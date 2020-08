SDP-OV MIŠIĆ PROZVAO BANDIĆA ZBOG MAKSIMIRSKOG STADIONA: ‘Istočna tribina je trajno neupotrebljiva’

‘Gradonačelnik je za 280 milijuna kuna htio graditi graditi krov na sjevernoj i zapadnoj tribini, a to je cijena za koju su Mađari od temelja izgradili Groupama Arenu za 25.000 gledatelja’

SDP-ov gradski zastupnik u Skupštini Matej Mišić prozvao je u subotu zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića zbog “šupljih i praznih obećanja” oko maksimirskog stadiona, apelirajući na njega i Gradsku upravu da se konačno počnu baviti tim problemom.

“Maksimirski stadion simbol je lošeg upravljanja gradonačelnika Milana Bandića Zagrebom”, rekao je Mišić na konferenciji za novinare. Upozorio je kako je stadion već godinama u lošem stanju, a potres ga je dodatno pogoršao. Od Gradskog ureda za sport dobili su, kaže, priznanje da je istočna tribina maksimirskog stadiona trajno neupotrebljiva.

Od obećanja prošlo tri godine

Podsjetio je da je još 2017. Bandić najavio da se ide u dovršetak izgradnje maksimirskog stadiona, izgradnju krova na sjevernoj i zapadnoj tribini, “no tri godine poslije nismo ništa dobili”. Dodao je da je nakon Svjetskog nogometnog prvenstva, “vjerojatno još u euforiji”, gradonačelnik najavio i završetak Maksimira i dovršetak nacionalnog stadiona do kraja 2020. “Četiri mjeseca je do kraja godine, niti projekta niti početka izgradnje nacionalnog stadiona. To vrlo jasno pokazuje da gradonačelnik Bandić daje šuplja i prazna obećanja koja u konačici ne realizira”, ustvrdio je Mišić.

‘Neka Bandć sjedne s predstavnicima Dinama i HNS-a’

Apelirao je na gradonačelnika i Gradsku upravu da se konačno počnu baviti ovim problemom. Pozvao je Bandića da sjedne zajedno s predstavnicima Dinama i Hrvatskog nogometnog saveza i da se pronađe model financiranja kako stadion ne bi otišao u prošlost. Mišić je naveo pozitivne primjere u Europi – stadion u Antaliji – Antalya Stadyumu, Budimpešti – Groupama Arena i Beču- Allianz Stadion koji su, kaže, izgrađeni za 40 do 50 milijuna eura. Istovremeno je za maksimirski stadion potrošeno više od 800 milijuna kuna, “dvostruko više nego je koštala izgradnja nekih najmodernijih stadiona u posljednjih pet godina”.

‘Bezidejnost nas košta’

“Gradonačelnik je za 280 milijuna kuna htio graditi graditi krov na sjevernoj i zapadnoj tribini, a to je cijena za koju su Mađari od temelja izgradili Groupama Arenu za 25.000 gledatelja. To je samo dokaz toga koliko nas bezidejnost gradonačelnika Bandića u konačnici košta više nego odgovorno upravljanje”, ustvrdio je Mišić. Rekao je i da “daljnje propadanje” maksimirskog stadiona” čije redovito održavanje košta nekoliko milijuna kuna godišnje, plaćaju građani.

Vijećnici u Vijeću gradske četvrti Maksimir Ana Šlogar i Jozo Tomas poručili su da je maksimirski stadion simbol grada koji je sustavno uništavan, a to ne zaslužuju niti građani niti klub niti reprezentacija.