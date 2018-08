SDP-OVAC KOJEM SE SUDILO 16 GODINA: ‘Sve mi to rade sluge Sotone i mračnjaci, ali ja vodim narod u obećanu zemlju’

Mladen Kešer ovih je dana na Općinskom sudu u Koprivnici nepravomoćno oslobođen optužnice da je kao načelnik općine Kalnik, dok još nije bio član SDP-a, krivotvorio putne naloge za putovanja

Osebujni Mladen Kešer, koji je 2005. godine bio nezavisni kandidat za predsjednika Republike, a nakon članstva u HSS-u i Demokratskom centru pristupio SDP-u i sredinom lipnja postao predsjednik te stranke u Križevačko-koprivničkoj županiji s ambicijom da postane i župan, ljut je što se protiv njega 16 godina vodio proces zbog navodnih lažnih putnih naloga.

U toj vijesti ne bi bilo ništa neobično – sudski procesi kod nas su poslovično spori – da Kešer ne smatra kako je žrtva progona koji protiv njega vode “sluge Sotone”.

“Što sada slijedi? Trovanje, fizički obračun ili egzekucija?”

Kešer je ovih dana na Općinskom sudu u Koprivnici nepravomoćno oslobođen optužnice da je kao načelnik općine Kalnik, dok još nije bio član SDP-a, krivotvorio putne naloge za putovanja na kojima nije bio i na taj način si, zajedno s jednim općinskim službenikom, nezakonito pribavio ukupno 17 tisuća kuna, piše Novi list. Njima dvojici to je bilo već treće suđenje, s tim da su u prethodna dva bili osuđeni no drugostupanjski je sud poništavao presude.

Sada Kešer planira tužiti državu tvrdeći da je žrtva političkog progona. Na Facebooku je, konstatirajući da se protiv njega vodio montirani politički proces, među ostalim napisao i ovo: “Pitam se što sada slijedi, možda trovanje ili fizički obračuni, egzekucija! Poručujem svojim političkim oponentima, ne bojim vas se. Vi ste Sotonine sluge i mračnjaci. Iza mene je nevini narod kojeg vodim već 25 godina u obećanu zemlju Hrvatsku!”.

“Svi koji ne služe narodu sluge su Sotone”

Potom je na pitanje lokalnog Podravskog lista da pojasni tvrdnju o tome kako mu o glavi rade “Sotonine sluge” Kešer ustvrdio: “Ako se baviš javnim poslom, a u prvom ti je planu da riješiš osobnu egzistenciju, za mene je to djelo Sotone”.

S obzirom na retoriku koja baš i nije tipična za člana SDP-a, o istom ga je upitao i novinar Novog lista.

“Vjernik sam, ali ovo sam govorio u sasvim drukčijem kontekstu. Svi ljudi na određenim pozicijama koji rade protiv interesa naroda, umjesto da služe narodu kojeg predstavljaju, što su drugo nego sluge Sotone? Zna se da je Sotona nešto najnegativnije što može biti, a ovi su mu sluge. Pa iz naše se države u miru iselilo 400 tisuća ljudi, ja ne znam kako bih to grublje definirao nego da je to posljedica djelovanja Sotoninih slugu. To je jednostavno tako”, pojasnio je Kešer.

Podržava Bernardića, a i suspendirane smatra “dobrim dečkima”

Doduše, nije želio konkretno reći koga to smatra “Sotoninim slugama” u njegovim slučaju.

“Ne bih sad o tome. Ali, meni se 15 godina sudi za četiri putna naloga u visini od 3.200 kuna, a prema mojoj procjeni država je na to dosad potrošila preko 150 tisuća kuna. Je li to normalno? S tim da sam ja neosporno putovao u svojstvo predsjednika nadzornog odbora Turističke zajednice Kalnika, postoje dokazi, svjedoci”, kazao je za Novi list.

Kešer inače podržava predsjednika stranke Davora Bernardića no ističe kako ne misli da su suspendirani članovi Predsjedništva SDP-a Peđa Grbin, Siniša Hajdaš Dončić, Mihael Zmajlović i Vedran Božić također sluge Sotone. Naprotiv, smatra ih dobrim dečkima.

“To su dobri dečki i žele dobro SDP-u. Pozivam ih da stavimo glave skupa i napravimo novu modernu ljevicu. A predsjedniku Bernardiću rekao sam da mora žestoko početi raditi posao za koji ga je izabralo 70 posto članova”, poručio je Kešer.