SDP-OVKA PLENKOVIĆA POZVALA DA TRAŽI OSTAVKU ŽARKA TUŠEKA: ‘Premijer je neozbiljan, neka se prestane igrati s vicevima’

Potpredsjednica Kluba zastupnika SDP-a Mirela Ahmetović pozvala je u srijedu premijera Andreja Plenkovića da od saborskog zastupnika Žarka Tušeka zatraži ostavku na sve javne dužnosti zbog pokušaja davanja mita i političke trgovine.

“Riječ je o kaznenom djelu i pokušaju davanja mita i vrlo jasnoj izjavi da se natječaji u Hrvatskoj namještaju. Tušek je nudio nezavisnom vijećniku Viktoru Šimuniću mjesto ravnatelja Javnog parka Medvednica i još nekih drugih javnih institucija podložnih natečaju. Dakle, ovo je politička trgovina, kazneno djelo utjecaja položajem i premijer bi trebao postupiti ozbiljno i tražiti Tušekovu ostavku na sve javne dužnosti”, izjavila je Ahmetović novinarima u Saboru.

Smatra da je Plenkovićev komentar na Tušekov slučaj da “radari u kletima ne funkcioniraju” neozbiljan te ga je pozvala da se uozbilji i “prestane se igrati s vicevima o radarima jer to postaje neukusno”.

Plenkoviću skoro ništa nije sporno

Plenkoviću je sporno samo to što se Tušek pristao sastati sa Šimunićem, što govori da podržava takvu paradigmu ponašanja HDZ-a.

“Ništa se nije promijenilo od devedesetih, HDZ je bila i ostala stranka opasnih namjera, ovaj put i pod pokroviteljstvom Plenkovića koji vidi problem samo u tome što mu je saborski zastupnik i član Predsjedništva ‘namamljen’, odnosno što mu je, da parafraziram predsjednika Sabora Jandrokovića, saborski zastupnik priglup”, rekla je.

Tušekovu najavu da će tužiti novinara 24 sata koji je objavio snimku sastanka, Ahmetović je prokomentirala kako to nije ništa novo kada je riječ o HDZ-u.

“Svjedočili smo brojnim pokušajima zastrašivanja novinara, što ova najava definitivno jest, to najoštrije osuđujem. Novinari su svijetla točka u ovoj državi, otkrivaju koruptivne afere. Imamo još četiri dana do kraja mjeseca i vjerujem da će se još štošta otkriti. Ipak je to HDZ”, zaključila je.