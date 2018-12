Zadnja u nizu SDP-ovih zastupnika koji su prebjegli u klub Milana Bandića je Ana Komparić Devčić za koju Novi list piše kako je navodno sms-porukom obavijestila Milanovića da odlazi iz stranke, ali ne otkrivajući kamo, na što joj je on, također navodno, kratko uzvratio: “Nemoj”

Čak i dio SDP-ovaca koji se sukobio s Davorom Bernardićem i u njegovoj su nemilosti, neugodno su iznenađeni i kritički raspoloženi prema članovima stranke i saborskim zastupnicima koji su zadnjih mjeseci napustili stranku i prebjegli u druge klubove zastupnika, ponajviše u jato Milana Bandića. Budući da je većinom riječ o ljudima koje se smatralo duboko privrženima bivšem predsjedniku stranke Zoranu Milanoviću, dio SDP-ovaca smatra da bi se i on trebao očitovati o tim prebjezima, a prvi je to javno rekao Arsen Bauk, predsjendik Kluba zastupnika SDP-a.

U Bandićevu stranku odnosno saborski Klub zastupnika iz SDP-a su dosad otišli Zdravko Ronko, Milanka Opačić, a ovoga vikenda to je učinila i dojučerašnja dugogodišnja članica stranke iz Rijeke Ana Komparić Devčić. Za potonju se navodno govori, piše Novi list, da je u petak navečer sms-porukom obavijestila Milanovića da odlazi iz stranke, ali mu ne otkrivajući kamo, na što joj je on, navodno, kratko uzvratio: “Nemoj”.

SDP-OVCI SU LJUTI ZBOG PRELAZAKA BANDIĆU: Jovanović: ‘Gadljivo do bola’; Bauk prozvao Zorana Milanovića

“Ja s tim ljudima više ne mogu popiti kavu ili pivo”

“Imate Marija Habeka, koji je otišao HNS-u, koji je doslovno obožavao Milanovića, divio mu se. Ana mu je, pak, bila u Rijeci glavni borac protiv Zlatka Komadine. Kad smo u Klubu zastupnika skupljali potpise kojima smo tražili ostavku Davora Bernardića, Ana je najrevnije nagovarala sve da se potpišu. A danas je članica Kluba nikog drugog nego Milana Bandića, nevjerojatno”, čude se SDP-ovci koji su o tom “fenomenu” govorili za Novi list.

“Ovo je politički fenomen, bili su naši zastupnici, a sada podržavaju Vladu HDZ-a i to kroz Klub čovjeka kakav je Bandić. Ali, sve što mogu reći je da ne znam što je to sa SDP-om. Pretpostavljao sam cijelo vrijeme da dijelimo isti svjetonazor, ali bio sam očito u krivu. Ja se više s tim ljudima ne mogu ni privatno naći, popiti kavu ili pivo. Kad se izgubi liderstvo u stranci, ona zapada u krizu u kojoj ljudi različito reagiraju i neki se ne mogu nositi s tim. Razumijem to, ali da dio naših zastupnika radi ovo ne mogu si objasniti”, kazao je Siniša Hajdaš Dončić koji je ljetos, skupa s Peđom Grbinom, Mihaelom Zmajlovićem i Vedranom Babićem suspendiran sa stranačkih funkcija zbog sukoba s Bernardićem.

Hajdaš Dončić očekuje od Milanovića da se ne drži po strani i da kaže nešto o SDP-ovim prebjezima Bandiću.

“Budući da je Milanović sastavljao naše izborne liste, vjerojatno bi u ovoj situaciji trebao komentirati činjenicu da ti zastupnici prave ovakve obrate”, dodao je Hajdaš Dončić.

SJEDNICA GLAVNOG ODBORA SDP-A: Bernardić govorio o prebjezima i smislu SDP-a, nisu došli Komadina i Ostojić

“Zoran im je dao šansu, a oni su je ovako iskoristili”

I njegov suspendirani kolega, potpredsjednik SDP-a Peđa Grbin, koji je nedavno podržao moguću Milanovićevu kandidaturu za predsjednika Republike, smatra da se Milanović treba očitovati o prebjezima.

“Bilo bi jako lijepo da se Milanović očituje, osudi postupke tih bivših SDP-ovaca i pozove ih da ne licitiraju njegovim imenom, što je u svom oproštajnom pismu učinila Ana Komparić Devčić. To bih ja na njegovom mjestu napravio”, kazao je Grbin za Novi list kojemu je također neshvatljivo hrljenje nekih bivših SDP-ovaca Bandiću.

“Ostavlja sve ovo grozan dojam o SDP-u, govori sve najgore o našoj stranci. No, jednostavno ne znam zašto je to tako”, kaže Grbin.

Ima, doduše, i onih koji smatraju da je Milanovićevo očitovanje o prebjezima koji se na njega pozivaju – nepotrebno. Jedan od njih je zastupnik Željko Jovanović.

“Svi su oni osramotili i Zorana i SDP. Zoran im je dao šansu, a oni su je na ovakav način iskoristili. I još se pozivaju na njega dok odlaze Bandiću. Na Zoranovom bih mjestu bio ne samo nesretan nego i bijesan. Ali, mislim da nema potrebe da se on oglašava o ovome. Nije to problem njega nego tih ljudi, koji su se, ispada, lažno ponašali dok su bili uz Zorana”, smatra Jovanović.

JOŠ JEDAN SDP-OV ZASTUPNIK NAPUSTIO STRANKU: ‘Današnji SDP nije stranka kakva je bila pod Milanovićevim vodstvom’