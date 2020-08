SDP-OVAC OTVORENO O DEBAKLU: Otkrio koji je najveći problem stranke, što bi on napravio pa dodao: ‘Vrijeme je i za – čistilište’

Razgovarali smo s Markom Vešligajem, bivšim saborskim zastupnikom iz redova SDP-a, gradonačelnikom uspješnog gradića usred Hrvatskog zagorja

Marko Vešligaj, gradonačelnik Pregrade, dugogodišnji SDP-ovac i zastupnik u prošlom sazivu Sabora jedan je od onih SDP-ovaca koji je otvoreno govorio da stranka u izbore ulazi na pogrešan način. Iako kao gradonačelnik bilježi iznimne rezultate (Pregrada je jedan od rekordera po smanjenju nezaposlenosti, neprestano se otvaraju nova radna mjesta, visoko su rangirani po ulaganjima u zaštitu okoliša, Institut za javne financije iz transparentnosti im je dao ocjenu 5 itd.), iako je kao saborski zastupnik bio među najaktivnijima, iako ga je velika većina lokalnih organizacija SDP-a iz Krapinsko-zagorske županije predložila za listu u 3. izbornoj jedinici, njegovog imena nije bilo nigdje.

Onog dana kada su neki poznati SDP-ovci (Ranko Ostojić, Mišo Krstičević…) odbili biti na listama Restart koalicije, u znak protesta zbog modela kreiranja predizbornih listi, Vešligaj je objavio status na svom Facebook profilu u kojem je otvoreno napisao da smatra da je zaslužio mjesto na listi. „Osobno smatram da sam sukladno rezultatima trebao biti dio liste, no ponekad prevladaju neki drugi kriteriji“, napisao je Vešligaj.

Vešligaj je završio ekonomiju na Ekonomskom fakultetu u Zagrebu, poslijediplomski specijalistički studij smjer „Prilagodba EU“ na Fakultetu političkih znanosti u Zagrebu, a trenutno je polaznik doktorskog studija na Fakultetu za upravu, Sveučilišta u Ljubljani, smjer – upravljanje i ekonomika javnog sektora. Gradonačelnik je u drugom mandatu, a na ovim unutarstranačkim izborima ne planira se kandidirati ni na jednu visoku stranačku funkciju.

NET.HR: Jedan ste od rijetkih SDP-ovaca koji je otvoreno progovorio o tome da smatra da je trebao biti na listi SDP-a uoči izbora. Što je to po vašem mišljenju bilo tako pogrešno s formiranjem listi? Ili su liste bile samo pokazatelj dugotrajnog lošeg stanja unutar SDP-a?

VEŠLIGAJ: Nisam htio šutjeti i otvoreno sam rekao ono što mislim. Imam rezultate i u Pregradi i u Krapinsko-zagorskoj županiji, vjerujem da sam se dokazao i kao zastupnik u Saboru. Članovi SDP-a iz moje županije su me predlagali za listu, i vjerujem da bih opet ostvario dobar rezultat, ali onda je uslijedila šutnja s Iblera. Bilo mi je jasno da vrh stranke ne računa na mene. Izgubili su se u kalkuliranjima sa svim mogućim koalicijskim partnerima i u pokušajima da zadovolje nekakve osobne relacije više nego što su analizirali tko je i kako radio. Nije to dobro izgledalo. U stranci je bilo vrlo napeto, nije se radilo na okupljanju stranke da budemo jako i jasno prepoznatljivi kao snažna oporba HDZ-u. Svi zajedno. Zato sam javno istupio. Dosta mi bilo tih zakulisnih igara. Nisam od onih koji će “off the record” spletkariti, nego sam jasno i javno rekao što mislim.

