SDP-ovac KOJEG SU IZBACILI IZ SDP-a IPAK OKRENUO LEĐA BANDIĆU: ‘Bio sam mlad i naivan, prevario sam se’

‘Bio sam i mlad i neiskusan i pogriješio sam kada sam odlučio pomoći Milanu Bandiću. Ovome što Bandić radi glasači nisu dali potporu, a ono što je napravio Ronko kada je prešao u njegov Klub nema veze s moralom’, tvrdi Bandićev, sad već bivši požeški kadar

Nakon Darinka Dumbovića iz Reformista, koji je nakon 13. prebjega u Bandićev klub, okrenuo leđa šefu Zagreba, zagrebačkog gradonačelnika sada je napustio i šef njegove stranke u Požegi Ivan Vlahović. Riječ je inače o bivšem SDP-ovcu koji je iz Partije izbačen 2016. godine nakon čega se odlučio priključiti Stranci rada i solidarnosti, piše Večernji list. No, Vlahović je sada ponovno u SDP-u. Štoviše, možda bude i njegov gradski šef u Požegi.

‘Prevario sam se’

“Kada su me izbacili, odlučio sam da neću biti politički neaktivan. Kako su me u tom razdoblju kontaktirali iz stranke Milana Bandića, ja sam naivno mislio da se tu može ispravno raditi. No prevario sam se. Nakon što je na čelo SDP-a došao Bernardić, razmišljao sam o tome da se ponovno vratim u SDP, međutim, tada je još uvijek u Požegi u SDP-u glavni bio Ronko, a bez pozitivnog odgovora Gradskog odbora povratak nije uopće moguć”, kaže Vlahović koji je inače bio protiv kandidiranja Ronka u tamošnjem kraju pa tvrdi da je zbog toga i izbačen iz stranke.

Ubrzo nakon što je Ronko otišao iz SDP-a i prešao u Klub Milana Bandića, i Vlahović je podnio pristupnicu za povratak u SDP. Tvrdi da je to bilo u listopadu te da je odluka o tome da može ponovno ući u SDP donesena prije nekoliko dana.

Danas žali što se kod Bandića uopće i učlanjivao. “Bio sam i mlad i neiskusan i pogriješio sam kada sam odlučio pomoći Milanu Bandiću. Ovome što Bandić radi glasači nisu dali potporu, a ono što je napravio Ronko kada je prešao u njegov Klub nema veze s moralom”, kaže za Večernji list Vlahović.

Ronkova strana medalje

Ronko se ne smatra odgovornim za Vlahovićevo izbacivanje iz SDP-a, jer je to kaže učinila gradska organizacija kojoj je tada šef bio Marijan Cesarik.

“No znam da je izbačen zbog neaktivnosti, nerada i nesposobnosti, a ne zbog toga što on tvrdi”, kaže Ronko i dodaje da se već sada zna da će upravo Vlahović dekretom biti postavljen za novog šefa požeškog SDP-a.

“Taj Vlahović samo je jedan od Berinih đilkoša koje je našao u Slavoniji i s kojima je uništio cijelu socijaldemokraciju u Slavoniji. Našao ih je za potrebe kampanje Zlatka Komadine i oslanjao se na njih jer su rovarili i kopali protiv Milanovića”, tvrdi Ronko zaključujući kako je Bernardić time uništio socijaldemokraciju u Slavoniji.