Vladini predstavnici u ponedjeljak su, u ponešto izmijenjenom obliku, prihvatili dva oporbena i dva amandmana saborske većine na državni proračun na 2023. koji su okrenuti potrebama sjevera Hrvatske.

Država će tako, na prijedlog Boške Ban Vlaheh (SDP), osigurati sredstva za projekt čakovečkog Centra za odgoj i obrazovanje, a na prijedlog Kluba SDP-a za školsku sportsku dvoranu srednje škole u Zaboku.

Umjesto 2, 7 milijuna eura, koliko je tražila zastupnica, za čakovečki Centar izdvojit će se dva milijuna eura. Ban Vlahek je na to pristala, ističući kako je važno da djeca s teškoćama postanu djeca mogućnosti. I Klub SDP-a pristao je da Vlada izmijeni njegov amandman, te da umjesto traženih 2, 6 milijuna izdvoji 1, 8 milijuna eura za dvoranu u Zaboku. Suglasni smo, pratit ćemo, kratko je kazao Siniša Hajdaš Dončić.

Habijan: Vlada brine o sjeveru Hrvatske

Zahvaljujući amandmanu Damira Habjan (HDZ) Sveučilištu Sjever država će za 665 000 eura povećati iznos za redovnu djelatnost radi usklađenja u odnosu na druga javna sveučilišta s obzirom na broj studenata i studijskih projekata. Ovo je još jedna dokaz da Vlada vodi računa o sjeveru Hrvatske, zadovoljno je konstatirao Habijan.

Vlada je izmijenila i amandman Predraga Štromara (HNS), pa će država sa 2, 6, umjesto četiri milijuna eura, pojačati projekt vezan uz Arboretum Opeka i istoimenu srednju školu koja je proglašena regionalnim centrom kompetentnosti u poljoprivredi. Zahvaljujem se u ime sve buduće djece koja će ići u tu školu, rekao je Štromar i mještanima najavio otvorenje dvorca iduće godine.

Oporba je cijelo poslijepodne 'branila' svoje amandmane, nastojeći uvjeriti vladine predstavnike da kažu 'prihvaća se', no to joj nije pošlo za rukom. Most i Glas/Centar tako su, bezuspješno zagovarali da država osigura novac za sanaciju otpada iz bivše tvornice ferolegura iz Dugog Rata. Za vas su građani samo broj, ovaj amandman podnosimo četvrti put, da se svake godine sanirao dio samo dio, ne bismo danas o tome pričali, kazao je Ante Kujundžić (Most).

Osobni asistenti imaju satnicu manju od studentske

Suverenisti i Socijaldemokrati tražili su više sredstava za osobne asistente u nastavi. Oni trenutno imaju satnicu manju od studentske, što je sramotno, u prosjeku primaju mjesečnu naknadu od 2.000 do 2.500 kuna, kazala je Marina Opačak Bilić (Socijaldemokrati)

Preko ljeta asistenti dobivaju otkaz, takav odnos stvara nesigurnost i negativno utječe i na djecu s kojom rade, dodao je Marko Milanović Litre (HS). Bez odjeka su ostali i oporbeni zahtjevi da država osigura više sredstava za gradnju, odnosno obnovu sportsko-školskih dvorana, dječjih vrtića, škola.

Sva sreća da Istra ima Europu, jer od ove države ni kunu ne bi dobila, rezignirano je kazao Marin Lerotić (IDS). Od 400-tinjak važećih amandmana podnijetih na proračun, Vladini predstavnici izjasnili su se na njih 300, pritom su prihvatili samo osam.