SDP-OVA GAĆA O SABINOJ KANDIDATURI: ‘Izjava da ga SDP treba zaštititi od progona je skandalozna; ako se toliko divi Plenkoviću otvorena su mu vrata’

‘Ako SDP želi biti konkurencija HDZ-u, onda moramo biti čisti kao suza i pokazati da ilegalnim radnjama u SDP-u nema mjesta’, poručila je SDP-ova Biljana Gaća o situaciji u Vukovaru i predstojećim lokalnim izborima

SDP-ova Biljana Gaća komentirala je situaciju u Vukovaru gdje je Gradski odbor predložio Željka Sabu kao kandidata za gradonačelnika. “Predsjedništvo SDP-a donijelo je odluku i smatra da Željko Sabo ne može biti kandidat. Ne zbog osobnih animoziteta, već zbog prijašnjih afera i sudskog procesa koji se sad vodi protiv njega. Ako SDP želi biti konkurencija HDZ-u, onda moramo biti čisti kao suza i pokazati da ilegalnim radnjama u SDP-u nema mjesta”, rekla je Gaća za N1.

Dodala je kako je SDP dao rok da se Gradski odbor očituje te su ponudili mogućnost da kandidiraju nekog drugog ali je usprkos svemu gradska organizacija jučer izglasala podršku Sabi. “Danas ćemo imati Predsjedništvo, ne bih htjela prejudicirati odluku, no prema dosadašnjim razgovorima Predsjedništvo odluku neće podržati. Prema statutu može se raspustiti tijelo gradske organizacije SDP-a Vukovar, a za to je potreban Glavni odbor. Kad se raspuste tijela, Predsjedništvo imenuje povjerenika/icu i prema tome se dalje djeluje. Nema puno opcija jer nas je Gradski odbor Vukovara do toga doveo”, rekla je za N1.

‘Otvorena su mu vrata HDZ-a’

O mogućnosti izbacivanja Željka Sabe iz stranke Gaća je rekla da ju je zaprepastio komentar Sabe vezan uz aferu Tušeka gdje je rekao da se divi premijeru Plenkoviću koji štiti kolegu pred sumnjama i potencijalnim aferama. “Rekao je i da ga je SDP trebao zaštititi od progona, ali ne živimo na Siciliji, ovo nije mafija. SDP ne smije vršiti pritisak. To je skandalozna izjava što hvali Plenkovića zbog takvog poteza. Ako mu se toliko divi, otvorena su mu vrata HDZ-a”, poručila je.

Također, osvrnula se i na izjavu predsjednika Milanovića da “politika tako funkcionira” s kojom se ne slaže, dodajući kako SDP mora postaviti visoke standarde te da takav način funkcioniranja ne doprinosi vraćanju povjerenja građana: “Zabrinjavajuće je koliko malo građana vjeruje politici”.

Za kraj je poručila da SDP Vukovar nije sačinjen od samo jednog čovjeka već se radi o cijelom nizu “ljudi koji godinama ondje rade, nemojmo ih zaboraviti”, a na pitanje postoji li mogućnost da Predsjedništvo predloži upravo nju za gradonačelnicu rekla je kako je prvo potrebno donijeti odluku hoće li biti povjerenica.

