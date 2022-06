Najava osnivanja nove političke stranke iz Kluba socijaldemokrata, odnosno izbačenih iz SDP-a ili onih koji su tu stranku sami napustili, natjerala je Iblerov trg na konkretne akcije pa čak i na akciju povratka nekih svojih bivših zastupnika u saborski Klub SDP-a, piše u utorak Večernji list. Nimalo to ne čudi s obzirom na to da postoji velika šansa da u trenutku kada se nova stranka i osnuje, a što bi se trebalo dogoditi do kraja srpnja, postane najbrojnija oporbena politička opcija u Saboru, navodi dnevnik.

Ključni odbori pripadaju najvećima

To bi za SDP bila vrlo nezgodna situacija jer bi se automatski postavljalo pitanje je li lider opozicije Peđa Grbin ili novi lider Socijaldemokrata, tko god to bio, a SDP bi u tom slučaju ostao i bez, primjerice, Odbora za unutarnju politiku koji po saborskom Poslovniku pripada najjačoj opozicijskoj stranci u parlamentu i koji trenutačno vodi potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.

Zato ne čudi izjava predsjednika SDP-a Peđe Grbina koju je kazao u prošlom Političkom intervjuu tjedna Večernji TV-a kako su “za neke iz Kluba socijaldemokrata vrata sigurno otvorena”, iz čega je i više nego jasno da SDP ne planira tako lako ostati bez najjače opozicijske pozicije.

Dobrodošli svi 'koji se nisu ogriješili'

Na koga je Grbin točno mislio, odnosno koga bi to točno volio vidjeti natrag u SDP-u, nije precizirao, ali iz njegove izjave kako nisu “svi optuživali SDP za holokaust niti su svi SDP napustili na isti način” može se zapravo iščitati da će “vrata biti otvorena” onima koji iz SDP-a nisu izbačeni, već su sami stranku odlučili napustiti nezadovoljni načinom na koji je Grbin vodi. A koji u međuvremenu nisu napadali SDP i novo vodstvo u javnosti poput nekih.

"Prošlo je određeno vrijeme, glave su se sada i ohladile i za one koji se ni na koji način nisu ogriješili o SDP povratak je moguć. Napravljene su određene pogreške u prošlosti, ajmo ih ispraviti. To nam je, uostalom, i posao", kazao je jedan izvor iz vrha SDP-a.

Da se na povratku radi, ne skriva ni potpredsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić koji pak poručuje kako postoji jedan dio kolega i kolegica iz Kluba socijaldemokrata koji sve ovo vrijeme nisu rekli ni jednu ružnu riječ o SDP-u, koji su se poveli mišljenjem manjine. No priznaje da je i vodstvo SDP-a učinilo određene pogreške na tom putu, piše novinarka Večernjeg lista Petra Maretić Žonja.