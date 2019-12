SDP OZBILJNO UPOZORAVA GRAĐANE: ‘Nemojte dopustiti da Hrvatska ode u mrak ekstremne desnice i populizma!’

SDP tvrdi da građani trebaju podržati Zorana Milanovića kako Hrvatska ne bi ‘otišla u mrak ekstremne desnice i populizma’

Osječko-baranjska Županijska organizacija SDP-a pozvala je danas građane da na predsjedničkim izborima podupru njihova kandidata Zorana Milanovića i normalnu, naprednu i otvorenu Hrvatsku, ističući kako se ne smije dopustiti da Hrvatska “ode u mrak ekstremne desnice i populizma”.

Saborski zastupnik i predsjednik Županijske organizacije Domagoj Hajduković rekao je na konferenciji za novinare kako HDZ na predsjedničkim izborima ima dvoje kandidata, od kojih jedna u pet godina nije bila u stanju ispuniti nijedno obećanje, čak ni ono da će preseliti ured, a Hrvatsku je sramotila i srozala ugled Ureda predsjednika.

“Drugi HDZ-ov kandidat je onaj koji ne nudi ništa novo u hrvatskoj politici, koji lijepo pjeva, i to je jedino lijepo što radi, koji je isti kao Kolinda Grabar-Kitarović prije pet godina. To su kandidati desno i desnije, već viđene, crne, neprogresivne, zatvorene Hrvatske, u kojoj vlada korupcija i bezakonje”, ustvrdio je Hajduković. Rekao je i kako kandidat SDP-a Zoran Milanović jedini može osigurati normalnu, pristojnu i europsku Hrvatsku te zaustaviti dvoje HDZ-ovih kandidata među kojima nema razlika ili su one u nijansama.

Progresivna i nazadna Hrvatska

“Ne smijemo dopustiti da Hrvatska ode u mrak ekstremne desnice i populizma, da pojedinci sramote Hrvatsku i slikaju se ispred ograde Bijele kuće. Ne smijemo dopustiti da pobijede laž i lopovluk, sve što u Hrvatskoj imamo pod Andrejom Plenkovićem i što je već viđeno”, istaknuo je Hajduković.

Dodao je kako ovo nisu izbori između Zorana Milanovića, Kolinde Grabar-Kitarović i Miroslava Škore, ocjenjujući da su to izbori za dvije Hrvatske, između normalne, progresivne, otvorene Hrvatske te nazadne, populističke i ksenofobne Hrvatske.

Kandidat Zoran Milanović nudi Hrvatsku okrenutu budućnosti, a oba HDZ-ova kandidata nude prošlost, rekao je Hajduković, ocjenjujući kako je “glas za Škoru i Grabar-Kitarović i glas za one ljude koji sjede u prvim redovima na njihovim skupovima”.

