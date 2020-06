SDP-OV STRUČNJAK ZA ZDRAVSTVO: ‘Stožer se pretvorio u referentni centar za iznošenje podataka i u HDZ-ovu farsu’  

‘Dobro stanje i epidemiološku sliku prije svega možemo zahvaliti javnom zdravstvu kao relikviji socijalizma i školi javnog zdravlja Andrija Štampar, zatim ljudima na terenu, sestrama, liječnicima’, smatra dr. Saša Srića

Dr. Saša Srića, koordinator zdravstvenih politika SDP-a, kaže kako je HDZ imao četiri godine za reforme u zdravstvu, a tek sada se, prije izbora, pojavljuje s konkretnim rješenjima.

“Najlakše je sad baratati brojkama. U četiri godine nisu ni pokušali smanjiti liste čekanja, zadužili su 9 milijardi kuna, HZZO se dodatno zadužio za 2,5 milijarde kuna. U Hrvatskoj postoji 4,1 milijun osiguranika, a 1,6 milijun uplaćuje doprinose. To je ogromna razlika. Novac u zdravstvu postoji, ali je krivo raspoređen”, kazao je Srića na televiziji N1.

Dobra epidmiološka sliku zahvaljujući javnom zdravstvu

On smatra da su građani ponajviše zbog straha od koronavirusa isprva vjerovali Nacionalnom stožeru, ali da se to tijelo “pretvorilo u referentni centar za iznošenje podataka i u HDZ-ovu farsu i cirkus”.

“Dobro stanje i epidemiološku sliku prije svega možemo zahvaliti javnom zdravstvu kao relikviji socijalizma i školi javnog zdravlja Andrija Štampar, zatim ljudima na terenu, sestrama, liječnicima… Mislim da su lošiji rezultati u susjedstvu jer su naši sugrađani mjere prihvatili i shvatili ozbiljno”, istaknuo je Srića.

“Ne osporavam stručnost aktualnog stožera, ali nacionalni stožer treba uključivati vanstranačke ljude i one iz drugih političkih opcija. Za svaki resor tako i za zdravstveni imamo najmanje dvadesetak ljudi koji mogu konkurirati stručnošću”, dodao je.

‘Opet slušamo najave gradnje Nacionalne bolnice’

Srića također smatra da se podrška aktualnom ministru zdravstva Viliju Berošu istopila zbog velikih obećanja prema struci, te da treba ostati oprezan i u predizbornoj kampanji unatoč dobroj epidemiološkoj slici.

“Ne smijemo zaboraviti na distancu. Izborni skupovi će biti u granicama kako će se propisivati od strane kolega epidemiologa. Morat će biti distanca, ulazak po nekoliko ljudi, dezinfekcija ruku prije ulaska…”, kazao je.

Osvrnuo se i na najave gradnje nacionalne dječje bolnice.

“Već 20 i nešto godina slušamo o gradnji Nacionalne sveučilišne bolnice, ali to se svaki put spominje pred izbore. SDP je u svom programu inkorporiran s vanjskim suradnicima, radimo na oživljavanju Imunološkog zavoda jer je to od nacionalnog interesa. Vlada ga je zapostavila. Što se tiče obnove, u roku od nekoliko dana se treba dogovoriti. Kroz šest mjeseci do godinu dana mogao bi proraditi. Za Nacionalnu sveučilišnu bolnica treba izvedbeni plan. Covid je pokazao da takva bolnica treba. Za dovršenje projekta trebalo bi dvije do tri godine sigurno”, rekao je Srića.

Napad na Hajdukovića kao opomena

Prokomentirao je i fizički napad na saborskog zastupnika SDP-a Domagoja Hajdukovića zbog čega je Tomislav Mikulin isključen iz članstva stranke.

“Poznajem obojicu sudionika, žao mi je, odluka je donesena da se momentalno isključi kolega Mikulin, nadam se da je kolega Hajduković dobro”, rekao je Srića.

“Ne ulazim u privatne stvari. Nemam informaciju kakve su mu ozljede, iz medija sam doznao da su lakše. Nadam se da se to više neće događati. Ovo je jedna opomena kao primjer”, kazao je Srića na N1 ne želeći ulaziti u razloge napada.

