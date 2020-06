SDP-OV MRŠIĆ U NEDJELJOM U 2: ‘Zemlje poput Finske i Austrije imaju 13 ili 14 ministarstava, zašto mi moramo imati 22?’

‘Mi imamo dobar miks ljudi koji su na stol stavili veliki broj ideja. Tri mjeseca smo radili da dođemo do seta prijedloga za koje mislimo za da mogu Hrvatskoj pružiti priliku za novi početak’

Zvonimir Mršić iz SDP-a, gostujući u emisiji Nedjeljom u 2, na pitanje kako su gospodin Boris Lalovac i gospodin Branko Grčić bili u izvršnoj vlasti, a sada su sudjelovali u izradi gospodarskog programa, Mršić odgovara kako je tu riječ o onome što se zove “učim radeći”, javlja HRT.

“Pretpostavljam ako je netko ministar i ako je izgubio vlast i povjerenje građana, onda se ispituje što to nije dovoljno dobro učinio u tom periodu, a trebao je ili mogao je, i onda na temelju toga, na temelju vlastitih grešaka, pokušava osmisliti rješenje, prijedloge, ideje za neko buduće razdoblje”, rekao je Mršić.

U 30 godina imali ste 15 premijera, jedino je Ivo Sanader bio osoba koja je ponovila svoj mandat, ističe. “Imate jako malo ministara koji su ponovili mandate. Ipak, radeći stječete određeno iskustvo, koje nadogradite s novim spoznajama i pokušate ponuditi dodatna rješenja. Mi imamo dobar miks ljudi koji su na stol stavili veliki broj ideja. Tri mjeseca smo radili da dođemo do seta prijedloga za koje mislimo za da mogu Hrvatskoj pružiti priliku za novi početak.”

Nova realnost

Na pitanje nije li tri mjeseca malo, Mršić odgovara kako je SDP imao program za staru realnost, a ovo je novi koji su radili zbog situacije s koronavirusom. “Nemojmo se vrtjeti u krug, da sada kažemo nećemo niti lijevo, niti desno, nego da kažemo idemo napraviti iskorak, hajdemo gore, idemo učiniti ovu zemlju kvalitetnijom i boljom za život ljudi koji ovdje žive.”

Upitan je li on kapitalist ili radnik, rekao je kako se socijaldemokracija u ovom trenutku obraća onima koji na neki način žive od svoga rada, a to su radnici, mikro-poduzetnici, obrtnici i mali poduzetnici. “Sasvim je svejedno kako ćete me zvati, radnikom ili kapitalistom, bitno je za što se zalažem i bitno je što želim da postignem u životu i kakav je moj doprinos u ovom trenutku na javnoj sceni.”

U ovom trenutku kaže, ne razgovaraju o tome tko ima ambiciju biti ministar, uključujući i njega. Smatra da je za stanje ekonomije dovoljno deset ljudi, odnosno ministarstava da isporuče ono što će obećati. U SDP-u se kaže, testiraju resursi kako to provesti i koja će organizacijska struktura biti potrebna.

“Zemlje poput Austrije ili Finske koje su puno naprednije od nas, koje imaju puno veći BDP, odnosno više standarde, imaju 13, 14 ministarstava, zašto bi Hrvatska trebala imati 22”, istaknuo je Mršić.

Dizanje mirovina i plaća

Kako će mirovine podignuti na 70% visine prosječne plaće, kaže da postoje mjere do kraja ove godine, srednjoročne i dugoročne mjere. Cilj je da se do toga dođe do kraja mandata. “Procijenili smo da za te mjere za fiksiranje ove godine nam treba oko 2 milijarde kune, u ovoj godini to mora biti zaduživanje. Za sljedeću godinu smo rekli da želimo da građani i poduzetnici budu sigurni”, rekao je. “Mi ne obećavamo porast plaća iz proračuna, ali neoporezivi dio plaće ćemo podići s 4000 na 5000 kuna. Tu će biti manje poreznih prihoda”, dodao je

Prva dva zakona koja planiraju donijeti su Zakon o skraćenom radnom vremenu i Zakon o obnovi grada Zagreba. Nije li hiperoptimističan plan da BDP raste oko 6%, rekao je kako treba govoriti o potencijalima. Najviši rast je bio, podsjeća, u vrijeme Račanove Vlade i to je dodaje, moguće.

“SDP nudi inkluzivnu politiku, nemamo Batmane, Supermane, niti ćemo ih imati. Moramo vidjeti kako otvoriti prostor da država ne stvara prepreke građanima, poduzetnicima da realiziraju svoje planove i kako da se promijeni poduzetnička klima”, navodi.

Ne misle mijenjati PDV

Što se tiče poljoprivrednih površina, istaknuo je kako ih se u Hrvatskoj koristi 3% u odnosu na EU, gdje je 12% do 14% korištenja. U zemljama koje imaju razvijen turizam je iznad 15%, dodaje. Za porodiljne naknade navodi kako je plan podići ih na 100% plaće i da se takva demografska mjera pokazala efikasnom na primjeru Francuske pa se može pokazati efikasnom i u Hrvatskoj.

Opću stopu PDV-a u ovom trenutku ne misle mijenjati, barem ne za sada.

Za rad nedjeljom navodi da se u krizi omogućava rad, a ne da ga se zabranjuje. “Rad nedjeljom treba regulirati, rad nedjeljom treba biti dobro plaćen, i u tom trenutku kada rad nedjeljom biti plaćen da ne dobije onaj tko radi 10 ili 20 kuna zato što radi nedjeljom, nego će mu to biti motivirajuće, moguće da će i raspoloženje onih koji sada su protiv, biti drugačije”, rekao je.

