SDP-OV PLAN ZA VLAST? Radikalno smanjenje broja ministarstava, ali i ukidanje resora koji izaziva ogromne prijepore i podjele

‘Taj moj prijedlog još nije bio ni u kakvoj ozbiljnoj raspravi pa, prema tome, nije još ni službeni. Znam da je priča o smanjenju broja ministarstava intrigantna, ali pravi je smisao priče kako osmisliti preustroj javne uprave od najniže do najviše razine’, kaže politički tajnik SDP-a Davorko Vidović koji predlaže smanjenje broja ministarstava s postojećih 20 na najviše 13, ali i ukidanje ministarstva branitelja

Najjača oporbena stranka, SDP, intenzivno se priprema za parlamentarne izbore sljedeće godine. U stranci su počeli pripremati izborni program, a među ostalim se doznaje da je politički tajnik stranke Davorko Vidović izradio prijedlog racionalizacije javne uprave koja uključuje i smanjenje broja ministarstva sa sadašnjih 20 na najviše 13, o čemu je u ponedjeljak pisao Večernji list.

Vidović, koji je u koalicijskoj vladi premijera Ivice Račana od početka 2000. do kraja 2003. godine bio ministar rada i socijalne skrbi, ima nekoliko intrigantnih prijedloga. Vjerojatno najintrigantniji jest prijedlog ukidanja Ministarstva hrvatskih branitelja koje bi se, po Vidovićevoj zamisli, pripojilo Ministarstvu obrane. On također predlaže razdvajanje resora znanosti i obrazovanja od kojih bi se formirala zasebna ministarstva.

VLADA U SABOR UPUTILA PRIJEDLOG ZAKONA O SUSTAVU DRŽAVNE UPRAVE: Planira se smanjenje broja državnih službenika

‘To nije tema na kojoj se dobivaju izbori’

Nadalje, Ministarstvu gospodarstva priključili bi se resori poduzetništva, energetike i turizma, a zaštita okoliša došla bi “pod kapu” Ministarstva prometa, mora i infrastrukture. Ministarstvu zdravstva, prema tom prijedlogu političkog tajnika SDP-a, pripojio bi se resor sporta. Minstarstvo uprave, predlaže, spojilo bi se s Ministarstvom pravosuđa, a resori EU fondova i regionalnog razvoja, koji sada čine zasebno ministarstvo, dospjeli bi pod Ministarstvo financija.

Nazvali smo političkog tajnika SDP-a Davorka Vidovića koji nam je pojasnio da je riječ o radnom materijalu odnosno “svojevrsnoj skici koja nije još prošla nikakav forum u stranci”.

“To još nije bilo ni u kakvoj ozbiljnoj raspravi pa, prema tome, nije još ni službeni prijedlog. To sam ja još ljetos predočio nekim ljudima u stranci i dao moguću shemu budućih ministarstava. Znam da je priča o smanjenju njihova broja intrigantna, ali pravi je smisao priče kako osmisliti preustroj javne uprave od najniže do najviše razine. To je, prema mom mišljenju, ključna reforma jer javna uprava je očigledno skup, a ne previše efikasan sustav”, kazao nam je Vidović uz napomenu da se još ne zna hoće li SDP takav eventualni prijedlog uvrstiti u izborni program i “komunicirati ga u kampanji”.

“To nisu teme na kojima se dobivaju izbori. Izgubiti bi se eventualno mogli, ali dobiti ne”, dodao je Vidović.

‘Svjestan sam mogućeg pritiska javnosti’

Vidović također napominje da je SDP, daleko od očiju javnosti, intenzivno krenuo u izradu izbornog programa. “Napravili smo neke think tankove, radne skupine… savjeti rade i sastaju se. Detektirali smo 150 ključnih problema Hrvatske i hrvatskog društva i prema njima definirali nekoliko ciljeva i područja ciljeva. Sada idemo u fazu operacionalizacije tog programa i izvan tog konteksta ne treba promatrati ovaj prijedlog smanjenja broja ministarstava”, ističe Vidović.

Što se tiče mogućeg prijedloga ukidanja Ministarstva branitelja i pridruživanja tog resora Ministarstvu obrane, Vidović kaže kako je svjestan osjetljivosti tog pitanja i mogućeg pritiska dijela javnosti. “Unatoč svemu, ne vidim razlog da jedna socijalna skupina bude izvučena od ostalih i da joj bude dano ministarstvo”, kaže Vidović.

‘Ima zemalja sa sedam, osam ministarstava…’

Smisao njegova prijedloga, kaže, jest da se stvori sustav u kojem bi upravne i upravljačke funkcije bile razdvojene od stručnih.

“Državni zavodi bi u velikoj mjeri morali biti neovisni od političkih smjena vlasti i popunjavati se po profesionalnim kriterijama. A ministarstva su upravna tijela i nema potrebe da u nekom od njih bude 750 ljudi koliko ih sada, primjerice, ima u resoru rada u kojem sam ja nekoć bio ministar. Dok sam ja bio u tom resoru tamo je bilo 185 ljudi. Kako koja vlada ode, tako iza sebe ostavi činovnika”, objašnjava Vidović.

Prema njegovu tumačenju, svako ministarstvo treba biti jedno malo upravno tijelo na vrhu resora koje se ne bi trebalo baviti izdavanjem dozvola i sličnim poslovima.

“Ako ima zemalja sa sedam, osam ministarstava, zašto mi ne bismo imali 13? Nisam predlagao neka čudovišna spajanja kakva bi kod nas bila neprikladna. U angolsaksonskom sustavu, recimo, rad i obrazovanje su spojeni u jedno ministarstvo. Kod nas takvo nešto nikada nije postojalo, iako ima logike ako se gleda da je obrazovanje priprema za ulazak u svijet rada. Ponavljam, sve ovo je samo skica, radna teza koja zasad služi samo da isprovocira raspravu u stranci. Vidjet ćemo hoće li to biti prihvaćeno”, zaključio je politički tajnik SDP-a Davorko Vidović.