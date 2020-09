SDP-OVAC UVJEREN DA KAO ŠEF STRANKE MOŽE PARIRATI PLENKOVIĆU: ‘U nekim sam stvarima i bolji od njega’

Željko Kolar uvjeren je da će postati novi predsjednik SDP-a: ‘Sigurno je da se među članstvo uvukla apatija, kao reakcija na sukobe unutar stranke. Takozvani obični članovi ne mogu razumjeti da se sami uništavamo i kod njih se javio revolt’

Nakon što se kandidirao za predsjednika SDP-a, krapinsko-zagorski župan Željko Kolar je za Novi list izrazio uvjerenost u to da će pobijediti na unutarstranačkim izborima. “Da, ja ću biti predsjednik SDP-a i o tome će odlučiti moje kolegice i kolege. Nažalost, samo njih 11 i pol tisuća s plaćenom članarinom, od 33 tisuće koliko ukupno SDP ima članova”, rekao je Kolar.

“Sigurno je da se među članstvo uvukla apatija, kao reakcija na sukobe unutar stranke. Takozvani obični članovi ne mogu razumjeti da se sami uništavamo i kod njih se javio revolt. Pristaša sam plaćanje članarine jer time se ipak izražava lojalnost jednoj političkoj stranci”, dodao je Kolar.

Za svoje stavove misli da se podudaraju s razmišljanjima članova SDP-a, kaže da zagovara okupljanje i prestanak unutarstranačkih sukoba te međusobnog obračunavanja preko medija. Na konstataciju da se ni njegova tri protukandidata ne zalažu se za sukobe u SDP-u, Kolar je rekao da u to nije siguran s obzirom na poruke koje šalju.

Uvjeren je da ima iskustva, da zna kako mobilizirati ljude te da moraju napraviti sve kako bi na idućim lokalnim izborima zadržali vlast tamo gdje je sada obnašaju. “Početak dizanja SDP-a mora se dogoditi u svibnju na lokalnim izborima. Siguran sam da, s obzirom na iskustvo i znanje koje posjedujem, nitko ne može to odraditi bolje od mene.”

Motiv da se kandidira

Kolar priznaje da do prije mjesec, dva nije nikada razmišljao o sebi kao o predsjedniku SDP-a. “To što ranije nisam razmišljao da bih bio predsjednik SDP-a, znači da su mi prioriteti bili neki drugi. Motiv da se kandidiram za predsjednika bila je prva sjednica Kluba zastupnika SDP-a nakon ovih izbora, na kojoj sam svjedočio svađama o tome tko će biti potpredsjednik Sabora ili šef nekog odbora. Shvatio sam da se nastavljaju sukobi koji su četiri godine destabilizirali stranku, da iz izbornog poraza i poruke koje se nam građani poslali nismo ništa naučili i da je SDP blizu toga da se raspadne.

Svakodnevno na terenu, u svim dijelovima Hrvatske, slušam kako ljudi govore da će, ako ti sukobi potraju, napustiti SDP. Branio sam glasno pravo četiri suspendirana člana Predsjedništva da iznose svoje stavove, ali nisam se slagao s načinom na koji su oni to radili i to sam im i rekao. U Klubu zastupnika dvije struje SDP-a praktično ne mogu razgovarati, a kamoli da bi zajedno kreirali stranačke politike. Ja mogu razgovarati i s jednima i s drugima, znam slušati ljude, ali i donositi odluke. Zato smatram da imam kvalifikacije da bih mogao odraditi posao predsjednika SDP-a”, tvrdi Kolar.

Dodao je da je SDP u krizi zbog toga što je prvi red 12 ili 16 godina bio zacementiran i u njega su teško ulazili novi ljudi. “Mislite li da se takozvana Neretvanska skupina, u kojoj su SDP-ovi gradonačelnici, slučajno okupila? Shvatili su da ih stranka ignorira bez obzira na njihove rezultat na lokalnoj razini. Mladim ljudima, pobjednicima na terenu, morali smo davati šansu da ih ljudi prepoznaju i na nacionalnoj razini”, dodao je.

