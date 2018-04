SDP-ovac ŠOKIRAO STATUSOM NA FACEBOOKU: ‘Izvrijeđao je cijeli hrvatski narod, tražimo ispriku samog vrha stranke’

“Mislio sam kada je Šešelj napravio ono u Skupštini da je to neprijateljski čin četnika, ali da se jedan vijećnik Županijske skupštine domovini obraća na ovakav način je nedopustivo”, rekao je Ante Sanader

HDZ-ovi vijećnici u Skupštini Splitsko-dalmatinske županije u utorak su na sjednici zatražili ispriku vodstva SDP-a zbog nedavne neprimjerene Facebook objave njihovog županijskog vijećnika Damira Krstinića kojom je, tvrde HDZ-ovci, izvrijeđao Hrvatsku, branitelje i cijeli hrvatski narod.

Naime, iživciran prometnim gužvama na ulasku i izlasku iz Splita, Krstinić je na svom Facebook profilu prošlotjednu objavu započeo riječima “Pose… se na Republiku Hrvatsku” te uz grub i uvredljiv rječnik nastavio kako treba prvo organizirati državu, a tek onda sportske i druge događaje, poput biciklističke utrke “Tour of Croatia” zbog koje su i bile velike gužve u prometu.

“Tražimo ispriku SDP-a do gospodina Bernardića, jer ovo je sramotan čin za Republiku Hrvatsku i za narod, za sve žrtve i branitelje i sve one koji su kroz povijest pali za Hrvatsku”, rekao je HDZ-ov županijski vijećnik Ante Sanader.



Nakon što je pročitao Krstinićevu Facebook objavu, Sanader je poručio: “Mislio sam kada je Šešelj napravio ono u Skupštini da je to neprijateljski čin četnika, ali da se jedan vijećnik Županijske skupštine domovini obraća na ovakav način je nedopustivo”.

Istup SDP-ova vijećnika ocijenio je sramotnim te naveo kako je od SDP-a očekivao da će se ograditi i osuditi “ovaj nezapamćen skandal jednog vijećnika SDP-a i sveučilišnog profesora”.

“Ako je ovo način razgovora, ako je ovo način na koji ćemo mi stvarati novu kurikularnu reformu od sveučilišnih profesora, onda se stvarno moramo upitati s kim sjedimo, s kim razgovaramo”, rekao je Sanader te izrazio žaljenje što Krstinić nije nazočan na skupštinskoj sjednici.

Martinić: SDP ne prihvaća Krstinićev nastup, ali razumijemo okolnosti u kojima je tako nastupio

Reagirao je predsjednik Kluba vijećnika SDP-a Ante Martinić te istaknuo da SDP ne prihvaća takav Krstinićev nastup, ali i zatražio razumijevanje za njega zbog okolnosti u kojima je tako nastupio.

“Dogodilo se to da je u gužvi dolaska na trajekt naišao na biciklističke, nazovimo to prepone, oko biciklističke staze pa ga dijelom možemo opravdati. Mi ne prihvaćamo takav nastup i želimo da čujete ovu drugu istinu. Znači, ne prihvaćamo to, ali molimo vas da razumijete njegovo nekontrolirano ponašanje u tom trenutku”, kazao je Martinić.

Uz oštru osudu Krstinićeve objave, HDZ-ov vijećnik i saborski zastupnik Ante Bačić novinarima je najavio kako će od predsjednika SDP-a Davora Bernardića na sjednici Hrvatskog sabora zatražiti očitovanje o “ovako katastrofalnom činu svojeg člana” jer se, tvrdi, u povijesti RH nije dogodilo da se netko na ovakav način i ovakvim rječnikom “obruši na cijeli hrvatski narod”.

“Možemo iz ovog iščitati da se obrušio ne samo na cijelu domovinu, nego i na sve one koji su je i stvarali, koji rade za nju i koji žive za nju. Žalosno je u cijeloj ovoj priči da je to prošlo ‘ispod radara’ te da Klub vijećnika SDP-a, čiji je Damir Krstinić član, nije nikako reagirao i da je Arsen Bauk kao šef dalmatinskog SDP-a dao jednu mlaku, nikakvu reakciju kako je to pročitao i da u tome ne vidi ništa spektakularno sporno i da će tek vidjeti hoće li nešto učiniti povodom toga”, poručio je Bačić.