NET.HR: Jesu li loše liste bile ključni razlog za propast SDP-a i Restart koalicije na izborima? Ili je cijela kampanja bila loša? Ili uzroke treba tražiti još dublje…

VEŠLIGAJ: Naravno da su liste samo javno pokazale dugotrajnu bolest stranke. I birači su jasno pokazali što misle o tim listama. Da se razumijemo, ne mislim da bi moje ime, ili ime nekog od drugih kolega koji su odustali jer su stavljeni na sramno loše pozicije bilo presudno, da bi rezultat bio čudesno bolji. Ali vjerujem da bi rezultat bio bolji da se stranka sredila na vrijeme i da su onda liste bile plod tog dubinski sređenog SDP-a, fokusiranog na kritiku HDZ-a i predlaganje novih rješenja i vizije za Hrvatsku, više nego sitno unutarstranačko kalkuliranje… Izborna kampanja, ključne poruke, plakati, oglasi, sve je to bilo previše neozbiljno za stranku i lidera stranke koji je najavljivao da želi Hrvatsku povesti u bolju, pošteniju budućnost.

NET.HR: Davor Bernardić se odmah maknuo s čela stranke, ali bilo je i propitivanja je li trebalo otići i cijelo Predsjedništvo?

VEŠLIGAJ: Ako se mene pita – cijelo Predsjedništvo. Oni su bili ti koji su zadnjih dvije-tri godine vodili stranku na pogrešan način i držali Davora Bernardića u uvjerenju da je dovoljno da samo malo popravi svoj javni nastup, svoju komunikaciju. Stranka je dotle dubinski propadala. A za to ne može biti odgovoran samo Davor Bernardić. Uostalom, kada su se i pojavili otvoreni kritičari, od Peđe Grbina, Siniše Hajdaša Dončića, Zmajlovića i Babića, ostatak Predsjedništva se bavio samo time kako da ih eliminira ili ušutka, a ne da propita cijeli sustav. Da stanu i pokušaju istražiti što je to otišlo i krivu i kako to najbolje promijeniti.

NET.HR: Što je po vašem mišljenu najveći problem SDP-a?

VEŠLIGAJ: Sporost. Inertnost. Izgubila se živost oporbene stranke koja nudi jasna rješenja za budućnost Hrvatske. Nismo ponudili jasnu viziju razvoja Hrvatske , nego samo neka instant rješenja, naši Savjeti u kojim je bilo puno uglednih osoba, ostali su prazno slovo na papiru, bez stvarnog utjecaja na stranačke politike. Da bi to promijenili u vrhu moraju biti najbolji ljudi, osobe kojima je stalo, koje grizu. Oni koji reagiraju odmah čim se pojavi neki problem, koji vide unaprijed i strateški promišljaju. A takvih ljudi nedostaje SDP-u. Moramo si pogledati u oči i priznati da se u stranci zbivala negativna selekcija. Dok su ljudi u vrhu kombinirali tko će dobiti koju funkciju u slučaju preuzmanja vlasti, stranka nije bila u stanju privlačiti nove snage, intelektualce iz lijevog spektra koji su mogli udahnuti novi život stranci. Vrh stranke je morao privlačiti nove ljude koji su nešto napravili u svom području, poštene, beskompromisne borce protiv korupcije. Trebali smo više uvažiti i naš Forum mladih i njima dati šansu, ali i to smo zanemarili.

NET.HR: Prvi se kandidirao Peđa Grbin, govori se o kandidaturi Mirele Ahmetović…Tko je po vašem sudu najbolje rješenje za SDP? Kakav bi trebao biti novi predsjednik da digne stranku “iz pepela”?

VEŠLIGAJ: I Peđa i ostali koji su po kazni bili na zadnjim mjestima ostvarili su odličan rezultat. Glasači su pokazali što misle o njihovom radu ali i o onima koji su ih bacili na zadnja mjesta. Peđa je pokazao puno toga u Saboru i to mu je najveća referenca. Mirela je uspješna načelnica, profilirala se u borbi protiv LNG terminala. Vjerujem da će biti još dobrih, jakih kandidata. Smatram da s obzirom na izborni rezultat i Zagorje mora biti snažno zastupljeno u budućem vodstvu stranke. SDP sada ne treba nekog tko će nastaviti po starom. Trebamo predsjednika koji će imati snage reogranizirati stranku dubinski i povući je u pravom smjeru.

NET.HR: Očekivalo se da će se kandidirati i Hajdaš Dončić, ali on je ipak odustao.

