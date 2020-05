SDP-OVAC UPOZORIO NA BESPRAVNU GRADNJU NA NENASELJENOM OTOKU: ‘Nitko nije primijetio da se tamo iskrcavaju strojevi’

Na katastarskoj čestici na Zmajanu, čiji je dijelom vlasnik muž saborske sabornice HDZ-a i bivše vodičke gradonačelnice Branke Juričev Martinčev, moderna je vikendica s bazenom koja se iznajmljivala

SDP-ovac Franko Vidović u Šibeniku je na konferenciji za novinare upozorio na bespravnu gradnju na otoku Zmajanu, no nije želio komentirati slučaj navodne iznude povezane sa članom obitelji šibensko-kninskog župana Gorana Pauka.

“Meni je nevjerojatno da na Zmajanu nastane građevina a da pritom nitko u gradu Vodicama, pod čijom je jurisdikcijom otok, nema o tome pojma. I tek kad novinari otkriju aferu, onda se krene odmotavati kolo”, rekao je Vidović.

Muž HDZ-ove zastupnice izgradio vikendicu s bazenom

Istaknuo je kako Zmajan, kao otok na kojem nikad nije bilo gradnje, ne trpi takvo postupanje.

“Nevjerojatno mi je da nitko nije primijetio da se na otok iskrcavaju neki strojevi i materijal jer sigurno to nije rađeno na ruke”, dodao je.

Na katastarskoj čestici na Zmajanu, čiji je dijelom vlasnik muž saborske sabornice HDZ-a i bivše vodičke gradonačelnice Branke Juričev Martinčev, moderna je vikendica s bazenom koja se iznajmljivala.

‘Šibenska policija čvrsto u raljama HDZ-a’

Franko Vidović nije želio komentirati slučaj navodne iznude člana obitelji šibensko-kninskog župana Gorana Pauka.

“Neću ulaziti u detalje jer je u slučaj upetljana maloljetna osoba, ali, evo, mislim da je Martina Dalić napisala knjigu o ortačkom kapitalizmu u Hrvatskoj. E pa to vam je dio te priče”, rekao je.

Ustvrdio je da je policija “čvrsto u raljama HDZ-a” i da zato “ne izlazi s podatcima s kojima bi trebala izlaziti”. Također, dodao je, župan je javna osoba pa je na njemu da o tome komunicira s javnošću.

“Stvari koje se tiču javnih osoba, za koje postoji interes javnosti, ne bi trebale ostati nedorečene i visjeti u zraku. Svi mi skupa imamo premalo podataka o tome, a i to nešto govori”, rekao je.

TAJNA NESTALOG NOVCA: Nasilnik od Paukovog člana obitelji iznudio više stotina tisuća kuna pa odmah kupio motocikl

Vidović se osvrnuo i na minsitra Ćorića

Vidović se očitovao o izjavi ministra zaštite okoliša i energetike Tomislava Ćorića u kojoj je prozvao novinara N1 za nešto što je pisao u zatvorenoj grupi na društvenim mrežama.

“To što je on napravio ne događa se ni u jednoj demokratskoj, normalnoj državi. Da i imaš informaciju o tomu što tko piše, to se ne koristi u javnoj komunikaciji. To je i vrlo opasno jer – kada ti netko postavi neugodno pitanje – ti ga pokušaš difamirati iznoseći neke informacije”, rekao je Vidović.

Na konferenciji za novinare podsjetio je i na neke postupke predsjednika splitsko-dalmatinskoga Županijskog odbora HDZ-a, potpredsjednika Sabora te političkog tajnika HDZ-a Ante Sanadera.

BERNARDIĆ I BAUK U SPLITU: ‘Plenković štiti Sanaderova štićenika. To je neprihvatljivo’; ‘HDZ je Imovinski pokret’

‘Kako je Sanader kupio zemljište kojim će proći tunel?’

“Taj je čovjek inače poznati HDZ-ov dobročinitelj. Sjećamo se još one priče iz 2006. kada je, nakon intervencije policije, njegova supruga vratila torbu sa 60.000 eura koju je pronašla, ali nikad nismo doznali odakle se tu stvorio taj novac”, rekao je.

“Posve mi je jasno kako je taj čovjek, koji iznad svega voli Hrvatsku, kupio zemljište na Kozjaku znajući da će njime proći tunel. On je time želio spriječiti da neki drugi vlasnik ne bi blokirao tu investiciju ucjenjujući hrvatsku državu. Duboko vjerujem da će on sada tu zemlju ustupiti državi, i to sigurno po znatno nižoj cijenu po kojoj ju je kupio. Teško mi je povjerovati da je tu bila riječ o trgovanju s povlaštenim informacijama i špekulaciji”, sarkastičan je bio Vidović.

SDP POKREĆE POZIV ZA OPOZIV ANTE SANADERA: ‘U Domu za starije umrlo je 17 korisnika, nedopustivo je da kažu da je kriv virus’