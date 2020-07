SDP NAKON IZBORA STEŽE REMEN: Lokalni dužnosnici moraju se odreći domjenaka, oglašavanja i putovanja; Ima i otkaza

Iako tajnik stranke, Nikša Vukas tvrdi kako je odluka o smanjenju troškova moralni čin, a ne posljedica financijskih problema, SDP je zbog manjeg broja zastupnika izgubio 8,5 milijuna kuna iz državnog proračuna u iduće četiri godine

Nakon poraza na parlamentarnim izbora, u SDP-u su odlučili “stegnuti remen”, pa je tajnik Nikša Vukas na adrese predsjednika županijskih, gradskih i općinskih organizacija poslao obavijesti o odluci o redukciji troškova te otkaze nekim suradnicima koji su na Iblerovu trgu radili na ugovor o djelu. Do provedbe unutarstranačkih izbora i odabira novog predsjednika, SDP će funkcionirati na hladnom pogonu, a u stranci više nisu dozvoljene ni ostale usluge te potrošnja, piše Jutarnji list.

Moralni čin

Predsjednici lokalnih organizacija zamoljeni su da zaustave konzumaciju te refundacije troškova konzumacije i reprezentacije, ali i oglašavanje te da se klone troškova putovanja. To znači da troškovi reprezentacije neće biti refundirani, da lokalni ogranci trebaju stornirati ugovore s medijima te da više nema oglašavanja ni na društvenim mrežama, ali ni najma prijevozničkih usluga.

Vukas je poručio da je kresanje troškova više moralan nego financijski čin, jer “nema smisla da do izbora novog rukovodstva trošimo išta više od onoga što ima veze s tekućim poslovanjem, to više što je izborni proces završio. Mogao sam sve ostaviti da ide po starom, ali to mi se ne čini korektnim. Ne radi se o tome da SDP nema novca, nego da u sadašnjoj situaciji nemamo legitimitet da se ponašamo kao da se ništa nije dogodilo.”

Nisu ništa pokrili donacijama

No, u blagajnu stranke će se sliti manje novca nego prije. Naime, s 32 od 41 mandata koliko je dobila Restart koalicija, SDP je izgubio sedam mjesta u Saboru, a time i 8,5 milijuna kuna manje iz državnog proračuna u iduće četiri godine.

Prema prvim izvještajima o troškovima u kampanji, Restart koalicija je bila najveći potrošač; za medijsko oglašavanje su platili 4,9 milijuna kuna, a ukupno su za izbornu promidžbu potrošili 8,3 milijuna kuna. Za usporedbu, HDZ je potrošio 7,6 milijuna kuna. I donacije Restart koaliciji, premda konačne brojke nisu obznanjene, su prilično mizerne. Restart koalicija dobila je 283.184 kune od 43 donatora, a najviše je, 30.000 kuna, donirao Siniša Hajdaš Dončić.