VEŠLIGAJ: Bilo bi mi drago da se kandidirao za predsjednika. Ali kad već nije… Poštujem njegovu odluku i očekujem njegovu kandidaturu barem za potpredsjednika, jer mu izborni rezultat na ovim izborima, ali i na prethodnima, daje itekako pravo za to i nadam se da će to prepoznati i članovi SDP-a

NET.HR: Što kažete onim kritičarima koji smatraju da je SDP uslijed svih ovih klanovskih borbi zaboravio na – socijaldemokraciju?

VEŠLIGAJ: Da, bilo bi važno da se SDP pozicionira jasno – za mene nema dvojbe – lijevo, jasno socijaldemokratski, čak i ako govorimo o terminima koji su danas popularni onda i na pozicijama demokratske ljevice 21 stoljeća. Ali to zapne svako malo, na konkretnim temama. Primjerice, SDP nije odlučno i jasno reagirao kada se otvorilo pitanje poreza na imovinu, radničkih prava, lutali smo u zdravstvenoj politici, bili neodrečni često kod obrazovanja i kulture, a to bi trebale biti naša ključne politike gdje se razlikujemo od političke konkurencije. Postoje teme oko kojih SDP ne smije nastupati kalkulantski. To su pitanja ljudskih prava, zašite manjina, odnosa prema antifašizmu, ali to je i pitanje pravednog, točnije progresivnog oporezivanja, gdje bi sa lijevih pozicija trebalo biti jasno da bogati moraju plaćati više poreza,. Pa i jasno komuniciranje da višak nekretnina ne može proći bez oporezivanja, ne mislim pritom na oporezivanje nekretnine u kojoj se stanuje ili manjih vikendica i kleti, koji su ljudi mukotrpno gradili kao vid štednje, nego da oni koji u nekretninama posjeduju milijune, a u prihodima prikazuju minimalac, konačno počnu plaćati poreze kao i svi građani. Ograničenja rentijerske ekonomije ogolila je pandemija COVID­- a 19 i zadaće je cijele ljevice da počinje promišljati novi ekonomski model razvoja Hrvatske, koji će implementirati kada dobije povjerenje građana da upravlja Hrvatskom. SDP ne smije biti više onaj koga se bira i pobjeđuje na izborima samo zato jer smo protiv HDZ-a, to vrijeme je prošlo i taj model je potrošen.

NET.HR: Prema zadnjim istraživanjima javnog mnijenja lijevo-liberalni blok predvođen Tomislavom Tomaševićem je treća politička snaga u Hrvatskoj…

VEŠLIGAJ: Dobro, to su istraživanja javnog mnijenja, a vidjeli smo na primjeru ovih izbora kako mogu promašiti. Ali neovisno o tome: čestitam i Tomislavu Tomaševiću i cijeloj grupaciji Možemo na izvrsnom rezultatu i iskrenoj i pravoj borbenosti. Oni su bili jasni i jednostavni i u kampanji. Izgarali su. I glasači su to nagradili.

NET.HR: Jeste li vi za to da SDP podrži Tomaševića za gradonačelnika Zagreba?

VEŠLIGAJ: Zašto ne, iako je moje mišljenje da se tu treba nešto i pitati Gradsku organizaciju SDP Zagreb. I ona bi trebala donijeti konačnu odluku o tome. No, prepustimo to stranci, nakon izbora novog vodstva. Nadam se da će stranka naći novi žar s novom predsjednicom ili predsjednikom. Da će se i jasnije i odlučnije posložiti i u Zagrebu. Jasno je da je Zagreb veliki zalogaj za svaku stranku i tragično je da je SDP izgubio snagu u Zagrebu. I vrh stranke se možda mora propitati je li problem u tome da nije bio spreman jasnije i na vrijeme presjeći sve kontakte prema Bandiću i njegovoj mreži. Slažem se s onima koji smatraju da je bilo pogrešno kandidirati u Zagrebu one koji su bili poslovno vezani uz gradske službe i Bandićevu neformalnu mrežu. SDP je na vrijeme trebao krenuti u pravu i otvorenu borbu protiv Bandića i Bandićeve sprege s HDZ-om.

