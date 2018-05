SDP-ovac ODBRUSIO MINISTRICI: ‘Ne može se biti ni miš u podrumu škole bez kompatibilnosti sa županom’

SDP-ovac Damir Mateljan ističe da, iako su možda pooštreni kriteriji, u izboru ravnatelja ključnu ulogu ima politika

Ministrica znanosti i obrazovanja Blaženka Divjak uvjeravala je danas u saborskoj raspravi o izmjenama Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi, kako su one temelj za reformu i ulazak škola u 21. stoljeće, SDP-ovac Damir Mateljan joj je uzvratio kako se “ni miš u podrumu osnovne škole ne može bez” kompatibilnosti sa županom, a u raspravi su otvorena i neka svjetonazorska pitanja.

“Zakon uz ostalo omogućuje povećanje plaće od 30 posto učiteljima koji sudjeluju u europskim projektima u školama, a uvodi i temelj za vrednovanje kandidata pri zapošljavanju”, rekla je ministrica Divjak.

Divjak: Postoje uvjeti koje mora ispuniti onaj tko se kandidira za ravnatelja

Osvrnula se i na ovih dana aktualnu temu izbora školskih ravnatelja.

Bez obzira tko se kandidira za ravnatelja, naglašava ministrica Divjak, postoje uvjeti koje mora ispuniti, to su prije svega završeni odgovarajući fakultet, zatim, barem 8 godina rada odnosno, u obrazovanju, položeni stručni ispit, potvrda o nekažnjavanju, potvrda da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak.

“To moraju svi ispunjavati, tu nema ni za koga iznimke”, rekla je Divjak.

Napomenula je i kako se tu dodaje obaveza da prilikom javljanja na natječaj, kandidat mora razraditi i plan rada za petogodišnje razdoblje, za koje se javlja za ravnatelja.

“Ja mislim da je ovo idealna prilika da nama u sabornici i hrvatskoj javnosti odgovorite što je to bio problem i što se desilo”, pitala ju je Glasova Anka Mrak Taritaš referirajući se na nedavne medijske napise o uputi koju su dobile škole o prednosti zapošljavanja nezaposlenih branitelja na mjestu ravnatelja u školama i učeničkim domovima.

“Svi kandidati koji bi bili pravovaljani kandidati, moraju imati završeni fakultet, moraju biti osam godina u sustavu obrazovanja, moraju imati stručni ispit, ne smiju biti kažnjavani. I to je pisalo u toj uputi. Neki su to naravno pogrešno, namjerno ili slučajno interpretirali. Znači, to vrijedi za sve. Ono što smo mi uskladili u međuvremenu s ministrom i s njegovom pravnom službom, to je što dolazi iz našeg resornog zakona, Zakona o odgoju i obrazovanju. Ovo konkretno dolazi iz našeg Zakona, a što je temeljem Zakona o hrvatskim braniteljima. I tu nema dileme”, pojašnjavala je Divjak.

Zekanović: Čime se vodite u odabiru voditelja ekspertne radne skupine?

“Kako ste se vodili kod odabira voditelja ekspertne radne skupine odnosno hoćete li birati najbolje ili oni koji se vama sviđaju? Konkretno, gospodin Glunčić je bio najbolji na natječaju, a vi ste uvjetovali premijeru da ga ne primi. Znači, najbolji ili oni koji vam se sviđaju”, pitao ju je Hrast-ov Hrvoje Zekanović.

Za ministricu Divjak “najbolji i oni koji ispunjavaju sve uvjete imaju pravo prvenstva”.

SDP-ovac Damir Mateljan ističe da, iako su možda pooštreni kriteriji, u izboru ravnatelja ključnu ulogu ima politika.

“Neću govoriti o drugim županijama, premda je situacija vjerojatno jednaka, reći ću vam o svojoj Karlovačkoj županiji gdje vi ne možete biti ravnatelj niti osnovne, niti srednje škole, ne možete biti čak niti čistačica u školi, ne možete čak biti niti miš u podrumu od osnovne škole ukoliko niste kompatibilni sa županom odnosno s trenutnom županijskom politikom”, ustvrdio je Mateljan.

Glasovac: Bit će nekakva improvizacija i reformica

Njegova stranačka kolegica Sabina Glasovac poručuje da su predložene zakonske izmjene samo potvrda da nema ništa od cjelovite kurikularne reforme.

“Neće biti cjelovite reforme jer ste ispustili ključni dokument, okvir nacionalnog kurikuluma”, poručila je.

Nepotrebno je, kaže, da se dodaje promicanje odgojnih vrednota, temeljeno na pravo roditelja, da samostalno odlučuje o odgoju djece.

“Roditelj ima pravo odgajati svoju djecu i to je njegovo ustavno pravo i nitko mu to pravo ne uskraćuje i ne smije uskratiti. Niti škola, a škola s druge strane ima odgojno obrazovnu ulogu da pruži djeci standard. I javno obrazovanje mora biti znanstveno utemeljeno”, rekla je Glasovac.

Onima koji, kazala je, očekuju nekakvo izbacivanje dijela modula zdravstvenog odgoja poručila je da to neće proći. “To ne može proći, zato što je to mimo Ustava, ustavnih odluka, ali i nekih odluka Europskog suda za ljudska prava”, rekla je.

Ministrica Blaženka Divjak uzvratila je kako svatko ima pravo na obrazovanje, da djeca imaju pravo na dotok informacija ili sadržaja utemeljenih na suvremenim, znanstvenim i obrazovnim standardima koji su važni za potpuni i skladan razvoj njihove osobnosti, da se takvi sadržaji prenose na objektivan, kritički i pluralistički način.

Vesna Pusić (Glas) zamjerala je jer se, kaže, ne govori o sadržaju onog što će se predavati, a nije joj jasno ni što u zakonu radi “famozna odredba da je obveza promicanje odgojnih vrijednosti i vrednota koje se temelji na pravu roditelja da samostalnu odlučuje o odgoju djece”.

“Roditelji bez daljnjeg u obitelji odgajaju djecu kako oni misle… To nije upitno… Ako tako idemo sljedeće što će se učiti u školi je da je zemlja ravna ploča koja stoji na slonovima koji stoje na kornjačama”, rekla je.

Ministrici je poručila da ako misli da su vrijednosti svih roditelja multikulturalnost, nediskriminacija i znanstvena istina onda živi u nepoznatom svijetu i upravo zato, zaključuje Pusić, postoji škola.