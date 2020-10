SDP-OVKA GLASOVAC O MILANOVIĆU: ‘On ima pravo otvarati neke teme, ali mora paziti na nijanse’

‘U tim stilskim vježbama treba imati svoj stil, ne možemo od njega (Milanovića) očekivati da bude nešto što on nije i to podržavam – ne podržavam licemjerje, mijenjanje sebe da bi se svidio biračima. Ali treba paziti na nijanse, da se ne vrijeđa i ne diskriminira’, kazala je Glasovac o predsjedniku Milanoviću

SDP-ova saborska zastupnica Sabina Glasovac govorila je na televiziji N1 o napetoj situaciji u SDP-u nakon unutarstranačkih izbora, a osvrnula se i na istupe bivšeg predsjednika stranke, a sada predsjednika Republike Zorana Milanovića.

“Ne znam što je to bilo, ali bilo je nepametno. Punimo medijski prostor ratovima i nesuglasicama u stranci”, kazala je.

‘U SDP-u smo uvijek bili najbolji kad je bilo najteže’

Predsjedništvo SDP-a prije dva dana je jednoglasno prihvatilo sve kadrovske prijedloge novog predsjednika stranke Peđe Grbina, ali ih je potom Klub zastupnika odbio. Grbin je, naime, zahtijevao od saborskog Kluba da glasaju u paketu o svim promjenama, među ostalim i da Glasovac bude potpredsjednica Sabora umjesto Rajka Ostojića.

“Mi smo imali sjednicu Kluba gdje nas se za raspravu javilo četvero. Ljudi se nisu javljali, nisu imali potrebu raspravljati, ali su putem glasanja poslali poruku da su protiv prijedloga koji su dani. Zašto se tamo to nije reklo? Mjesto za dijalog i raspravu je Klub zastupnika. Žao mi je što na Klubu nismo vodili raspravu, da zastupnici i zastupnice koji su imali nešto protiv rješenja kažu nešto o onome čime nisu bili zadovoljni”, kazala je Glasovac dodavši kako smatra suludim što se u stranci već dva dana bave tim, kako kaže, tehničkim stvarima.

“Nije ni nama bilo drago u Predsjedništvu da smo bili u ovoj situaciji, ali morate preuzeti odgovornost. Predsjednik stranke treba podršku za određene promjene u vođenju stranke. Hoće li ga Glavni odbor u tome podržati, vidjet ćemo. SDP je ipak do sada kada su mu mnogi predviđali raskole pokazao da su njegovi članovi najbolji kada je najteže. Činjenica je da ovako više ne ide, ako se ovako nastavi iscrpljivati na unutarstranačkim pitanjima, a država puca po šavovima”, ustvrdila je.

‘Ne znamo za dokaze o kojima govori Grmoja’

Što se tiče HDZ-ovih kritika na oporbenu inicijativu za osnivanjem saborskog istražnog povjerenstva o uplitanju vlasti u neovisne istrage i procesuiranje slučajeva korupcije, Glasovac kaže kako se iz toga vidi nevoljkost za raspetljavanjem stvari.

“HDZ kada mu se ne sviđa sadržaj kojim bi se povjerenstvo bavilo, nađe način da ga stopira. Ovo im je preopširno, a da smo se odlučili samo za Janaf rekli bi da za to nema potrebe. Ovo je eklatantni primjer pokazivanja nevoljkosti da se određene stvari raspetljaju. Oporba nije konstruirala ove afere i stvorila prostor za preispitivanje utjecaja političara na rad institucija. Oporba je ta koja ima dužnost reagirati. Osnivanje istražnog povjerenstva opoziciji kao i poslovnik stoje na raspolaganju”, rekla je Glasovac.

Kaže kako u SDP-u ne znaju za dokaze da je premijer Plenković direktno zapovijedao DORH-u, a koje je jučer spomenuo Nikola Grmoja iz Mosta.

“Provjerila sam s kolegama koji rade u Klubu zastupnika SDP-a, ali nije nam to došlo na klupski mail, a pošto ne znamo o čemu se radi molim da nas upozna o čemu se to radi”, rekla je.

‘Ulogu predsjednika ne možemo promatrati fikusoidno’

O recentnim Milanovićevim izjavama u kojiam se obračunavao sa svima koji su ga kritizirali, Glasovac je kazala da joj je teško govoriti jer je i sama bila “na tapeti”.

“Odreagirala sam na jednu izjavu, on mi je vratio i to je to. Važno je da ulogu predsjednika ne možemo promatrati fikusoidno. Bez obzira na ustavne ovlasti, on može otvarati važne društvene teme. On je to dobro sagledao i otvorio bitne teme za funkcioniranje države, unutarnje politike, sigurnosnog sustava, ali i nelogičnosti u slučaju Janaf. Na tom tragu treba ustrajati, no u toj smo se priči odmakli do najvažnijih tema za društvo, a otišlo se na parcijalne teme. Ipak, treba održati dignitet funkcije. U tim stilskim vježbama treba imati svoj stil, ne možemo od njega očekivati da bude nešto što on nije i to podržavam – ne podržavam licemjerje, mijenjanje sebe da bi se svidio biračima. Ali treba paziti na nijanse, da se ne vrijeđa i ne diskriminira, no pravo je predsjednika da otvara neke teme”, kazala je SDP-ovka Glasovac na televiziji N1.

