SDP-OVAC POSTAVIO PITANJE BRKIĆU: ‘Za koga ste glasali? Poručivao je da će učiniti sve da Kolinda ne uđe u drugi krug’

Na Facebooku se oglasio SDP-ovac i saborski zastupnik Franko Vidović

Potpredsjednik HDZ-a Milijan Brkić postao je dio stožera HDZ-ove kandidatkinje Kolinde Grabar-Kitarović. Jedan od prvih poteza bio je Brkićev status na Facebooku u kojem je žestoko napao kandidata Zorana Milanovića rekavši da je “njemu Tito ispred Tuđmana” te je ljudima poručio “da ne budu Jude”, aludirajući da su izdajice birači će glas dati Milanoviću.

Na Facebooku se oglasio SDP-ovac i saborski zastupnik Franko Vidović. On pak Brkiću postavlja “pitanje za milijun kuna” i pita: “Za koga ste glasovali u prvom krugu? Miroslava Škoru, Kolindu Grabar Kitarović ili Zorana Milanovića”.

“Poručivao je da će učiniti sve da Kolinda ne uđe u 2. krug”, piše Vidović na Facebooku.

TAKO TO RADI MILIJAN BRKIĆ: Žestoko napao Milanovića i pisao o Titu, Judi, braniteljima i Franji Kuhariću

Kolinda nije htjela puno komentirati Brkićeve ‘Jude’

Aktualna predsjednica gostovala je jutros na N1 i tamo je osim gafa s pozivom biračima da zaokruže Milanovićevu listu, komentirala Brkićevu izjavu na Facebooku. No, prvo ju je novinarka Nataša Božić pitala o “pravoj Hrvatskoj” jer je Grabar-Kitarović u Karlovcu poručila da “u drugom krugu biraju pravu Hrvatsku”. Predsjednica je demantirala novinarku i rekla da to ona nije rekla. No, snimka govori drugačije – predsjednica je zaista pozvala birače da glasaju za “pravu Hrvatsku.”

Upitana je o i Brkićevoj izjavi o “Judama” budući da stalno spominje da ona ne dijeli Hrvatsku, a njezin čovjek iz stožera naziva Judama, odnosno izdajnicima one koji će dati glas Milanoviću. Predsjednica tu izjavu nije htjela puno komentirati .

“To morate vidjeti s njime. Ja nemam vremena gledati poruke svih. Očekujem da će birači glasati na osnovi mojih poruka koje šaljem”, rekla je Grabar-Kitarović na N1.

ŠTO JE SVE PORUČILA KOLINDA: Brkićevi ‘Jude’, Bandićev seksizam, nelagoda koju osjeća, Jakov branitelj i jedan neobičan poziv

Što Milijan Brkić zapravo radi na terenu?

“Odličan motivator na terenu” zvuči opis Milijana Brkića kada ga opisuju stranački kolege u vezi angažmana na predsjedničkim izborima. Naravno, Brkić je svojim kolegama svoje vještine pokazao i ranije na parlamentarnim izborima kada je navodno potaknuo birače da svoj glas daju HDZ-u. Nije tajna da su premijer Andrej Plenković i Brkić imali nesuglasica i žestokih svađa.

PLENKOVIĆ KOMENTIRAO UKLJUČIVANJE MILIJANA BRKIĆA U KOLINDINU KAMPANJU: ‘Važno je da ljudi ne zaborave kako je bilo za vrijeme Milanovića’

Tako je nakon izbora za Europski parlament, kada je HDZ osvojio manje glasova i mandata nego li se nadao, Plenković na neki način okrivio Brkića za neuspjeh jer se nije dovoljno angažirao na terenu. Pisalo se u to vrijeme da bi Plenković nakon analiza rezultata mogao sankcionirati zagrebački HDZ, ponajprije zbog Brkića koji navodno ima utjecaja u tom ogranku.

Summa summarum, govorilo se o tome da se Brkić nije dovoljno potrudio na terenu, a sada se među drugim političarima, sudeći po objavi Franka Vidovića, priča da predsjednicu zapravo sabotira. No, što to Brkić zapravo radi na terenu komentirao je politički analitičar Ivica Relković za RTL. Ukratko je objasnio za što je zadužen Brkić.

“On služi kako bi mobilizirao birače iz redova HDZ-a, one koji su bili za Miroslava Škoru. Ali, oni čine polovicu izlaznosti, tako da to nije dovoljno. Zato treba bitno paziti biti vidljiv na terenu, a nevidljiv kroz medije”, kazao je Relković.

PLENKOVIĆ SE POŽALIO NA MEDIJE I POPLJUVAO BRKIĆA: ‘Nisam ga ni vidio u ovoj kampanji, ničime nije pridonio’

ANALITIČAR OTKRIO ŠTO SE UPRAVO DOGAĐA U SLAVONIJI I DALMACIJI: ‘Pazi se da se to ne vidi u medijima’ Debata? ‘Milanovića čeka zamka…’