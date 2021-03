SDP-OV KANDIDAT ZA OSJEČKO-BARANJSKOG ŽUPANA: ‘Milanović je napravio najviše za Osijek u zadnjih 10 godina’

Denis Ambruš rekao je da županijski SDP kreće s kampanjom upravo iz Đakova jer da je to grad Josipa Juraja Strossmayera

SDP je u subotu predstavio svog kandidata za đakovačkog gradonačelnika Danka Kočiša te nezavisnog Denisa Ambruša kandidata kojeg podržavaju za osječko-baranjskog župana, a predsjednik stranke Peđa Grbin osvrnuo se i na Projekt Slavonija nazvavši ga “jednim velikim ništa”.

“Tzv. Projekt Slavonija zapravo je samo lažno prikazivanje da se nešto radi. Sveo se na jedno veliko ništa koje predstavlja ulaganje u beton, a ne u ljude ni u posao. Sada kada su Hrvatskoj dostupni milijuni iz EU za oporavak od korona-krize Vlada nas laže da se to može upotrijebiti samo na funkcioniranje javne vlasti, a ne kao potpora poduzetnicima i otvaranje radnih mjesta koji će ovom kraju omogućiti da živi”, rekao je Grbin.

Ovo što se danas događa u Slavoniji od aktualne vlasti je, kaže, “sramota koja se pokušava nekim PR-ovskim metodama pretvoriti u nešto drugo”.

Ambruš u rujnu 2018. otišao iz SDP-a pa onda surađivao s Mostom

Denis Ambruš rekao je da županijski SDP kreće s kampanjom upravo iz Đakova jer da je to grad Josipa Juraja Strossmayera.

“Ovdje smo da nastavimo tradiciju i put biskupa i mecene Strossmayera koji je radio za opće dobro hrvatskog naroda, ali i šire. Bio je za jedinstvo u različitosti. Na tom tragu i mi vidimo županiju, istok RH u 21. stoljeću. Osječko-baranjska županija na 13. je mjestu i mi to želimo popraviti, a za to nam treba četverogodišnji mandat, potpuna reforma županijske uprave i dr.”, rekao je. Prvi potez će, kaže, biti okretanje pramca te županije prema Podunavlju.

Ambruš je u rujnu 2018. napustio SDP i u Skupštini Osječko-baranjske županije, gdje je kao vijećnik izabran na izborima 2017., prešao u Klub vijećnika Mosta na čijoj je listi za IV. izbornu jedinicu bio na parlamentarnim izborima prošle godine. Na novinarski upit zašto je SDP takvog kandidata istaknuo za župana Ambruš je odgovorio kako je on nezavisni.

‘Milanović je napravio najviše za Osijek u zadnjih 10 godina’

“Ja sam nezavisni, stručnjak koji je dokazan, ne samo u Osijeku kao prvi operativac grada od 2013. do 2017., a najviše je za taj grad u zadnjih 10 godina napravio Zoran Milanović“, kazao je Ambruš.

“Denis Ambruš je nakon izlaska iz SDP-a bio nezavisni, samo je surađivao s njima u Mostu. No, kada je vidio u što se Most pretvara, shvatio je da to nije okruženje za njega. Mi u SDP-u ne robujemo stranačkoj iskaznici, robujemo sposobnosti i stručnosti. Činjenica da je netko u jednom trenu mislio pronaći put mimo nas, a ako su ideje i vrijednosti iste onda stranačka iskaznica pada u drugi plan”, odgovorio je Grbin.

Na upit o nezadovoljstvu među dijelom SDP-ovaca takvim izborom za kandidata za župana, Grbin je rekao da je SDP demokratska stranka gdje svatko ima pravo izraziti nezadovoljstvo. “Stranačka tijela velikom većinom donijela su odluku da upravo Denis Ambruš bude kandidat za župana, ja tu ne vidim problem. Ja više gledam na ono što on zagovara – okretanje gospodarstvu i razvoju”, rekao je Grbin.