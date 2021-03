SDP PREDSTAVIO KANDIDATE ZA KARLOVAČKU ŽUPANIJU: ‘Ne idem u utakmicu, a da nisam u stanju boriti se’

Kandidat SDP-a za župana Karlovačke županije na lokalni izborima bit će Stjepan Mikulandrić, a kandidatkinja za dožupanicu Ivana Salopek Šumonja

SDP je predstavio svog kandidata za karlovačkog župana i njegovu zamjenicu na predstojećim lokalnim izborima. Čast da nosi županijsku listu pripala je Stjepanu Mikulandriću iz Ozlja, a zamjenica će mu biti ogulinska dogradonačelnica Ivana Salopek Šumonja. Na njihovo predstavljanje došao je i predsjednik stranke Peđa Grbin koji je poručio da Karlovačka županija pod HDZ-ovom vlasti ne radi osnovnu zadaću, a to je ravnomjeran razvoj svih područja.

“Županije su poznate po poslovima koje rade – zdravstvo, obrazovanje, promet, socijalna politika. ali gospodarski razvoj je ono što se zaboravlja jer mnoge ne ispunjavaju tu funkciju. Karlovačka županija je posao gospodarskog razvoja prepustila općinama i gradovima, a oni to ne rade podjednako uspješno. Imamo one koji taj posao rade odlično poput Kamanja i Ogulina, stvaraju nova radna mjesta i privlače investitore a imamo i druge, poput Ozlja koji stagniraju u prostoru i vremenu”, rekao je Grbin aludiravši na dvije jedinice lokalne samouprave u kojima je na vlasti SDP.

Troma i neučinkovita HDZ-ova vlast

Mikulandrić je već 20 godina vijećnik u Županijskoj skupštini. Otkrio je smjernice svog programa temeljenog na tom iskustvu.

“Karlovačkoj županiji je potrebna promjena, a građani zaslužuju bolju vlast. Ona je sad troma i neučinkovita. Ima 116 zaposlenika, a nije u stanju korisnicima razdijeliti sredstva u visini proračuna gradova Duge Rese ili Slunja. 48 milijuna kuna je ostalo neutrošeno kao proračunski višak na kraju godine a to je nedopustivo. To je slika rada izvršne vlasti, župana, pročelnika, odraz samodovoljne i nemarne vlasti koja je sama sebi svrha. Moja slika Županije je slika promjena, slika ljudi koji su spremni svojim radom vraćati povjerenje građana, no pitanje je kako to postići. Svjestan sam prakse zapošljavanja po kriteriju podobnosti, ali ne sumnjam u profesionalnost dijela zaposlenih kadrova koji sad nisu dovoljno iskorišteni”, prenosi Mikulandrićeve riječi Kaportal.

Zakinuti Ogulin

Istaknuo je da će se svi dobri projekti u županiji nastaviti te da neće biti gurani u ladice samo zato jer nisu njihovi. Kao primjer naveli su Grad Ogulin, koji je prema riječima kandidatkinje za dožupanicu, u protekle četiri godine nailazio na ignorantski stav Karlovačke županije zbog politikanstva.

“Namjerno su nas zaobilazili a u nekim situacijama nisu nam hjeli ili smjeli pomoći. Ogulin je nakon 20 godina vladavine HDZ-a izabrao nove ljude. Zahvaljujući našim idejama, programima i planovima uspjeli smo postići da je proračun od 2017. godine porastao za 60 milijuna kuna i realiziran je velik broj projekata. Mi smo primjer koji je uspio i to je motiv da Karlovačka županija bude predvodnica kako u gospodarstvu tako i u ostalim segmentima. Potrebna nam je podrška svih građana, nudimo promjenu, rad i nove perspektive, tu smo za vas a vi nas podržite”, poručila je Salopek Šumonja.

Mikulandrić tvrdi će SDP ići na izbore u svim gradovima i da pregovaraju s potencijalnim koalicijskim partnerima. “Očekujem pobjedu, ne idem u utakmicu, a da nisam u stanju boriti se. Na kraju će odlučiti građani i takav rezultat treba prihvatiti”, zaključio je Mikulandrić.