NET.HR: Vi ste gradonačelnik Pregrade, grada u Zagorju, a Zagorje je sada već tradicionalno “crveno”, a Restart koalicija je i ovaj puta ostvarila jedan od najboljih rezultata upravo u vašoj izbornoj jedinici. Kako vi komentirate tu činjenicu, da je Hrvatsko zagorje tradicionalno više lijevo orijentirano od ostalog dijela zemlje? U čemu je tajna?

VEŠLIGAJ: Zagorci su tradicionalno tolerantni, vidite da kod nas nema nikakvih sukoba na nacionalnoj osnovi, nekako smo još od devedesetih orijentirani više gospodarskom razvoju nego “prekapanju” na temu ustaše-partizani. I tu su glasači bili skloniji strankama i koalicijama koje su razvojno orijentirane i ne žele igrati na te retro teme. Mi iz SDP-a u Zagorju uspjeli smo njegovati i tu toleranciju i nuditi razvoj.

NET.HR: Gradonačelnik ste uspješnog grada, a istodobno ste bili protivnik Lex šerifa, dakle, bili ste protiv jačanja pozicija “lokalnih šerifa”. Zašto? Za kakav se model vi zalažete? Kako racionalizirati lokalnu upravu i samoupravu a da to bude – razvojno?

VEŠLIGAJ: Protiv „Lex šerifa“ sam bio jer mislim da predstavnička tijela ne smiju biti samo privjesak izvršnim tijelima, nego temelj lokalne demokracije, koja ravnopravno sudjeluju u kreiranju razvojnih program nekoga grada ili općine. Hrvatska se godinama bori s prevelikim brojem općina i gradova, često nefunkcionalnima, netransparentnima, bez ikakvih razvojnih mogućnosti, uz sveprisutnu depopulaciju . Da bi to promijenili potreban nam je teritorijalni preustroj lokalne samouprave, koji bi trebao biti plod političkog konsenzusa oporbe i vlasti, akademske zajednice, udruga općina i gradova, tako to rade razvijene zemlje kojima težimo. No na djelu vidimo posve drukčije procese, rekao bih – mazanje očiju. Čujemo da aktualna Vlada nudi izmjene jednog ili dva zakona ili ukidanje zamjenika načelnika i gradonačelnika jedinica lokalne samouprave, time u razvojnom smislu nismo učinili ništa. Osobno smatram da je model od 120 do maksimalno 150 funkcionalnih jedinica lokalne samouprave, optimalan za Hrvatsku, uz jasna prava i za sadašnje manje općine koje moraju zadržati određenu autonomiju, koju su uvijek i imale, ali bez nepotrebne administracije. Samo takva lokalna samouprava može uz jasnu fiskalnu decentralizaciju biti generator razvoja, posebno ruralnog prostora RH, u koji po klasifikaciji OECD-a spada čak 482 jedinca lokalne samouprave.

NET.HR: Vaša Pregrada je uspješna u izvlačenju EU novaca. Kako ste vi uspijevali, a mnogi drugi ne uspijevaju?

VEŠLIGAJ: Jasno smo si zacrtali cilj u našem Strateškom planu, da svoje investicije baziramo na EU fondovima, okupili kvalitetan tim u Gradskoj upravi, uspostavili dobru suradnju sa Županijom i njezinom razvojnom agencijom i prionuli poslu. I rezultat nije izostao, povukli smo gotovo 15 milijuna kuna u proteklih 4 godine za investicije u cestovnu infrastrukturu, vodoopskrbni sustav, zaštitu okoliša i energetske obnove, dječje igralište, itd. Ponosan sam što smo u suradnji sa našim udrugama i ustanovama uspješni i kao nositelji ili partneri na takozvanim soft projektima financiranim iz EU fondova, kroz koje potičemo aktivizam mladih, volontiranje, brigu o starima i nemoćnima, zaštitu okoliša, predškolsku skrb, razne kulturne aktivnosti, sport, našu tradiciju…I mogu bez lažne skromnosti reći da smo ovdje među vodećim u Hrvatskoj i u leđa nam gledaju i mnoge veće sredine.

