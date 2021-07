Nakon što je vrh SDP-a predvođen predsjednikom stranke Peđom Grbinom isključio petero viđenijih zastupnika, neki članovi Predsjedništva poručuju da očekuju od Grbina da sazove sjednicu i informira ih o čemu je riječ.

"Ovo nije mala stvar, ovo su teške odluke, i ja naprosto ne mogu ništa ni komentirati dok nas predsjednik stranke ne informira. Mi o svemu čitamo iz medija. Ja na prošloj sjednici nisam bio, jer sam bio u Bruxellesu, pa sam mislio da je Predsjedništvo o svemu ovome već glasalo. Ali ako po statutu i ne mora glasati, da nas se barem informira. Ja sam tu i čekam", rekao je za Novi list Predrag Fred Matić.

"Ne znam detalje, ne mogu komentirati, nismo informirani, osim što znam da Predsjedništvo nije dužno o ovome glasati. Ali informaciju nemamo", nadovezao se Ranko Ostojić.

Nova raslojavanja

Nešto eksplicitniji je bio njihov kolega iz Predsjedništva, Domagoj Hajduković, koji je u četvrtak jasno dao do znanja da se s isključenjem Gordana Marasa i drugih ne slaže, rekavši kako nije u redu da se isključuju oni koji su gradili SDP i kako je "Maras institucija SDP-a".

"Ne slažem se tom odlukom, to je loša odluka, koja će pridonijeti stvaranju suprotnih struja, to dijeli stranku. Socijaldemokratima bi trebala biti imanentna demokracija i dijalog, a evo već se i Andrej Plenković naslađuje s tim. I to je razlog više zašto ovo nije trebalo učiniti", rekao je Primorsko-goranski župan Zlatko Komadina, uz ocjenu da će ovo donijeti nova raslojavanja na Iblerovu trgu.

'Luđačka' odluka

Bernardićevi ljudi, pak, poručuju da neće sjediti skrštenih ruku. I sam bivši predsjednik je odluku svog nasljednika nazvao "luđačkom" te podsjetio da je Grbin obećao da takvih poteza neće biti.