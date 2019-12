SDP-OVAC KLISOVIĆ VLADI DAO (OČEKIVANO) JEDINICU, ALI ONDA IZNENADIO: ‘Oporba sada treba utihnuti i prestati kritizirati vladajuće…’

Kad počne hrvatsko predsjedanje Europskom unijom tada svi nastupamo kao Hrvatska, kao država, a ne kao Plenković, smatra Klisović

SDP-ov Joško Klisović gostovao je u RTL-u Danas u kojem je ustvrdio kako je iza Hrvatske godina izgubljenih prilikda se provedu reforme.

“‘Godina je obilježena korupcijskim skandalima, zloupotrebom dužnosti i sukobom interesa, a dao bih im ocjenu nedovoljan jer Hrvatska ne zaslužuje ovakvu vladu koja nas svakodnevno kompromitira”‘, poručio je Klisović, koji se prisjetio pokretanja opoziva protiv nekih ministara i ministrica.

“‘SDP je pokrenuo opoziv ministrice znanosti i obrazovanja Blaženke Divjak, ali htjeli smo svjetla pozornice usmjeriti na premijera Andreja Plenkovića koji je najodgovorniji za štrajk prosvjetara, on je doveo do igre moći i najodgovorniji što nema reformi”‘, istaknuo je Klisović, ali i dodao da ne vjeruje da bi Plenković smijenio Divjak i da do opoziva nije došlo jer ‘ne želi komešanja u trgovačkoj koaliciji’.

‘Plenković funkcionira samo kada ga se pritisne’

“Propustio je učiniti mnoge stvari – obećanja koja je dao: pet posto rasta, manji porez s 25 na 24 posto, nema reforme državne uprave, nema reformi u gospodarstvu, prosvjeti, ni zdravstvu”, istaknuo je Klisović i dodao da ‘Plenković funkcionira samo kada ga se pritisne, a ne temeljem osmišljenih politika Vlade’.

Osvrnuo se i na Program hrvatskog predsjedanja Europskom unijom koji je Vlada usvojila na današnjoj sjednici Vlade kazavši da su to sve teme o kojima se dugo govori u Europskoj uniji i da je danas usvojen program predsjedanja više kao dnevni red predsjedanja, a nema ni riječi o tome za što će se Vlada zauzimati kako bi osigurala bolji život građanima.

No, Klisović smatra da ‘oporba unatoč svemu treba utihnuti, odnosno prestati kritizirati Vladu kad počne hrvatsko predsjedanje Europskom unijom jer tada svi nastupamo kao Hrvatska, kao država, a ne kao Plenković’.

Očekuje pobjedu Milanovića: Bez crnih i bijelih labudova

Što se tiče ishoda predsjedničkih izbora, Klisović očekuje pobjedu SDP-ova predsjedničkog kandidata Zorana Milanovića: ‘Očekujem i fer borbu do kraja, želimo i sučeljavanja jer je to najbolji način da se bez crnih i bijelih labudova kandidati predstave građanima i da vidimo tko je osoba sa stavom i tko je u stanju boriti se za taj stav bez obzira na pritiske iz inozemstva’.

