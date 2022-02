Predsjednik SDP-a Peđa Grbin predstavio je u utorak stranački prijedlog pomoći umirovljenicima u borbi protiv inflacije, kojim bi se uveo inflatorni dodatak na mirovine niže od 4000 kuna te promijenio model usklađivanja mirovina s rastom plaća i inflacijom.

"Hrvatske mirovine su niske, a u vrijeme inflacije postaju još niže, zato treba reagirati. Vladine mjere su debelo zakašnjele, prvo je na dva mjeseca zamrznula cijene goriva, što nije bilo dovoljno pa ih sada mora ponovno zamrznuti, i to na višoj razini”, rekao je Grbin na konferenciji za novinare.

Dugoročna i kratkoročna mjera

Mjere koje se odnose na inflatorne učinke uvođenja eura u drugim zemljama počele su godinu dana prije nego što je euro uveden, a kod nas je Zakon o uvođenju eura još uvijek u javnom savjetovanju. Ne možemo očekivati njegovo stupanje na snagu prije travnja, kao ni mjere koje bi trebale spriječiti inflatorni udar na građane, upozorio je.

"SDP smatra da nema vremena za čekanje pa danas predlažemo dvije mjere za pomoć umirovljenicima, dugoročnu i kratkoročnu - dugoročna je promjena modela usklađivanja mirovina, a kratkoročna svojevrsni inflatorni dodatak. Kao što je lani Vlada uvela covid dodatak za umirovljenike, tako sada za one s najmanjim mirovinama moramo razmišljati o inflatornom dodatku”, poručio je Grbin.

Branko Grčić ustvrdio je da aktualno usklađivanje mirovina ne prati plaće. Prije pet godina, kada je ova Vlada došla na Markov trg, omjer prosječne mirovine i plaće bio je oko 40 posto, a danas je manji od 37 posto.

Aktualni model usklađivanja ne omogućava očuvanje kupovne moći umirovljenika, pa ga Vlada treba promijeniti, kako bi se smanjio jaz između prosječne mirovine i plaće te da bi mirovine pratile inflatorni udar. „Predlažemo da se ubuduće koristi sto posto vrijednosti višeg faktora, pa ako je inflacija veća od rasta plaća mirovine će se usklađivati sto posto po stopi inflacije, a ako je veći rast plaća usklađivat će se sto posto po stopi rasta plaća”, pojasnio je Grčić.

Prosječna mirovina ispod 30 posto prosječne plaće?

Da smo zadnjih pet godina koristili takav model prosječna mirovina, koja sada iznosi 2645 kuna, bila bi veća za 200 kuna. Grčić pritom upozorava da će, ako se aktualni model usklađivanja ne promijeni, u idućih 10 do 15 godina prosječna mirovina pasti ispod 30 posto prosječne plaće.

Boris Lalovac smatra da inflatorni dodatak Sabor može uvesti već ovog mjeseca, kako bi ga umirovljenici dobili u travnju.

"Vlada je najavila 200 kuna samo za umirovljenike sa zajamčenom minimalnom naknadom, kojih ima oko 60.000, a premijer je rekao da bi to koštalo oko 120 milijuna kuna. Smatramo da se ta mjera treba proširiti, pogotovo na umirovljenike koji će dobiti veće račune u travnju, i trebala bi obuhvatiti oko 850.000 umirovljenika s mirovinom nižim od 4000 kuna, što bi stajalo do 700 milijuna kuna”, istaknuo je.

SDP predlaže da umirovljenici koji primaju do 1500 kuna mirovine dobiju jednokratnu pomoć od 1200 kuna, oni od 1500 do 2000 kuna mirovine 1000 kuna, od 2000 do 3000 kuna mirovine 600 kuna, a od 3000 do 4000 mirovine 400 kuna.

Lalovac kaže da je kod rasta inflacije državni proračun najveći dobitnik, zbog čega ne bi trebalo biti problema s namicanjem sredstava za inflatorni dodatak umirovljenicima, a time bi se ostvarila i pravednija redistribucija.

'Sve kreativno u Hrvatskoj postane koruptivno'

Grbin je komentirao i skandal s plagiranjem prijedloga kovanice za hrvatski euro, rekavši da "kao i sve što je trebalo biti kreativno u Hrvatskoj sutradan postane koruptivno".

Da su natječaj vodili ljudi koji to znaju, da se konzultiralo struku i da se radilo na vrijeme uvjeren sam da ovog cirkusa s kovanicama ne bi bilo. Za to nije odgovoran samo HNB nego i Vlada koja s procesom uvođenja eura debelo kasni, poručio je Grbin

Smatra da natječaj treba ponoviti iako smo već u "cajtnotu" s izradom kovanica i mjerama protiv inflatornog udara eura. Svi ćemo osjetiti posljedice nesposobnosti i nekompetentnosti Vlade, poručio je čelnik SDP-a.