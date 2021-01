SDP PONOVNO KOMENTIRAO AFERE IVE ŽINIĆA: ‘Sve se to može preslikati na druge županije u kojima je HDZ na vlasti’

Stjepan Kožić zadnjih je 20 godina župan Zagrebačke županije, mijenjajući političke opcije uz pomoć političke korupcije, i to pokazuje da su HDZ 2008. i 2020. godine jednaki, ustvrdila je

Saborska zastupnica SDP-a Ivana Posavec Krivec upozorila je u petak da se nekretninske afere župana Ive Žinića u Sisačko-moslavačkoj županiji mogu preslikati i na druge županije u kojima je na vlasti HDZ koji koristi javne resurse za rješavanje svojih i interesa svojih dužnosnika.

“Želimo pokazati da je potres u Sisačko-moslavačkoj županiji bio samo okidač koji je pokrenuo niz afera oko nekretnina. Sve što se događa s nekretninama župana Ive Žinića može se preslikati i na druge županije”, istaknula je Posavec Krivec na konferenciji za novinare u Saboru.

HDZ, dodala je, koristi isti model rada i korištenja javnih resursa za rješavanje svojih osobnih pitanja i interesa svojih dužnosnika u županijskim i lokalnim organizacijama.

To dokazujemo na primjeru HDZ-ovog saborskog zastupnika Mate Čička, visokog dužnosnika u Zagrebačkoj županiji i aktualnog predsjednika Županijske skupštine, rekla je.

‘Način rada je isti’

Stjepan Kožić zadnjih je 20 godina župan Zagrebačke županije, mijenjajući političke opcije uz pomoć političke korupcije, i to pokazuje da su HDZ 2008. i 2020. godine jednaki, ustvrdila je. Bez obzira na to što ga ne vode isti predsjednici, poručila je, način rada je isti.

Kada govorimo o osobnim interesima, onda govorimo o zapošljavanju prijatelja, kolega, članova najuže obitelji u institucijama Zagrebačke županije. Može se reći da govorimo o Kožić j.d.o.o.-u, poručila je.

Zamjenica župana Zagrebačke županije Nadica Žužak navela je da se Čičku, nekoliko dana nakon što je postao saborski zastupnik umjesto Dražena Barišića, otkrivene nelegalne nekretnine.

Upravni odjeli Zagrebačke županije, očito, u dogovoru sa županom Kožićem te se nekretnine legalizirali na nezakonit način, i to na temelju zahtjeva iz Pušće. Čičak očito nije ni imao namjeru legalizirati svoje nekretnine jer nije ni podnio zahtjev nego su Zagrebačka županija i Kožić tražili način na koji se to može napraviti, i to je bilo gotovo za jedan dan dok građani legalizaciju svojih nekretnina čekaju mjesecima, istaknula je.

Žužak je upozorila i da je Zagrebačka županija digla kredit od dva milijuna kuna i kupila privatnu obiteljsku kuću u Velikoj Gorici kako bi u taj prostor preselila Ravnateljstvo Hitne službe Zagrebačke županije.

Taj je prostor potpuno neadekvatan jer više ima obrise rezidencije nego poslovnog prostora pa će Županija sada stambeni prenamijeniti u poslovni prostor. Župan je objasnio da se to radi kako bi se poboljšali uvjeti rada liječnika hitne medicine, no seljenje Ravnateljstva u privatnu kuću taj problem ne rješava.

Koštala 170, a plaćena 230 tisuća eura

Kuću smo platili 1,7 milijuna kuna, a da bi se taj prostor priveo svrsi treba uložiti vjerojatno još toliko, iako nas ravnatelj uvjerava da se radi o sto tisuća kuna, navela je Žužak.

Rekla je da je sve to rezultat dogovora trenutačno vladajućih u županiji, a javni poziv na kojem su građani mogli ponuditi trajao je osam dana i pristigla je jedna ponuda nakon što se šest mjeseci u Velikoj Gorici pričalo da će to biti upravo ta kuća.

Povjerenstvo je odluku donijelo za jedan dan, ponude za kredit su prikupljenje prije nego što je odluka na Skupštini donijeta, a čim je većina koju vodi Čičak donijela odluka, kuća je plaćena. Ovo ne rješava ni pitanje liječnika u hitnoj medicini ni Ravnateljstva. Ovo pokazuje kako HDZ vlada ne samo u Sisačko-moslavačkoj nego i u ostalim županijama u Hrvatskoj, zaključila je Žužak.

Posavec Krivec je dodala da je sporna kuća u oglasniku koštala 170 tisuća, a šest mjeseci kasnije plaćena je 230 tisuća eura. Na kraju je zapitala je li Dražen Barišić još uvijek član HDZ-a Velike Gorice.