NET.HR: U vrijeme donošenja novog zakona o brdsko-planinskim područjima u Saboru ste otvoreno upozoravali da ga HDZ donosi zato da bi pomagao “svojim” općinama i gradovima. Koliki je to problem: voditi grad ili općinu kao oporbeni političar u odnosu na Vladu? Jeste li se osjećali zakinuti u odnosu na druge načelnike i gradonačelnike iz redova HDZ-a?

VEŠLIGAJ: Ako pogledate rezultate natječaja ministarstava na kojima se dobivaju sredstva, primjerice za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, jasno se mogu vidjeti preferencije koje se daju općinama i gradovima gdje vlast obnašaju čelnici iz redova HDZ-a. Kada pogledamo rezultate natječaja u društvenim djelatnostima moram priznati da su rezultati drukčiji, jer tamo se ipak treba i osmisliti projekt i imati ljude koji će ga provesti. Kod fondova EU kriteriji su jasni, transparentni, i tu utjecaja raznih političkih „barba „ ili „baja“ nema, nego se vidi koliko tko uistinu kvalitetno priprema projekte. Srećom, danas se investicije najvećim djelom financiraju upravo iz tih izvora. Nisam se nikada ustručavao javno iznijeti da takav način rada pojedinih ministarstva i podjela javih novaca bez kriterija i po političkom ključu, mora postati prošlost, jer Vlada bi trebala jednako ulagati u sve općine i gradove bez obzira tko u njima obnašao vlast.

NET.HR: Vi ste bili jedan od najaktivnijih saborskih zastupnika SDP-a u prošlom sazivu. Kako komentirate ovaj novi saziv? SDP je prvih par dana bio dosta suzdržan, kao da je nedostajalo naboja za oporbenu borbu. Dosta je komentara da u redovima SDP-a sada dominiraju potpuni “anonimci”.

VEŠLIGAJ: SDP je po prvi puta dobio pravu konkurenciju na lijevoj strani političkog spektra i to se već vidi po prvim raspravama, gdje su pojedini zastupnici iz platforme Možemo imali vrlo zapažene istupe. Naravno, znamo da javnost i mediji uvijek vape za novim licima, pa posljedično svaki njihov „žešći“ istup dobiva i veću pozornost. Ne bi komentirao „nove“ kolege iz SDP koji su izabrani u Sabor, vjerujem da će većina njih biti kvalitetni zastupnici i tu leži velika odgovornost novoga vodstva stranke da preuzme vođenje stranačkog kluba u Saboru i daje prostor svim zastupnicima za rasprave i inicijative, koje moraju biti u skladu sa našim politikama.

NET.HR: Koliko je jak utjecaj Zorana Milanovića u SDP-u? Ima onih koji smatraju da će pobjeda Peđe Grbina značiti rehabilitaciju i milanovićevskog modela vođenja stranke?

VEŠLIGAJ: Zoran Milanović je ostvario sjajan rezultat na predsjedničkim izborima i to je veliki podstrek i za stranku iz koje dolazi. Ta činjenica se ne može ignorirati. Ali isto tako, mnogi pamtimo da je SDP zapravo počeo gubiti izbore u vrijeme dok ga je on vodio. No, ako ćemo biti posve iskreni – neke sistemske greške se vuku još iz vremena Ivice Račana. I Račanove poteze treba također propitkivati, a ne ga kanonizirati. Dolazak Davora Bernardića na čelo SDP-a je bio pokušaj popravljanja SDP-a. Vidimo da nije uspjelo. Ali nije rješenje ni puko vraćanje na Milanovićev ili Račanov model. SDP-u treba posve novi put. Prije svega treba ga učiniti privlačnim za mlade, za ljude koji žive od svoga rada, naravno i intelektualce koji su spremni doprinijeti Hrvatskoj. Novi kvalitetni ljudi bi pokrenuli stranku. Ali radi se o vrlo teškom procesu. Jer taj proces donosi i svojevrsno čistilište, micanje onih koji su blokirali razvoj stranke. A to je uvijek bolno. Nadam se da će nova predsjednica ili novi predsjednik imati snage za taj mukotrpan proces.