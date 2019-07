SDP TRAŽI OPOZIV KUŠČEVIĆA: ‘Vidjet ćemo hoće li koalicijski partneri biti na strani ove najkorumpiranije Vlade u povijesti’

Klub zastupnika SDP-a, u suradnji s većinom drugih oporbenih klubova, najavio je da će u srijedu u saborsku proceduru uputiti prijedlog za pokretanje pitanja povjerenja ministru uprave Lovri Kuščevića zbog brojnih nekretninskih afera otkrivenih u recentnom razdoblju.

“Jasno je da u ovoj Vladi gotovo i nema ministra za kojeg ne postoji ozbiljna sumnja u korupciju i građanima je toga dosta. Ovo nije opoziv koji je iniciran zbog političke odgovornosti, ovo je opoziv zbog ozbiljne sumnje na korupciju, zloporabu i povredu dužnosti. U normalnim zemljama, čije vlade nisu korumpirane, ovakvim ili sličnim slučajevima bi se već odavno bavilo državno odvjetništvo“, poručio je predsjednik SDP-a Davor Bernardić na konferenciji za novinare.

KUŠČEVIĆ SE GRČEVITO DRŽI MINISTARSKOG MJESTA; Ne namjerava dati ostavku: ‘Nema prekršaja i sumnji u časne radnje!’

Šef SDP-a najavio je i nastavak borbe protiv korupcije svojim setom antikorupcijskih zakona koje će uskoro predstaviti.

“Zanimljivo je vidjeti hoće li koalicijski partneri u Vladi biti na strani građana i interesa Republike Hrvatske ili će biti na strani ministra Kuščevića i ove najkorumpranije Vlade u hrvatskoj povijesti. Nadam se da neke stranke neće pogaziti vlastitu riječ i obećanje koje su javno dale zbog, možda, neke nove nemoralne ponude“, istaknuo je.

Grbin: Neka Vlada kaže kakva je to Hrvatska u kojoj Kuščević i dalje može biti ministar

Peđa Grbin, koji je detaljno obrazložio prijedlog za izglasavanje nepovjerenje ministru Kuščeviću, ocijenio je da je „Kuščević sve čega se dotaknuo pretvorio u novac za svoj džep“.

“Ako ministar već nema dovoljno morala da sam podnese ostavku i odgovori na sve optužbe koje su mediji otkrili, a mi naveli u svom prijedlogu za opoziv, neka se Vlada očituje. Zbog čega smatra da je to u redu, da se jedna osoba smije tako ponašati, da je u redu na javnoj funkciji trpati u svoj džep bez obzira na štetu koju nanosiš javnom interesu. Neka kaže kakva je to Hrvatska u kojoj Kuščević i dalje može biti ministar“, zatražio je Grbin.

‘Kuščević je već otišao, samo on to još ne zna’

Saša Đujić je ocijenio da se Kuščević ponaša prema premijerovoj maksimi ‘mogu što hoću’.

“Očekivali smo da će Kuščević jutros, nakon sastanka u Vladi, izaći pred medije i reći ‘moja dionica je završila, hvala na suradnji i doviđenja’. No, upravo suprotno, ministar ne da ne pokazuje dozu samokritičnosti i odgovornosti nego nastavlja politikom koja obilježava i njega kao ministra i cijelu Vladu, a to je bahatost i uzurpacija vlasti od strane HDZ-a”, rekao je Đujić.

Istaknuo je da je riječ o osobi koja je pod ozbiljnim optužbama da je bespravni graditelj i mešetari i prenamjenjuje zemljišta, kao i osobi koja je pod ozbiljnim optužbama za sukob interesa, a koja upravo predvodi džihad protiv Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i predlaže zakon koji bi mu znatno smanjio ovlasti.

“Kuščević očito neće sam otići, a da nije istina ono što je objavljeno već bi sam izašao pred medije i to opovrgnuo, a ne išao premijeru govoriti da to nije istina. Mislim da premijer samo nema snage krenuti u pravcu njegove smjene, a za Kuščevića vrijedi – otišao je, samo on to još uvijek ne zna“, zaključio je Đujić.

Bernardić je komentirao i kadroviranje u Bruxellesu, ocijenivši da je uloga Plenkovića čudna i nedostojna premijera te da nas je uveo u društvo zemalja u koje ne pripadamo, i to sve zbog vlastitog interesa. Pokušaj odlaska Plenkovića je propao, zaključio je Bernardić.