SDP-OVKA POHVALILA MILANOVIĆA: ‘On je intelektualno, retorički originalan, često superioran, ali je i dosad imao manu’

Sabina Glasovac: ‘Zoran Milanović je jedna od rijetkih političkih figura koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim ‘

Saborska zastupnica SDP-a Sabina Glasovac gostujući je u Pressingu N1 televizije osvrnula se na retoriku predsjednika Zorana Milanovića nakon što je izbila afera Janaf. Glasovac je kritizirala njegovu izjavu o “samodopadnim narikačama” ocijenivši je neprihvatljivom i čistim autogolom, a on joj je poručio da nikad nećete postati gradonačelnica Zadra.

“Zoran Milanović je jedna od rijetkih političkih figura koja nikoga ne ostavlja ravnodušnim. Rekla sam da smatram da bi bio najbolji predsjednik od kandidata koje smo imali, da ćemo s njim znati na čemu smo, da neće biti sporno što misli, a da ima po meni najviše državničkih kvaliteta. Pritom ne vidim da je izašao iz ustavnih ovlasti, korektno obnaša svoju dužnost…

Nakon ovoga zadnjih 14 dana otvorio je jako bitne teme. On je intelektualno, retorički originalan, često superioran, ali je i dosad imao manu, a to je da je često znao reći rečenicu više koja bi onda zasjenila cijelu bit. To se događalo i u javnim istupima”, rekla je Glasovac koju više ne zanima mjesto gradonačelnice Zadra.

Jesu li Plenković i Kovačević znali?

Upitana vjeruje li da premijer Andrej Plenković i ministar Davor Božinović uistinu nisu znali da je Dragan Kovačević pod mjerama izvida te da tu informaciju nisu podijelili s Milanovićem, rekla je: “Da se ima čega bojati, sigurno ne bi ovako reagirao nego bi bio manji od makova zrna i čekao da se završi. Ako je točno da su oni njega pustili ne bi li ga uhvatili u kompromitirajućim stvarima, to je onda jadno i jako opasno”.

