POZNATA SDP-ovka BRANILA TRI GLUMICE PA I SAMA DOBILA GNJUSNE PRIJETNJE ZBOG THOMPSONA: ‘One su kao i ti, kur*etine… Gotove ste!’

Zbog statusa u kojem upozorava na nasilje i Kolarić je postala meta.

Glumice Nataša Janjić, Jelena Veljača i Tihana Lazović, izrazile su negodovanje što je na dočeku Vatrenih bio pozvan i Marko Perković Thompson. Čak su se i “drznule” komentirati vokalne sposobnosti pjevača kojemu je zbog veličanja ustaškog režima zabranjen nastup u gotovo cijeloj Europi.

Ni promjena profila nije zaustavila izljeve bijesa

Od tada, na svojim Facebook profilima trpe vrijeđanje, ponižavanje pa čak i prijetnje iu poziv na linč. “Posvuduše i kvazi umjetnice ograničena mozga…”, “Drugarice, ‘oćete vi nama popušiti?”, “Četnikuše”, “Hrvatske štrace”, “Glumice postale preko madraca, a Oscar se tako ne osvaja”… Glumice su promijenile i postavke na svojim profilima, ali to nije zaustavilo mržnju, jer su se komentari preselili i na druge profile i statuse, a prijetnje su nastavile dobivati i u inboxe. “Smeće kurvinjsko…..ti napadaš branitelja i domoljuba Thompsona….koji si ti čimbenik u Hrvatskoj ….00000 nula…fuj…gadiš mi se a to će ti obilježit daljnji život …kurvo…”.

Na to je reagirala i Aleksandra Kolarić, PR-stručnjakinja i poznata SDP-ovka. U podužem postu. Istaknula je kako nije riječ o politici, ni nogometašima niti Thompsonu nego o tome da tri žene već četiri dana trpe verbalno zlostavljanje.

“Već četiri dana traje neopisivo prostačko vrijeđanje, verbalno nasilje i prijetnje koje na društvenim mrežama u Hrvatskoj doživljavaju tri žene. Već četiri dana na Facebooku dobivaju gomilu uvreda od različitih anonimnih ili neanonimnih profila. Vidjela sam dio tih poruka. Radi se o bolesno primitivnom govoru, radi se o komunikaciji iz kanalizacije. Smučilo mi se. Pomisliš si, što s tim ljudima ne valja da u sebi nose takav bijes, prostakluk, mržnju i zavist? Koliko je jada sabijeno u nekome tko ima potrebu najodvratnije se prostački iživljavati nad drugom osobom?”

‘Radi se o ženama što dodatno podjari rulju’

A što su te tri žene učinile? One su javne osobe koje su se usudile javno izraziti mišljenje drugačije od mišljenja većine. Dakle te tri žene napisale su da smatraju da je Thompson u ponedjeljak fulao melodiju na Trgu. Njihovi Facebook komentari su ubrzo objavljeni na portalima, a s obzirom da se radi o javnim osobama, linč na društvenim mrežama je krenuo. I traje već četvrti dan. Činjenica da se radi o ženama, kao i obično u ovim krajevima, samo podjari bijesnu rulju na još jače vrijeđanje i prijetnje.

Smije li se u Hrvatskoj danas javno kritički govoriti o Thompsonu, bez da to izazove verbalnu hajku?

Smije li se u Hrvatskoj danas javno kritički govoriti o nogometašima koji su osvojili svjetsko srebro, a bez da to izazove verbalnu hajku?

‘Koncetrični krugovi mržnje se šire’

Prema linču i hajci koji se dogodio ovim ženama, očito ne smije. Jer nije normalno da u našem društvu zbog kritičkog stava o pjevaču uslijedi verbalno nasilje, salva najgorih uvreda i prijetnji. Nije normalno. Ne, to nije demokracija, to je mržnja i trovanje društva. Ne, to nije diskusija, to je mržnja. Oni koji misle da ih se to ne tiče jer se to događa nekom drugom, nekim javnim osobama, nekim tamo ženama, nekim s kime ne dijele ništa zajedničko, nekim s drugačijim stilom života i drugačijim svjetonazorom, krivo misle. Koncentrični krugovi mržnje u nekom društvu, a o tome se ovdje radi, uvijek se sve jače šire. Ako ovaj trend mržnje totalitarno odgojenih umova ne zaustavimo, zahvatit će i mnoge koji sada nemaju niti srca niti pameti osuditi još jedan linč kojem su izložene neke tri žene.

Vi koji ste čuli za to i šutite? Vi koji to prešutno odobravate? Zaista mislite da vas se to ne tiče?

P.S. Ovo nije rasprava o Thompsonu, o te 3 žene, o nogometašima i njihovom izborniku.

Ovo je rasprava o tome kako svatko od nas može biti na mjestu te 3 žene. Ovo je rasprava o fenomenu koncentričnih krugova mržnje koji se šire u našem društvu i što i kako učiniti da se taj trend spriječi.

Sve komentare koji idu off topic na ovom postu ću stoga brisati”, istaknula je Kolarić

Uvrede su krenule odmah, a nije prošlo niti sat vremena prije nego što je i Aleksandra Kolarić dobila prvu “konkretnu” prijetnju.

I još lijepih i kulturnih želja ljudi koji sebe sigurno doživljavaju pravim Hrvatima, a vjerojatno i uzornim katolicima.

Onaj koliko-toliko produktivan dio rasprave u komentarima rezimirala je Kolarić.