Borzan, Ranko Ostojić, Gordan Maras, Joško Klisović, Predrag Fred Matić, Romana Jerković, Mirela Holy, Sanja Radolović, Barbara Antolić-Vupara, Ivana Posavec-Krivec i Mladen Novak.

Nakon što je dogovoreno da će na listi biti i Holy, postavilo se pitanje hoće li ona biti bolje rangirana od Marasa koji je među vidljivijim zastupnicima i koji vodi zagrebački SDP-e zbog čega bi u tom slučaju Maras bio nezadovoljan i mogao bi odbiti sudjelovanje. Maras je u javnost već istupio kada je postavio pitanje kako Holy može na listu SDP-a za Parlament, a istovremeno kritizira Bernardića. To je komentirao tajnik stranke Nikša Vukas koji je u Zadru rekao da bi Maras morao snositi sankcije zbog svojeg javnog istupa.

“Nema nikakve šanse da Maras ostane kandidat ako Holy bude rangirana ispred njega. On može biti ili prvi ili drugi na listi, s obzirom da vodi zagrebački SDP koji ima zadatak osvojiti skoro 50.000 glasova na euroizborima, ili simbolički posljednji, kao osoba za koju se računa da može donijeti najviše glasova”, kazao je jedan njegov suradnik za Novi list, koji naravno misli da je i napad na predsjednika Foruma mladih Zagreba zapravo udar na Marasa.

Rezultat u Lici

Važan aspekt koji će biti raspravljen na sjednici Glavnog odbora će biti i rezultati izbora za Županijsku skupštinu Ličko-senjske županije, gdje ankete SDP-u daju – pet posto podrške, što bi bilo jedan jedini mandat u Skupštini. Makar je Bernardić nudio podršku lokalnom SDP-u na terenu, ispitivanja javnog mnijenja ozbiljno ga demantiraju. Prema njima, SDP osvaja jedan mandat.

Ukoliko bude takav rezultat, Bernardić će imati novi problem pogotovo ukoliko ne ostvari zacrtani cilj za izbore za europski Parlament.

“Jasno je da Bernardić uoči euroizbora, na kojima se također očekuje fijasko s obzirom na jačanje Amsterdamske koalicije i stranke Dalije Orešković, priprema teren za totalno čišćenje svojih protivnika. Forum mladih je samo jedna od tih poluga. Ažuriranje članstva, koje je pokazalo svega sedam tisuća aktivnih članova, druga je: paradoksalno, šefu stranke odgovara da je taj broj članova što manji, jer to znači da su u stranci ostali oni koji su upravo njemu vjerni ili skloni, pa na nekoj potencijalnoj konvenciji na kojoj se glasa o njegovu povjerenju može puno lakše kontrolirati glasove sebi u korist”, kaže jedan od članova Predsjedništva stranke za Novi list.