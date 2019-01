SDP-OV DREAM TEAM S DRUŽENJA U POREČKOJ KONOBI PREKINUO ŠUTNJU: Otkrili su što im je Milanović rekao o kandidiraturi za predsjednika države

Nakon druženja sa Zoranom Milanovićem i fotografije koju je objavio Željko Jovanović, sudionici tog druženja otkrili su o čemu se sve govorilo

Nakon što je saborski zastupnik SDP-a Željko Jovanović objavio na svojem Facebook profilu fotografije iz jedne konobe u Poreču na kojima su njegovi stranački kolege i suspendirani članovi Predsjedništva SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Peđa Grbin i Mihael Zmajlović u društvu bivšeg predsjednika stranke Zorana Milanovića, sudionici tog druženja otkrili su za Jutarnji list o čemu se sve govorilo.

Jovanović, inače ministar prosvjete u Milanovićevoj vladi, odmah je razjasnio misli li se Milanović kandidirati za predsjednika Hrvatska.

“Zoran nije odlučio hoće li se kandidirati na izborima za predsjednika Republike, ali nije rekao da neće. Svi smatramo da bi Zoran Milanović bio uspješan kandidat, ali on mora sam donijeti tu odluku bez da ga netko gura u to ili nagovara”, smatra Jovanović.

Prijateljsko druženje

Objasnio je kako fotografiju nije objavio s namjerom “da izazove ovakvu pozornost”.

“Mi se nalazimo svaka tri do četiri mjeseca, i to u konobi kod nekog gdje se može mirno razgovarati. Uvijek je to ekipa koja je surađivala dok smo bili u vladi, a ostali smo prijatelji.”

Jovanović je rekao da su s Milanovićem razgovarali i o politici, SDP-u, europskim i predsjedničkim izborima: “Zoran razmišlja o predsjedničkim izborima, važe, ali nije donio odluku.”

Privatne stvari su mu trenutačno prioritet

Drugi sudionici druženja s kojima je razgovarao Jutarnji list također su rekli kako su razgovarali o različitim temama, od sporta i hrane, pa do nezaobilazne politike. Jedan od njih je također potvrdio da su pitali Milanovića vezano za kandidaturu za predsjedničke izbore, no čini se da još nije odlučio.

“Mislim da mu je drago što ga se spominje kao kandidata za predsjednika države, ali vjerujem da u ovom trenutku on nema nikakvu ozbiljnu namjeru ući u tu utrku. Neke privatne stvari su mu u ovom trenutku prioritet. Vjerujem da će do lipnja odlučiti o kandidaturi”, rekao je njegov prijatelj iz stranke.

Treći SDP-ovac s druženja u Poreču potvrdio je riječi kolega, rekao da se radilo o prijateljskom susretu te da Milanović još uvijek ništa nije odlučio u pogledu kandidature. “Analizira što bi to sve značilo, ali odluku sigurno neće tako skoro donijeti”, dodao je.