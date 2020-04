SDP PREDLOŽIO NOVI PAKET ZAKONA ZA OČUVANJE RADNOG MJESTA: Žele skraćivanje radnog vremena uz punu plaću, transparentnost dodjele potpora…

‘Inzistiramo da se poticaji povežu sa obvezama poslodavaca’, navode iz SDP-a

SDP je u utorak predložio novi paket zakona u svrhu očuvanja radnih mjesta kroz skraćivanje radnog vremena uz punu plaću, transparentnost dodjele potpora poslodavcima te da oni koji primaju potpore ne mogu isplaćivati dobit, nagrade, bonuse i stimulacije.

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić pojasnio je da ako poslodavac ima smanjen opseg posla može skratit radno vrijeme radnicima, ali da istodobno ne smanjuje njihov broj niti plaću, a razliku do pune plaće bi mu nadoknadila država iz europskog programa SURE, a najviše do iznosa minimalne plaće od 3250 kuna.

Naglasio je da inzistiraju na transparentnosti dodijeljenih potpora od 4000 kuna, jer se ne smiju dopustiti da ih poslodavci zlorabe, odnosno da ju primaju, a ne isplaćuju radnicima. Poslodavac koji koristi potporu ne smije isplaćivati dobit, nagrade, bonuse i stimulacije, poručio je Bernardić na konferenciji za novinare.

Zatražio je od predsjednika Sabora da SDP-ov zakonski prijedlog o moratoriju na otplatu kredita stavi u petak na glasovanje.

Skraćivanje radnog vremena

Predsjednik SDP-ovog gospodarskog savjeta Josip Tica rekao je kako je temeljna namjera predloženog zakona o skraćivanju radnog vremena da, s obzirom na smanjenu potrebu za radnicima, omogući fleksibilizacija radnog zakonodavstva. To dovodi do smanjenih primanja radnika zbog manjeg broj radnih sati pa SDP predlaže da se ta razlika kompenzira od strane države kroz program EU SURE.

Neprihvatljivim i nedopustivim je ocijenio da pojedine banke omogućuju moratorij na otplatu kredita uz plaćanje dodatnih troškova koji premašuju polovinu mjesečne ratu kredita.

Smatramo kako je izuzetno važno vezati pomoć poslodavcima sa njihovom obvezom da zadrži radnike na radnom mjestu i nakon prestanka mjera, istaknuo je Tica.

U situaciji kada se pomaže gospodarstvu i poduzetnicima nužno je da serdstva budu upotrijebljena kako bi što veći broj zaposlenih zadržao radna mjesta i kako bi se što više potaknula ekonomija. Upumpavanje novca koje neće rezultirati poticajem gospodarstvu i spašavanju radnih mjesta je besmisleno, ocijenio je Tica.

Stoga inzistiramo da se poticaji povežu sa obvezama poslodavaca, dodao je.

Drži kako je dosta važno da oni koji imaju problem s likvidnošću u realno sektoru da se obvežu kako neće istodobno koristiti mjere Vlade i isplaćivati dobit vlasnicima poduzeća.

Transparentnost mjera

Važna je i transparentnost mjera kako bi se znalo koji poslovni subjekt koje mjere koristi i u kojem iznosu, kako bi se osiguralo da Vladine mjere i novac došli do krajnjih korisnika, odnosno radnika. Transparetnost se može osigurati kroz listu poduzeća koje koriste potpore i provjeru jesu li korištena kako bi se isplatile plaće ili je došlo do nekih poremećaja, rekao je Tica.

U vezi najavljene moguće relaksacije mjera vezanih uz pandemiju koronavirusa Bernardić je kategorički poručio kako ona ne dolazi u obzir. “Volio bih vidjeti tog hrabrog političara koji će na sebe preuzeti odgovornost da predloži relaksaciju mjera, a koji će kasnije nositi na duši one ljude koji će, nažalost, zbog virusa preminuti”, rekao je Bernnardić.

Osudio služenje mise u Sirobuji

Vezano uz služenje uskrsne mise u Sirobuji kod Splita unatoč zabrani javnih okupljanja, Bernardić je rekao kako je bilo potpuno neprimjereno služiti misu, ali i odobriti procesiju na Hvaru.

Ako je papa Franjo mogao služiti liturgiju u praznoj bazilici, onda to pravilo može vrijediti i za sve ostale u cijelom svijetu pa i u Hrvatskoj. Jednom kada napravite iznimku i odobrite nekima da mogu odstupati od svih pravila koja vrijede za sve druge to je jako loše i daje krivi primjer drugima, ocijenio je Bernardić.

Pridružujemo se osudi tog neprimjderenog čina i nejednakog postupanja prema svim ostalim hrvatskim građanima, kako i napadu na novinarku, dodao je.

Također je osudio noćašnji napad uz prijetnje na slobodnog novinara Domagoja Margetića nazvavši ga nedopustivim i ocijenivši da je klima u društvu loša prema svima koji žele istinu, činjenice i pravodobno izvještavanje. U SDP-u to nećemo tolerirati i na to nećemo šutjeti, bez obzira koliko se to nekima u politici ne sviđalo, naglasio je Bernardić.