U čemu je bolji od Plenkovića?

Kolar smatra da će za novog predsjednika SDP-a biti ključno da javnost brzo zaključi da on ili ona može parirati premijeru Andreju Plenkoviću, neovisno o tome hoće li se on 2024. natjecati za još jedan mandat. “Ako se predsjednika SDP-a neće doživljavati kao nekog tko može biti u najmanju ruku ravnopravan Plenkoviću, od toga nema ništa”, rekao je Kolar za Novi list.

Upitan smatra li sebe čovjekom koji može parirati Plenkoviću, Kolar je rekao: “Nikada ne možete biti ravnopravan s nekim u svemu, u nekim stvarima možete biti bolji, u nekima lošiji. Sigurno bolje razumijem probleme građana, vrlo rado bih s premijerom razgovarao o povlačenju novca iz EU fondova, o zdravstvenom sustavu, čiji je dug devet i pol milijarda kuna, a prikazuje se da je suficit državnog proračuna 800 milijuna kuna… Niz je tema o kojima mogu s njim ravnopravno razgovarati. S tim da SDP koji ću ja voditi neće samo kritizirati, nudit ćemo i rješenja, što ljudi od nas najviše očekuju. Naši su glasači umorni od toga da samo napadamo HDZ”, ustvrdio je.

Kolar je priznao da se ne možete pohvaliti nekim svojim međunarodnim iskustvom kao Plenković, tvrdu mu nisu strani “briselski hodnici”. “Nerijetko sam bio u Bruxellesu, sudjelovao u radu odbora i komisija, predstavljao projekte koje sam imao s kolegom županom Stjepanom Kožićem. Imao sam i niz kontakata sa stranim veleposlanicima u Hrvatskoj, što također spada u međunarodne komunikacije. Prema tome, ne osjećam se ni tu inferiornim. Jasno da je Plenkovićevo iskustvo, jer je dugo boravio u Bruxellesu, veće nego moje, ali ja osjećam ljude na terenu, čovjek sam koji sluša i reagira i to će uskoro vidjeti i Hrvatska.

Veselim se raspravama s Plenkovićem, one će sigurno biti na civiliziranoj razini. On i ja bili smo dvadesetak mjeseci u Saboru u isto vrijeme i obojica članovi Odbora za zaštitu okoliša i znamo se. Kad je Plenković bio zastupnik u Europskom parlamentu, zvao me i primio sam ga kao župan i razgovarali smo o tome kako se u Bruxellesu mogu predstavljati projekti hrvatskih županija. Surađujem s premijerom i ministrima vezano za projekte Krapinsko-zagorske županije i oko nečeg se nismo slagali, ali o nekim temama jesmo”, objasnio je.

Osvježio bi Stožer

Na pitanje misli li da Plenković njega neće tretirati kao nekakvog “pikzibnera”, kao što je to radio bivšem šefu SDP-a Davoru Bernardiću, Kolar kaže da to ovisi o obje strane. “Plenković je, nažalost, i u srijedu pokazao u Saboru da ima sve tanje živce i neprihvatljiv je način na koji se ponašao prema Mireli Ahmetović i nekim drugim kolegicama i kolegama. Moj način komunikacije bit će sasvim drukčiji”, uvjeren je.

Upitan što bi on drukčije napravio nego Plenkovićeva vlada u kontekstu krize izazvane koronavirusom, kaže da bi odmah odustao od izmjena poreza na dohodak. “Smanjivanje stopa s 36 na 30 posto i s 24 na 20 posto, neće donijeti nikakav efekt za veliki broj ljudi”, dodaje.

Da je premijer, Kolar bi, kako kaže, osvježio Nacionalni stožer civilne zaštite. “Uveo bih u njega neke nove ljude jer su se sadašnji potrošili ili čak kompromitirali”, zaključuje Kolar za Novi list.

